Marca récord: las exportaciones mineras se acercaron a USD 6.000 millones en 2025, según estimaciones del sector

El sector continúa ganando participación en la balanza comercial argentina y los precios internacionales fueron protagonistas el año pasado

La minería habría explicado casi el 7% del total de las exportaciones del país en 2025. REUTERS/Lucila Sigal

En un contexto de crecientes inversiones y consolidación de proyectos, las exportaciones mineras habrían anotado un nuevo récord en 2025, impulsadas por precios internacionales favorables, principalmente del oro y la plata. El fenómeno ocurre incluso con un escenario de relativo estancamiento en la producción.

Según el reporte de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las ventas externas de minería habrían alcanzado el año pasado unos USD 5.900 millones, lo que implica un incremento cercano al 27% en comparación con 2024.

Ese desempeño no solo refleja la expansión sostenida de la actividad, sino también un mayor peso relativo dentro del comercio exterior argentino. De confirmarse estas cifras, la minería habría explicado casi el 7% del total de las exportaciones del país en 2025, la participación más alta de la que se tenga registro.

El monto surge de comparar los cerca de USD 5.900 millones exportados por el sector con un total exportador nacional que se estima próximo a los USD 86.000 millones.

Participación de la minería en las exportaciones nacionales

El informe de CAEM y la BCR resalta que el oro y la plata concentran aproximadamente el 81% de las exportaciones mineras. Sin embargo, buena parte del récord exportador del sector se explica por los precios internacionales, que se ubican en máximos históricos para ambos minerales, más que por un aumento en los volúmenes físicos.

De hecho, la producción muestra una tendencia contractiva desde 2019, como consecuencia de la madurez de los yacimientos —muchos de ellos en operación desde la década del 90— y de la escasez de incentivos para nuevas inversiones en los últimos años.

De las ocho operaciones en actividad, al menos la mitad tiene un horizonte de producción (life of mine) inferior a 4 años, un dato que enciende señales de alerta para un rubro con un aporte tan relevante.

Igualmente vale destacar que recientemente se conoció la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD 665 millones.

La iniciativa, de Minas Argentinas S.A, permitirá extender la vida útil de una mina que se encuentra en etapa de agotamiento, a partir del desarrollo de un tipo distinto de mineralización, y generará empleo directo para unas 1.700 personas.

En tanto, el litio exhibe un fuerte crecimiento de la producción local, aun en un contexto de bajos precios de referencia. Las empresas del sector invirtieron más de USD 7.000 millones para poner en marcha las siete plantas productivas que están operativas al cierre del año pasado.

El litio exhibe un fuerte crecimiento de la producción local, aun en un contexto de bajos precios de referencia. REUTERS/Matias Baglietto

A pesar del escenario de precios, el valor de las exportaciones del llamado “oro blanco” superaría levemente el de 2023, cuando alcanzaron los USD 835 millones, uno de los años de mayor suba de cotizaciones.

La producción de 2025 podría ubicarse en un rango de entre 100.000 y 110.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, lo que implica un crecimiento interanual de entre 35% y 45% frente a 2024 y del 140% en relación con el último máximo exportador registrado dos años atrás.

Por otro lado, las entidades subrayaron: “La producción de rocas y minerales industriales es mucho más heterogénea que los rubros mineros anteriores. Con presencia en todo el país, se calcula que unas 50.000 familias viven de su actividad, gran parte de ella vinculada directamente a la construcción, hoy aún muy golpeada por el freno de la actividad. Si bien el indicador sintético de la construcción (ISAC) muestra un alivio respecto a 2024 (a octubre muestra un crecimiento promedio del 8%), en la comparación con 2023 está aún 24% por debajo”.

El aporte de divisas

La minería y el agro comparten un rasgo estructural clave para la economía argentina: son los únicos sectores que generan un aporte neto positivo de divisas. En ambos casos, las exportaciones superan de manera sistemática a las importaciones.

En el caso de la minería, ese comportamiento se mantiene de forma ininterrumpida desde enero de 2003. Según un informe reciente de la Secretaría de Minería, en más de 20 años no se registró un solo mes en el que el sector no haya ingresado más dólares de los que demandó.

En ese período, la minería explicó el 7,5% de las divisas netas generadas por el país, mientras que el 92,5% restante correspondió a la agroindustria. La diferencia no solo se observa en los montos, sino también en la relación entre exportaciones e importaciones.

Aporte neto de divisas de la minería

En los últimos cinco años, la agroindustria exportó en promedio 6 dólares por cada dólar importado, mientras que la minería alcanzó una relación de 9 dólares exportados por cada dólar de importaciones.

De la mano de los niveles récord de exportaciones, la BCR y CAEM sostuvieron que el sector minero también se encamina a cerrar 2025 con máximos históricos en la liquidación de divisas y en su aporte neto al balance cambiario del país.

Al mismo tiempo, la minería se consolida como el principal sector dentro del RIGI. Cerca del 65% de las solicitudes presentadas bajo este esquema corresponden a proyectos mineros y, dentro de ese universo, las iniciativas vinculadas al cobre explican el 73% de las aplicaciones del sector.

Además, el complejo minero lidera el ingreso neto de divisas por inversión extranjera directa (IED) si se considera el período comprendido entre 2003 y 2024. Esa dinámica se mantuvo durante el primer semestre de 2025, tanto al analizar los aportes de capital como al considerar el conjunto de los flujos de IED relevados por el Banco Central.

