La fintech Cocos, más cerca de convertirse también en banco: el BCRA aprobó la compra de Voii y ahora espera que aprueben su licencia

El edificio de Cocos, a un lado de la General Paz

El Banco Central aprobó la compra de Banco Voii por parte del grupo Cocos, la fintech que manejan Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, una operación que había anunciado en exclusiva Infobae en agosto de 2025.

El anuncio deja a la firma a un paso de sumar una licencia bancaria y ampliar su oferta de servicios financieros en un plan con el que proyecta superar los USD 100 millones de ingresos anuales hacia fines de 2026.

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La transacción entró en su etapa final y el cierre junto con el traspaso de las acciones está previsto para finales de este mes, de acuerdo con el contrato de compraventa vigente. La aprobación del BCRA habilita así uno de los avances centrales en la expansión de la compañía desde su fundación en 2021.

Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin

La consecuencia directa de la aprobación es que el grupo podrá incorporar una licencia con la que buscará ampliar de forma progresiva su propuesta para personas y empresas. Esa expansión incluye cuentas bancarias, acceso al dólar oficial, herramientas de ahorro, medios de pago y alternativas de financiamiento.

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Según lo previsto en el contrato de compraventa, la etapa pendiente es el cierre formal y el traspaso accionario antes de que termine el mes. Con esa instancia, el grupo quedará en condiciones de avanzar sobre la integración operativa del banco.

Ese proceso estará acompañado por inversiones en tecnología, desarrollo de producto y educación financiera. La adquisición forma parte de la estrategia con la que Cocos busca consolidarse entre las plataformas financieras de mayor escala de la Argentina y ampliar un ecosistema que ya combina servicios para inversores individuales y empresas.

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