En marzo aumentan las tarifas de energía eléctrica en el AMBA: el detalle de cómo impactará en las boletas

La Secretaría de Energía de la Nación confirmó que en marzo habrá un nuevo aumento de las tarifas de luz. Si bien no se precisó cuál será el porcentaje del incremento, desde el Gobierno aclararon que el impacto será bajo el mes próximo. De hecho, explicaron que algunos usuarios pagarán menos que en febrero, debido a que se trata de un período con menor consumo estacional.

En detalle, aclararon que sólo el 37% de los usuarios sentirá el aumento la factura final. “Las subas son acotadas, en un rango que va de $400 a $5.500″, explicaron desde el Gobierno. El otro 63%, en cambio, “registrará una baja en su factura de marzo”. Esto, debido a el aumento de la tarifa es muy leve y pesará más la diferencia de consumo con respecto al mes anterior.

“Marzo es un mes templado y el consumo se reduce. Por eso el tope subsidiable será 150 kwh al mes (la mitad que en meses de verano), tal como estableció el nuevo esquema de subsidios SEF”, indicaron desde la Secretaría de Energía.

Pasando en limpio, todos los usuarios sufrirán un incremento en el valor de la tarifa en marzo, pero solo los que consuman igual o más que en febrero verán un monto mayor en su boleta.

Por su parte, el aumento promedio de la tarifa de gas natural a nivel nacional será de 0,96% debido al PAU fijo anual y el bajo consumo estacional.

