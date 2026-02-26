Economía

Oro verde para exportar: la escasez global dispara la demanda del pistacho argentino

Con precios internacionales que llegaron a duplicarse por la falta de producción en el hemisferio norte, el pistacho argentino vive un auge inédito: la cosecha se vende anticipada, crecen las hectáreas sembradas y el sector apuesta a convertirse en un nuevo generador de divisas para el país

La demanda internacional de pistacho argentino crece por la escasez global y duplicación de precios en mercados clave

Cada 26 de febrero se conmemora el Día Mundial del Pistacho. En argentina, el fruto seco experimenta un auge sin precedentes, impulsado por la creciente demanda internacional y el incremento de los precios internacionales. La escasez en el hemisferio norte favoreció a los productores locales, en particular a quienes impulsan las oportunidades de exportación y entrada de divisas, como ocurre en la provincia de San Juan. Marcelo Ighani, pionero del cultivo en el país, diálogo con Infobae al Amanecer y contó los beneficios del producto.

En conversación con el equipo periodístico de Infobae en Vivo, Ighani recordó sus inicios en la industria: “Hace 45 años, quien escribió la palabra pistacho en Argentina fui yo”. El productor destacó la transformación cultural que experimentó este fruto seco en el país y el impacto económico que representa para la región.

Ighani describió el panorama internacional: “En cualquier país europeo, el 80% de los platos de comida tiene pistacho. Lo están usando muchísimo en cualquier comida que te puedas imaginar y para repostería, heladería; también sacamos aceite de pistacho que sirve para cosméticos medicinales”.

San Juan lidera la producción
San Juan lidera la producción de pistacho en Argentina (Freepik)

Escasez global y precios internacionales del pistacho argentino

Consultado sobre el contexto mundial, Ighani explicó las razones detrás del fuerte valor del pistacho: “Hay pocos lugares del mundo que den pistacho. Por eso vale lo que vale. El precio normal es de once dólares el kilo, pero ahora a lo mejor vale veinte. Es porque ha habido escasez en el hemisferio norte, que también produce pistacho en la misma latitud que nosotros, y han tenido algún percance”.

Según el productor, este escenario provoca que la demanda supere con creces la oferta local: “Terminamos de cosechar, a los sesenta días ya no tenemos más pistacho hasta el año que viene. Nos llevan todo, anticipado, la gente lo guarda”.

Exportación y aporte de divisas para la Argentina

El impacto económico del sector se refleja en las oportunidades para fortalecer las exportaciones, como destacó Ighani en Infobae al Amanecer: “Nosotros podemos exportar, traer muchas divisas al país y eso es lo que le hace falta. De paso, podemos tener mayor rentabilidad para pagar mejor a nuestra gente y hacer más cosas”.

El pistacho argentino se exporta
El pistacho argentino se exporta de forma anticipada y genera importantes divisas para la economía nacional REUTERS/Ramiro Gomez

El productor subrayó que la demanda global siempre estuvo presente: “La demanda hubo siempre, nada más que nosotros hemos estado dormidos. Siempre se exportaba y ahora el consumo también es interno”.

Así, el pistacho argentino suma canales para ingresar divisas, impulsa el empleo y fortalece la cadena de valor local. El ajuste de precios en dólares consolida ventajas competitivas para el mercado interno.

San Juan y el crecimiento del pistacho argentino

Acerca del liderazgo de San Juan en el sector, Ighani precisó los factores de su protagonismo: “Yo estoy en San Juan. Es muy potable. Invitamos a que la gente se sume, para que podamos desarrollar a nivel mundial, que tengamos un polo de desarrollo acá, en San Juan y Mendoza”.

En relación con la expansión, el productor detalló: “Hay más de 11.000 hectáreas de pistacho y cada vez crece más rápido. Seguro que sí, va a crecer la superficie de zona sembrada”.

Remarcó que la calidad del pistacho argentino es reconocida internacionalmente: “La calidad y el sabor, la parte nutricional, tiene de todo, no le falta nada. El aceite de pistacho es mucho más saludable”. La provincia se posiciona como referente global, con capacidad para atraer nuevas inversiones y reforzar su expansión.

La calidad y el sabor
La calidad y el sabor del pistacho argentino logran reconocimiento internacional y fortalecen su posicionamiento global (Wikipedia)

El avance de la industria, según Ighani, está impulsado por la búsqueda constante de alternativas innovadoras para afrontar los desafíos económicos.

