Menos escrituras en CABA: la compraventa de inmuebles cayó más de 6% en enero

La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró en enero una baja interanual de 6,1%, con un total de 3.423 operaciones, según datos del Colegio de Escribanos porteño. El monto global de las transacciones alcanzó los $590.428 millones, reflejando un aumento de 36,3% en comparación con igual mes del año pasado.

El informe detalla que el monto promedio de cada escritura ascendió a $172.488.567, equivalentes a 117.128 dólares según el tipo de cambio oficial promedio. La variación anual muestra un crecimiento de 45,1% en pesos y un incremento de 5,5% en la medición en moneda estadounidense.

En cuanto a las compras formalizadas con hipoteca, el reporte señala que en enero se concretaron 765 operaciones bajo esta modalidad, lo que representa una caída de 19% respecto de igual período de 2025. El segmento de hipotecas abarca ahora el 22% del total de compraventas.

El monto promedio de cada escritura ascendió a $172.488.567 (Canva)

Esto se dio pese a que, según First Capital Group, los créditos hipotecarios mostraron, en términos reale, un crecimiento mensual de 2,1% y 152,1% anual.

Sobre los resultados, Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos, afirmó: “El primer mes del año en materia de compraventas tiene varias lecturas. La primera es que enero es estacionalmente el período de menor actividad. De todas maneras, la medición interanual dio una baja del 6%, aunque en hipotecas marcó un descenso de un 19% y está explicado en casi 200 operaciones menos con crédito”.

Tato explicó además que el 2025 registró niveles de hipotecas “arriba de 1.000 y llegó a trepar hasta 1.500” por mes, lo que condiciona la comparación interanual. “La tendencia a comparar con 2025 estará influenciada por el nivel de préstamos, ya que el año pasado tuvo niveles arriba de 1.000 y llegó a trepar hasta 1.500. El panorama hace pensar que habrá menos actividad allí, pero esperamos que puede llegar un nuevo flujo de estímulos a la vivienda”, indicó la presidenta del Colegio.

Entre los factores que pueden incidir en la evolución del mercado, destacó que “2026 tendrá menos costos operativos en las compraventas con la reducción del Impuesto de Sellos en CABA del 3,5 al 2,7%, y la eliminación de esta carga en créditos hipotecarios destinados a la vivienda única”.

Tato: “2026 tendrá menos costos operativos en las compraventas"

Cuánto cuesta comprar un departamento en CABA

El mercado inmobiliario porteño atraviesa una etapa de estabilidad tras las subas acumuladas durante 2024 y 2025. Según Zonaprop, los valores de venta se mantienen en niveles elevados y presentan menor volatilidad mensual, con el metro cuadrado en USD 2.450 en enero, cifra que no muestra cambios significativos desde octubre de 2025.

En los últimos doce meses, los valores de venta registraron un aumento del 4,75 por ciento. Esta evolución consolida la tendencia de precios altos en el segmento residencial, luego de la serie de ajustes verificados en los dos años previos.

En los últimos doce meses, los valores de venta registraron un aumento del 4,75%

El análisis por tipo de unidad revela que un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires tiene un valor de USD 108.337, mientras que un departamento de dos ambientes alcanza los 129.704 dólares. Para las viviendas de tres ambientes, el precio se ubica en 178.546 dólares.

Las diferencias entre los barrios porteños se reflejan en la dispersión de precios por metro cuadrado. Puerto Madero encabeza la lista con USD 6.157/m², seguido por Núñez (USD 3.407/m²) y Palermo (USD 3.387/m²). Estos sectores mantienen la oferta más cara dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Por el contrario, Lugano presenta el valor más bajo para la compra de inmuebles, con USD 1.097 por metro cuadrado. Le siguen Nueva Pompeya (USD 1.484/m²) y La Boca (USD 1.552/m²) en el ranking de los menores precios.