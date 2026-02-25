Una multinacional encargó la venta de su filial en la Argentina y la excluyó de su operación global

Urbaser tiene 42.000 empleados en 15 países

La empresa multinacional de origen español Urbaser quiere vender su filial en Argentina, que emplea a unas 3.500 personas y genera un ingresos antes de impuestos por cerca a 80 millones de euros anuales. La operación se estima en un valor 350 millones de euros y fue encomendada al Banco Santander, según informó el diario Expansión.

La operación se realiza de manera independiente del proceso de venta global de la compañía. La filial argentina quedó excluida de la transacción principal por la cual Blackstone y EQT adquirieron el resto del grupo Urbaser por 5.600 millones de euros. Se la compraron al fondo estadunidesne Platinum Equity que, según Expansión, fue quien ya contrató los servicios de Santander para vender la compañía en el país.

“La Argentina quedó fuera de la transacción acordada con Blackstone y EQT para adquirir Urbaser por 5.600 millones de euros, por lo que Platinum le encargó a Santander la venta por separado del negocio de gestión de residuos en esta región”, dijo el medio español, que especificó que más allá de la presencia del grupo en diversos mercados, “quedó excluido” el negocio en la Argentina.

Urbaser es un jugador importante a nivel global en el negocio de los servicios medioambientales. Gestiona 150 plantas de tratamiento de residuos en una red que abarca más de 42.000 empleados distribuidos en 15 países.

En la Argentina, la compañía desarrolla servicios de gestión integral de residuos, que incluyen recolección, tratamiento y valorización. Inició actividades alrededor de 1996 y actualmente concentra su negocio en la gestión de residuos, en línea con su modelo global de economía circular. En la actualidad opera bajo la sociedad Urbaser Inversiones Argentina SL, constituida en diciembre de 2023.

En la operación principal de cambio de manos del grupo, Blackstone y EQT se repartirán el paquete accionario en partes iguales e inyectarán 1.300 millones de euros cada uno, destinados en parte a repagar un préstamo de aproximadamente 1.000 millones de euros, además de asumir cerca de 3.000 millones de euros de deuda.

El acuerdo que sellaron Platinum Equity con Blackstone y EQT representa la segunda mayor adquisición por capital riesgo en España en términos de valor empresarial, solo superada por la de Cepsa en 2019.

Servicios a escala global

De acuerdo con información de Europa Press, Urbaser presta servicios a escala global desde hace más de treinta años, y se ha consolidado como un actor principal en la provisión de soluciones integrales de gestión de residuos y servicios medioambientales, con especial foco en la maximización del reciclaje y la recuperación de recursos.

Los servicios de Urbaser cubren tanto la administración de contratos municipales como el servicio a clientes industriales, desarrollando su actividad en amplios segmentos del sector ambiental. Su consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, valoró la operación como un reconocimiento al potencial de generación de valor de la empresa. “Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos”, señaló el directivo, citado por Europa Press.

Urbaser ha destacado su apuesta por la innovación en el sector, lo que se refleja en su experiencia en el desarrollo y explotación de plantas de valorización energética de residuos, conocidas como ‘energy-from-waste’, y en la gestión de otras infraestructuras avanzadas. Este enfoque ha permitido reforzar la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la gestión de residuos, informó Europa Press, incrementando la eficiencia en el reciclaje y la regeneración de materias primas.

Más allá de lo que ocurra con la filial argentina, la operación principal aún requiere la aprobación de los organismos reguladores correspondientes para su ratificación, de acuerdo con Europa Press. Hasta tanto no se obtengan estas autorizaciones y se cumplan las condiciones habituales para este tipo de transacciones, la adquisición no quedará completada.

Con información de NA