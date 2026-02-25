Crisis en la industria: otra multinacional se achica y cierra una planta en la Argentina

La planta de reciclado Ecopek, afectada por la caída de la demanda y la falta de incentivos regulatorios para el reciclado de envases

El sector industrial argentino sumó un nuevo caso de reestructuración empresarial con la decisión de Alpek Polyester Argentina de cerrar su planta de reciclaje Ecopek en el Parque Industrial Zárate, provincia de Buenos Aires.

La subsidiaria local del grupo mexicano Alfa, dedicada a la producción de polímeros y resinas PET, anunció la suspensión de las actividades en esa instalación en un contexto de caída de la demanda, ausencia de regulaciones para el uso de materiales reciclados y una competencia global marcada por la presión de los productos provenientes de China.

La empresa comunicó a sus clientes que la decisión responde a factores estructurales del mercado argentino y regional. “Tras una cuidadosa evaluación, Alpek Polyester Argentina ha tomado la difícil decisión de cesar las operaciones de la planta de reciclaje Ecopek, a partir del 31 de marzo de 2026. Los principales factores que explican esta determinación son la baja demanda que ha sufrido el negocio en los últimos tiempos y la baja expectativa de que se pueda recuperar la misma sin un marco regulatorio que incentive el uso de material reciclado, como en el resto de los países de la región”, dice el parte al que accedió Infobae.

Además, la empresa expresó el “más sincero agradecimiento a los empleados, clientes y proveedores por la confianza y colaboración brindadas a lo largo de este camino”. “De manera especial, queremos reconocer al equipo de Ecopek por su dedicación, profesionalismo y contribuciones que han sido fundamentales, y a todas las personas vinculadas a la cadena de recolección que se verán impactadas por esta decisión”, culminó la misiva.

Fuentes cercanas a la compañía confirmaron esta información y aseguraron que “se está analizando qué hacer con los 40 trabajadores de Ecopek”, si los desvinculará o si los integrará a la empresa madre, Alpek, único productor de PET en la Argentina.

Entre los principales motivos, fuentes de la compañía identificaron la falta de incentivos normativos para el uso de material reciclado en envases, una situación que diferencia a la Argentina respecto a otros países de Sudamérica. “Las empresas de bebidas gaseosas, aguas y aceites de cocina no tienen incentivos ni presiones regulatorias que les exijan el uso de material reciclado en los envases”, explicó una fuente cercana a la firma. La Argentina figura como el único país de la región que no cuenta con una Ley de Envases, a diferencia de Brasil y otros países sudamericanos que ya implementaron normativas con porcentajes obligatorios de reciclado.

La planta Ecopek de Zárate se enfocó en la producción de PET reciclado (rPET), insumo clave para la industria de envases y bebidas. Su cierre se suma a una serie de ajustes observados en el sector, afectado por la caída de la demanda y el encarecimiento relativo del material reciclado frente a la resina virgen. La brecha de precios entre ambos insumos alcanzó el 35%. “El valor de la resina de PET virgen comparada a la reciclada muestra que esta última es 35% más cara”, detalló la fuente. El principal productor global de resina virgen es China, país que genera grandes excedentes y exporta a precios que empresas locales consideran desleales.

La competencia con la industria china se intensificó en los últimos años. Según las fuentes, países como México, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido aplican medidas antidumping para limitar el impacto de las importaciones de PET provenientes de China, que recibe subsidios y ventajas competitivas de su propio gobierno. En la industria argentina, esta situación generó presiones adicionales y obligó a las empresas a revisar su estructura de costos y producción.

El proceso de cierre de la planta Ecopek no implicó el abandono de la operación en el país. Alpek Polyester Argentina mantiene su actividad en la planta de General Pacheco y la oficina comercial ubicada en Vicente López. Si bien la situación de la empresa está complicada, no tienen previsto por el momento abandonar por completo el país.

Alpek es uno de los mayores productores de poliéster de América, con presencia en 23 plantas a nivel global. Además, se posiciona como un actor relevante en la cadena de suministro de envases y plásticos en el mercado local y sudamericano.

Dentro del sector, la falta de una legislación nacional sobre envases reciclados figura como un obstáculo para la expansión del reciclaje y la economía circular. Algunas provincias, como Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y Jujuy, presentaron iniciativas legislativas para revertir esta tendencia, aunque hasta el momento no se sancionó una ley nacional. “En algunas legislaturas provinciales se presentaron iniciativas que pueden revertir esta tendencia en los próximos años”, afirmaron las fuentes consultadas.

La estructura corporativa de Alpek Polyester Argentina se apoya en la experiencia y el respaldo del grupo Alfa, controlado por la familia Garza Sada, con sede en México. El grupo cuenta con una fuerte presencia internacional y un enfoque en la sostenibilidad y la economía circular en la región. La planta de General Pacheco continúa operando en la producción de poliéster (PTA y PET), mientras que la oficina comercial en Vicente López mantiene la relación con clientes y la coordinación de ventas y distribución.

Fuentes cercanas a la empresa remarcaron que Alpek logró resistir el impacto de la competencia internacional en mejores condiciones que otras empresas del sector, aunque reconocieron que existen desafíos para mejorar la posición local frente a los productos importados. “Estamos claramente mejor que la empresa que cerró, pero con algunos temas para mejorar. Eso pasa a nivel global. Contra China es muy difícil, pero le estamos dando pelea”, describió una de las fuentes consultadas.

El impacto de la decisión de Ecopek se suma a la lista de multinacionales que ajustaron su presencia en el país durante los últimos meses. La serie de retiros y cierres en distintas ramas industriales responde a un entorno de negocios complejo, con variables como presión de costos, volatilidad cambiaria, baja demanda y dificultades para competir en igualdad de condiciones frente a productos importados subsidiados.

El negocio del PET reciclado enfrenta, además, obstáculos adicionales por la falta de demanda sostenida y la ausencia de requerimientos regulatorios. A diferencia de otros mercados sudamericanos, donde las leyes de envases obligan a las empresas a utilizar un porcentaje de material reciclado local, en la Argentina la decisión depende de políticas voluntarias y acuerdos sectoriales.

Alpek suministra envases PET a empresas líderes como es el caso de Coca-Cola. La empresa cuenta con una capacidad instalada de más de 8 millones de toneladas, 5.000 empleados en el mundo, 31 plantas en 9 países y un Ebitda de casi 500 millones de dólares. La compañía nació en 1975 en México, comenzó produciendo glicoles, poliuretanos y fibras, y consolidó una fuerte presencia en Brasil.