Ayuda escolar de ANSES: quiénes se pueden inscribir y de cuánto es

El beneficio de la Ayuda Escolar de ANSES está dirigido a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario (ANSES)

A pocos días del inicio de clases, miles de familias argentinas esperan con atención la confirmación de la Ayuda Escolar de ANSES, una asignación anual que ofrece un respaldo económico clave para afrontar la compra de útiles e insumos escolares.

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó los requisitos y condiciones para acceder a este beneficio, que durante 2026 mantiene su importancia en la economía familiar y el acceso a la educación.

Qué es la Ayuda Escolar de ANSES

La Ayuda Escolar Anual es una suma de dinero que la ANSES otorga por única vez cada año a familias con hijos en edad escolar, con el objetivo de facilitar la adquisición de materiales y cubrir gastos asociados al inicio del ciclo lectivo. Este apoyo está dirigido a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, tanto en instituciones públicas como privadas incorporadas a la enseñanza oficial y bajo fiscalización estatal.

El monto oficializado para el ciclo lectivo 2026 es de $85.000, según la última resolución publicada en el Boletín Oficial. El pago se efectúa automáticamente en marzo para quienes ya hayan presentado la documentación correspondiente el año anterior y cumplan con los requisitos de ingreso establecidos. En caso de que algún niño, niña o adolescente no haya sido incluido en la liquidación automática, se podrá percibir el beneficio tras la presentación del certificado de alumno regular, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para realizar el trámite.

Vale destacar que el plazo del 31 de marzo de 2026 corresponde únicamente a la presentación de la Libreta AUH del año 2024 (para cobrar el 20% retenido), ya que se realizó una prórroga desde la fecha establecida en diciembre de 2025, y no al certificado escolar del ciclo 2026

El pago de la ayuda se realiza mediante un depósito directo en la cuenta bancaria del titular, conforme al calendario oficial que determina la fecha de cobro según la terminación del número de documento nacional de identidad (DNI) del beneficiario.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

Para recibir la Ayuda Escolar Anual, es necesario que el grupo familiar no supere los $5.292.758 brutos mensuales, mientras que el tope individual por integrante no debe exceder los $2.646.379. Este tope es actualizado periódicamente por la ANSES y constituye un requisito excluyente para acceder al beneficio. No obstante, en el caso de hijos o hijas con discapacidad que certifiquen la condición y escolaridad, no se aplican límites de ingresos ni de edad, siempre que la educación se realice en establecimientos reconocidos oficialmente o en instituciones de educación especial.

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Hijos menores de 18 años que asistan a jardines, preescolar, primaria o secundaria en establecimientos nacionales, provinciales, municipales o privados, incorporados a la enseñanza oficial.

Personas con discapacidad, sin límite de edad, que cuenten con la acreditación escolar correspondiente, ya sea en escuelas comunes, talleres protegidos, centros de rehabilitación o bajo el apoyo de docentes particulares matriculados.

La ayuda la cobra solo uno de los padres o tutores, una vez al año y por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos. Es fundamental que la escolaridad esté acreditada mediante el Certificado Escolar, documento indispensable para la gestión y cobro del beneficio. Según lo informado por la ANSES, aquellas familias que hayan presentado el certificado antes de finalizar el año anterior recibirán el pago en marzo de forma automática.

Si el trámite se realiza luego del inicio de clases, la acreditación del monto puede demorar entre 30 y 60 días, dependiendo de la fecha de presentación y la verificación de la documentación.

Cómo inscribirse en la Ayuda Escolar de ANSES

El proceso de inscripción a la Ayuda Escolar Anual requiere completar una serie de pasos en el portal oficial de la ANSES. El primer requisito es contar con el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe ingresar al menú principal y seleccionar la opción “Hijos”.

El trámite comienza generando el Certificado Escolar desde el sistema. Para ello, se deben completar los datos del estudiante y del establecimiento educativo, generando un formulario individual para cada hijo o hija. Es necesario imprimir ese certificado y presentarlo en la institución educativa correspondiente, donde las autoridades lo completarán y firmarán para validar la condición de alumno regular.

Finalizada la certificación por parte de la escuela, el siguiente paso es volver a ingresar al apartado “Hijos” en el portal de ANSES y seleccionar “Presentar Certificado Escolar”. Allí se debe elegir la opción “Subir Certificado” y cargar una foto nítida del formulario completo y firmado.

Para verificar si la Ayuda Escolar será acreditada automáticamente o si es necesario presentar el certificado de manera virtual, se recomienda ingresar al sitio oficial de la ANSES, seleccionar la sección “Mi ANSES” y luego “Mis Asignaciones”. Si el beneficio ya está registrado para cobro automático, no será necesario realizar el trámite adicional; de lo contrario, se deberá completar el proceso de presentación del certificado para habilitar el pago.

La documentación debe presentarse antes del 31 de diciembre para asegurar el pago oportuno. En caso de hacerlo fuera de ese plazo, la ANSES evaluará la solicitud y podrá extender los plazos de acreditación según la verificación de la información y la carga administrativa de cada jurisdicción.