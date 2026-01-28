Economía

Cuando cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026

La fecha de acreditación depende del tipo de prestación y del número de documento, con un cronograma que se ve modificado por los feriados del mes

ANSES confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero de 2026 según terminación de DNI y tipo de prestación (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los montos y el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondientes a febrero de 2026. El nuevo esquema impacta a quienes perciben haberes mínimos y máximos, así como a los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas. El pago se efectúa según la terminación del DNI y el tipo de prestación, mientras que el calendario contempla los feriados nacionales del mes.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026

El monto de las jubilaciones para febrero de 2026 se compone del haber mensual actualizado y, en muchos casos, del bono extraordinario. El haber mínimo garantizado es de $359.254,35, mientras que el haber máximo llega a $2.417.441,63. Si se acredita el bono de $70.000, la jubilación mínima alcanzará $429.219,42.

El haber mínimo de jubilaciones para febrero de 2026 será de $359.254,35, con posibilidad de alcanzar $429.219,42 con el bono extraordinario - NA

Según la resolución oficial, el monto de la prestación básica universal (PBU) es de $164.342,47. Para la PUAM, la cifra asciende a $287.403,48. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se estiman en $251.453,59, de acuerdo con los valores proporcionados por ANSES y la actualización correspondiente.

El ajuste anunciado por ANSES representa una suba del 2,85% sobre los haberes, que se suma a los aumentos previos de 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre y 2,3% en diciembre. El esquema de movilidad mensual, regulado por el decreto 274/2024, reemplazó el anterior mecanismo de actualización trimestral.

El bono extraordinario de $70.000 se acredita automáticamente junto con los haberes de quienes cobran la mínima y los titulares de pensiones no contributivas. Para quienes perciben montos superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional, de modo que la suma del haber y el bono no supere $429.254,34.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tendrán un monto estimado de $251.453,59 para febrero de 2026, informado por ANSES - NA

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026

El calendario de pagos para jubilados y pensionados de ANSES en febrero 2026 se organiza según la terminación del DNI y el monto del haber:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima:
    • DNI terminados en 0: 9 de febrero
    • DNI terminados en 1: 10 de febrero
    • DNI terminados en 2: 11 de febrero
    • DNI terminados en 3: 12 de febrero
    • DNI terminados en 4: 13 de febrero
    • DNI terminados en 5: 18 de febrero
    • DNI terminados en 6: 19 de febrero
    • DNI terminados en 7: 19 de febrero
    • DNI terminados en 8: 20 de febrero
    • DNI terminados en 9: 20 de febrero
  • Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima:
    • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
    • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
    • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
    • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
    • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

El pago se realiza en las sucursales bancarias habilitadas y en la red de cajeros automáticos. El calendario puede consultarse en el sitio web de ANSES o a través de su aplicación oficial.

El pago para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima se realizará entre el 16 y el 20 de febrero, agrupando fechas por feriados de Carnaval (ANSES)

Durante febrero, el pago se agrupa en algunos días debido a los feriados nacionales de Carnaval, que caen el lunes 16 y martes 17. Por esta razón, algunas fechas incluyen dos terminaciones de DNI.

Los beneficiarios deben presentar el DNI y la tarjeta de débito para poder retirar el dinero en la fecha asignada. El monto puede visualizarse en la cuenta bancaria desde la jornada de pago establecida.

De cuánto serán las pensiones en febrero 2026

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tienen un monto estimado de $251.453,59 para febrero de 2026, según los valores calculados por ANSES. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se sitúa en $287.403,48, mientras que el bono extraordinario de $70.000 también se otorga a los titulares de estas prestaciones.

Los beneficiarios deberán presentar su DNI y tarjeta de débito para retirar la jubilación o pensión conforme la fecha asignada en el cronograma de ANSES (Anses)

El ajuste en las pensiones acompaña el incremento fijado para las jubilaciones, siguiendo el esquema mensual regulado por el decreto 274/2024. El monto de las pensiones se actualiza junto con los haberes previsionales, en función del índice de inflación medido por el Indec.

Este aumento también impacta en las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones al régimen previsional. Desde febrero, la base mínima es de $120.996,78 y la máxima asciende a $3.932.339,08, conforme a la resolución oficial. Estos valores determinan los topes de aportes obligatorios para trabajadores activos y los ingresos futuros de los beneficiarios.

