Ayuda escolar de ANSES: cómo inscribirse y de cuánto será

La Ayuda Escolar de ANSES ofrece un pago anual de $85.000 a familias con hijos de 4 a 17 años en establecimientos educativos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ayuda Escolar de ANSES es una prestación estatal que busca acompañar el inicio del ciclo lectivo de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Este beneficio, que se entrega una vez al año, apunta a solventar parte de los gastos escolares y está dirigido a familias que cumplen con ciertos requisitos de ingresos y escolaridad.

Cada año, miles de hogares gestionan este respaldo económico para garantizar la continuidad educativa de los más jóvenes.

¿Cómo inscribirse a la Ayuda Escolar de ANSES?

Para gestionar la Ayuda Escolar Anual de ANSES, es necesario realizar una serie de pasos administrativos que garantizan el correcto acceso al beneficio. El procedimiento puede organizarse de la siguiente manera:

Ingresar a “Mi ANSES”: acceder a la plataforma con los datos personales del titular. Seleccionar el apartado “Hijos”: Dentro del menú, hacer clic en la opción “Presentar Certificado Escolar”. Obtener el formulario: el sistema permitirá descargar el formulario correspondiente a cada hijo o hija que esté dentro del rango etario habilitado para el beneficio. Generar el certificado: elegir la función “Generar Certificado”, completar los datos requeridos del alumno y del establecimiento educativo, y luego imprimir el documento. Presentar el certificado en la escuela: llevar el formulario impreso a la institución educativa para que sea completado, firmado y sellado por las autoridades escolares. Subir el certificado firmado: una vez validado por la escuela, volver a ingresar a “Mi ANSES”, seleccionar nuevamente “Hijos” y la opción “Presentar Certificado Escolar”. Cargar el formulario: elegir la opción “Subir Certificado” y cargar una foto del formulario completo y firmado, ya sea desde un celular o una computadora.

ANSES exige la presentación del Certificado Escolar actualizado como requisito indispensable para acceder a la Ayuda Escolar Anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este trámite solo puede realizarse cuando el colegio disponga de atención administrativa, ya que el certificado debe ser emitido oficialmente por la institución. Presentar el certificado de alumno regular es un requisito excluyente para acceder al monto correspondiente.

El beneficio está destinado a niños y adolescentes de 4 a 17 años inclusive que cursen estudios en establecimientos educativos oficiales, públicos o privados, y exige la condición de alumno regular. Los topes de ingreso vigentes, hasta febrero, son de $2.646.379 por integrante y $5.292.758 para el grupo familiar. En el caso de hijos con discapacidad, no existen límites de ingresos para este beneficio.

¿Qué se sabe sobre el monto de la Ayuda Escolar de ANSES 2026?

La Ayuda Escolar Anual es un aporte económico que se acredita en la cuenta bancaria del beneficiario una vez aprobado el formulario. Tradicionalmente, este pago único se realiza en el mes de marzo, coincidiendo con el inicio de las clases y la compra de útiles e insumos escolares.

Para el ciclo lectivo 2026, el monto de la Ayuda Escolar Anual fue confirmado en $85.000 por cada hijo. Esta cifra se compone de un valor base ajustado por movilidad más un refuerzo extraordinario (según el Decreto 63/25), garantizando así el mismo piso prestacional que el año anterior.

La ayuda escolar busca solventar la compra de materiales, útiles y uniformes al inicio del ciclo lectivo en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modalidad de acreditación se mantiene sin cambios: el dinero se transfiere directamente a la cuenta del titular una vez que el certificado escolar ha sido presentado y validado por ANSES.

El destino de este beneficio es contribuir a la adquisición de materiales, uniformes o cualquier elemento relacionado con el comienzo del ciclo lectivo. La ayuda se entrega únicamente una vez por año, lo que implica que las familias deben organizarse para reunir toda la documentación y realizar el trámite en tiempo y forma.

Por el momento, tanto el mecanismo de gestión como los requisitos de acceso y la dinámica de acreditación se mantienen, a la espera de la actualización oficial del monto para 2026. El objetivo principal sigue siendo respaldar a las familias en el esfuerzo que implica el regreso a clases, garantizando que los niños y adolescentes cuenten con los recursos necesarios para su educación.