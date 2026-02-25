Economía

Aumento para empleadas domésticas: se definió una suba de 3% en dos tramos y bonos de hasta $20.000

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) acordó un incremento de 1,5% para febrero y de 1,5% para marzo. Cómo quedarían las nuevas escalas salariales

La Comisión Nacional de Trabajo
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) definió una suba de 3% en dos tramos. (Freepik)

El personal doméstico recibirá un incremento salarial del 3% en dos tramos, acompañado de sumas no remunerativas que varían según la cantidad de horas semanales trabajadas. La Secretaría de Trabajo confirmó a Infobae que el aumento se aplicará de la siguiente forma: 1,5% en febrero y 1,5% en marzo. Además, se incorpora un esquema de bonos no remunerativos, adaptados a la carga horaria de cada empleada.

El ajuste salarial surgió tras la nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) que se llevó a cabo este martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir el sueldo mínimo de las empleadas domésticas.

De acuerdo con la información oficial, quienes cumplen menos de 12 horas semanales accederán a un bono de 8.000 pesos. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas, la suma asciende a 11.500 pesos. En tanto, quienes superan las 16 horas semanales recibirán $20.000 adicionales. Este sistema de montos no remunerativos se aplicará durante ambos meses.

Según detalló la Secretaría de Trabajo, las partes se reunirán nuevamente en abril para definir nuevas actualizaciones o ajustes en el sector. Las sumas no remunerativas se pagan junto con el salario habitual y no inciden sobre el cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

También se acordaron bonos no
También se acordaron bonos no remunerativos de entre $8.000 y $20.000, dependiendo la cantidad de horas trabajadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empleadas domésticas: cómo quedan las escalas salariales

La remuneración de las empleadas domésticas varía según la función desempeñada y la modalidad de trabajo, es decir, si se trata de tareas con retiro o bajo la modalidad sin retiro. Las categorías establecidas oficialmente incluyen Supervisión, Tareas específicas, Caseros, Asistencia y cuidado de personas y Tareas generales, cada una con valores mínimos fijados tanto para el pago por hora como para el mensual.

Al tomar en cuenta el incremento de 1,5%, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) calculó que el esquema actual queda de la siguiente forma en febrero:

  • Para las trabajadoras que cumplen funciones de supervisión, la tarifa por hora con retiro alcanzaría los 3.953,99 pesos. Cuando la supervisión se realiza sin retiro, el valor por hora subiría a 4.317,86 pesos.
  • En el caso de tareas específicas, las cifras se ubicaría en $3.751,59 con retiro y $4.100,04 sin retiro.
  • Los caseros, que residen en el lugar de trabajo, cobraría $3.546,66 por hora.
  • Quienes se dedican a asistencia y cuidado de personas percibirían $3.546,66 por hora con retiro y $3.952,85 sin retiro.
  • Las tareas generales se pagarían a $3.298,88 por hora con retiro y $3.546,66 sin retiro.
Las escalas salariales se actualizarán
Las escalas salariales se actualizarán al 1,5% en febrero y 1,5% en marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas tarifas horarias permiten calcular el salario mensual para jornadas completas:

  • En febrero de 2026, una empleada que trabaja como supervisor/a con retiro alcanzaría un salario de $493.250,51 por mes. La misma categoría sin retiro recibía $547.807,65 mensuales.
  • Para tareas específicas, la mensualidad con retiro llegaría a $459.265,69 y sin retiro a 509.632,55 pesos.
  • Los caseros que viven en el lugar de trabajo percibirían $448.433,64 mensuales.
  • La asistencia y cuidado de personas se remuneraría con $448.433,64 por mes con retiro y $498.106,74 sin retiro.
  • Las tareas generales se ubicaría en $404.702,97 mensuales con retiro y $448.434,64 sin retiro.

A los valores básicos por hora se suman adicionales obligatorios establecidos por la legislación, como el correspondiente por antigüedad. Este concepto representa un incremento del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, conforme a lo dispuesto en la normativa nacional para el personal de casas particulares. El pago por antigüedad se incorpora de manera automática al salario mensual o por hora, siempre que la trabajadora pueda demostrar la continuidad en la relación laboral.

Además, el cálculo salarial contempla el adicional por zona desfavorable, que implica un aumento del 30% sobre el sueldo mínimo para quienes prestan servicios en determinadas regiones del país. Esta cobertura alcanza a todas las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como al partido de Patagones en Buenos Aires. La medida busca compensar las diferencias en el costo de vida y la disponibilidad de servicios en áreas alejadas o de difícil acceso.

