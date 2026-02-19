Economía

El Gobierno convocó a una reunión para actualizar el salario mínimo de las empleadas domésticas

Luego de que se incorporara el total del bono extraordinario ofrecido a finales de 2025, las autoridades buscarán ajustar el piso mínimo salarial para el personal doméstico

La sesión fue convocada para
La sesión fue convocada para el próximo 24 de febrero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional resolvió convocar a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) a una sesión plenaria ordinaria, con el fin de actualizar el salario mínimo que deberían cobrar las empleadas domésticas. El anuncio fue oficializado por medio de una publicación en el Boletín Oficial.

A través de la resolución 1/2026, la presidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Gatti, confirmó que la reunión se realizará el próximo 24 de febrero de 2026 a las 11:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De la misma manera, plantearon que la reunión podrá realizarse de manera presencial en Av. Leandro N. Alem 628, piso 3° o, en caso necesario, de forma virtual conforme a lo establecido por la Resolución Nº 344 del 22 de abril de 2020.

“Fíjese como Orden del Día de la sesión mencionada en el artículo anterior, el siguiente: análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844″, establecieron.

La reunión buscaría aumentar los
La reunión buscaría aumentar los salarios mínimos para las empleadas domésticas (REUTERS)

A pesar de la citación, no está previsto que hubiera alguna modificación en el monto que percibirían por lo trabajado en febrero. Por este motivo, la remuneración sería igual a la cobrada en enero, luego de que se integrara el bono extraordinario abonado en noviembre y diciembre de 2025.

El último acuerdo paritario había incorporado el diferencial, que varió según las horas semanales trabajadas. De esta manera, se otorgó $6.000 para quienes cumplen de cero a 12 horas; $9.000 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas; y $14.000 para quienes superan las 16 horas semanales.

Con este esquema, las remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares en febrero de 2026 serán de $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales, para quienes realicen tareas generales con retiro; $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes, para quienes cumplan tareas generales sin retiro. Estos valores se aplican en todo el territorio nacional y deben respetarse tanto en nuevas contrataciones como en relaciones laborales previas.

La normativa vigente también exigió a todos los empleadores registrar al personal de casas particulares en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA) sea cual fuera la modalidad de contratación y la cantidad de horas de trabajo semanales. La inscripción se deberá realizar a través de la web oficial, donde se deben cargar los datos personales, el domicilio, las características del empleo y la modalidad de pago.

Durante el trámite, el empleador deberá ingresar el número de CUIL de la trabajadora, validar la información ingresada y detallar las condiciones y domicilio del servicio. El sistema permite elegir entre domicilios previamente registrados o registrar uno nuevo, además de solicitar el desglose horario y las particularidades del vínculo laboral.

Antes de finalizar, ARCA mostrará un resumen de los datos ingresados y posibilita su modificación o confirmación final, garantizando transparencia y acceso a derechos como la cobertura social y los aportes obligatorios.

Por otro lado, indicaron que el recibo de sueldo para trabajadoras domésticas deberá reflejar el salario básico, los pagos adicionales y los descuentos establecidos en la normativa. Asimismo, recordaron que el sistema digital de ARCA permite emitir el comprobante de manera online, lo que agilizaría la gestión y facilitaría el cumplimiento de las obligaciones legales para los empleadores.

El comprobante debe consignar el monto total, consignando la integración del bono extraordinario, los datos de la relación laboral y los aportes realizados. Este documento resulta fundamental para respaldar derechos y otorgar visibilidad a las condiciones salariales del personal de casas particulares.

