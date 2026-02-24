Economía

El Gobierno aumentará los peajes de rutas nacionales y autopistas: cuáles serán las nuevas tarifas

La actualización de precios impactará en los accesos más transitados y en extensos corredores viales, modificando el valor a partir del jueves 26 de febrero

Guardar
El nuevo cuadro tarifario eleva
El nuevo cuadro tarifario eleva los valores de los peajes en rutas y autopistas nacionales operadas por Corredores Viales

Tras completar el proceso de audiencias públicas que indica la normativa, el Gobierno estableció un nuevo esquema de tarifas para rutas y autopistas nacionales de todo el país bajo la operación de la empresa concesionaria Corredores Viales. Los aumentos, según informó Vialidad Nacional, empezarán a regir desde la 0 horas del jueves 26 de febrero.

Las nuevas tarifas alcanzan a las estaciones de peaje ubicadas en los tramos del I al X de la concesionaria, entre los cuales se encuentra las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

La suba alcanzará un 15,4% del valor vigente en los principales peajes del país. El nuevo esquema eleva el precio mínimo para automóviles de $1.300 a $1.500, afectando el tránsito en accesos estratégicos y rutas nacionales concesionadas. La normativa abarca a todos los tramos que opera la empresa estatal Corredores Viales S.A., actualmente en proceso de privatización.

La actualización tarifaria no introduce diferencias entre el pago en efectivo y el sistema automático TelePASE. A partir de esta modificación, el monto a abonar será idéntico en todas las franjas horarias y para todas las categorías de vehículos, sin distinción por método de pago. No obstante, la Dirección Nacional de Vialidad promueve el uso de TelePASE con el argumento de que agiliza el cobro y reduce los tiempos de viaje en las estaciones de peaje.

De acuerdo con el comunicado oficial de Vialidad Nacional, la resolución que habilita este nuevo cuadro tarifario se publicó en el Boletín Oficial bajo el número 248/2026. La actualización se realizó tras la instancia de participación ciudadana, un proceso que Corredores Viales S.A. desarrolló en cumplimiento de la Resolución 42/2026. Durante ese período, los interesados accedieron al detalle del proyecto, analizaron el tarifario propuesto y tuvieron la posibilidad de presentar observaciones formales.

En el caso de la autopista Riccheri, los valores para motocicletas se fijaron en $650 y $750 en hora pico. Para automóviles de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura, el monto asciende a $1.300 y $1.500 en hora pico. Los vehículos de hasta dos ejes y más de 2,10 metros de altura o con rueda doble abonarán $2.600 y $3.000, respectivamente, según la franja horaria.

El sistema TelePASE mantiene el
El sistema TelePASE mantiene el mismo valor que el pago en efectivo para todas las categorías de vehículos

El esquema tarifario también abarca a vehículos de mayor porte. Para aquellos de tres o cuatro ejes y hasta 2,10 metros de altura, el peaje costará $2.600 y $3.000 en hora pico, mientras que para los que superan esa altura o tienen rueda doble, el valor llega a $3.900 y $4.500. Los vehículos de cinco o seis ejes deberán pagar $5.200 en horario normal y $6.000 en hora pico; para los de más de seis ejes, el costo será de $6.500 y $7.500 en los mismos tramos horarios.

En las rutas nacionales bajo concesión de Corredores Viales S.A., los precios también experimentan una suba significativa. Los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura pasarán a pagar $1.500. Para los que superan esa altura o cuentan con rueda doble, el nuevo valor será de $3.000. Las tarifas para unidades de tres o cuatro ejes y hasta 2,30 metros de altura se ubican en $4.500, y en $6.000 si el vehículo excede esa altura o incorpora rueda doble. Los vehículos de cinco o seis ejes abonarán $7.500, y aquellos con más de seis ejes deberán pagar $9.000.

En el comunicado, la entidad alentó a los usuarios a optar por TelePASE, ya que este sistema contribuye a una circulación más ágil y a una experiencia de viaje más eficiente en los peajes de la red nacional. “Desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios”, afirmó.

Temas Relacionados

peajesautopistasautopista Ricchierirutas nacionalesúltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo funcionará el nuevo bono en dólares que paga intereses todos los meses a los ahorristas

El Ministerio de Economía incorporará en la próxima licitación un título en moneda extranjera, con un programa de emisión que prevé un monto total de hasta USD 2.000 millones

Cómo funcionará el nuevo bono

Hidrovía Paraguay–Paraná: lineamientos técnicos para una política de Estado con visión productiva y gobernanza eficiente

La implementación de un proceso licitatorio renovado incorpora mecanismos de seguimiento, criterios técnicos detallados y un sistema tarifario escalonado, que apuntan a consolidar la eficiencia operativa y la transparencia en la principal vía fluvial de la Argentina

Hidrovía Paraguay–Paraná: lineamientos técnicos para

La tecnología con creatividad da oportunidad

El aprendizaje técnico enfocado en creatividad y acompañamiento personalizado ha permitido a miles de jóvenes participar en proyectos innovadores, logrando reconocimiento internacional y abriendo nuevas puertas en el mercado laboral local y global

La tecnología con creatividad da

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 24 de febrero de 2026

Los diferentes grupos de beneficiarios reciben este martes sus acreditaciones conforme al cronograma oficial, que distribuye recursos entre jubilados, pensionados y asignaciones siguiendo la terminación del DNI y el tipo de prestación

ANSES: quiénes cobran hoy, martes

Cerraron más de 500 sucursales bancarias en los últimos 5 años: quiénes todavía prefieren utilizarlas

Con el crecimiento de los canales digitales, el sistema financiero perdió el 11% de sus filiales desde 2020. La atención presencial resiste para la solución de problemas y los productos más sofisticados

Cerraron más de 500 sucursales
DEPORTES
Boca Juniors debutará en la

Boca Juniors debutará en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta: hora, TV y formaciones

Los detalles del cambio que piensa implementar la Fórmula 1 para evitar “la receta para el desastre” en las largadas

Jugó más de 15 años en Europa, enfrentó a Messi y lo convocaron 3 veces a la Selección: “No tuve el reconocimiento que merecía”

La sucesión de Marcelo Gallardo en River Plate: el principal candidato, el sueño imposible y el interino

“Hay un 90% de posibilidades”: Luciana Rubinska anticipó quién es el DT elegido por River para reemplazar a Gallardo

TELESHOW
Bajo la lluvia y con

Bajo la lluvia y con estética vintage: las fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el octavo mes de embarazo

Cuál fue el rating del primer programa de Gran Hermano Generación Dorada

La tierna postal del reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y sus hijos en Suiza

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

INFOBAE AMÉRICA

Un decreto de Rodrigo Paz

Un decreto de Rodrigo Paz limita las facultades del vicepresidente y genera el rechazo de Edmand Lara

Anabel Hernández: “Militares y políticos de Ecuador fueron sobornados por los cárteles mexicanos”

Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por las lluvias en el sureste de Brasil

Autoridades sanitarias panameñas explican qué implica el distemper detectado en el país

Evalúan cambios a la ley de granos para impulsar seguridad alimentaria en Panamá