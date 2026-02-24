El Gobierno aumentará los peajes de rutas nacionales y autopistas: cuáles serán las nuevas tarifas

El nuevo cuadro tarifario eleva los valores de los peajes en rutas y autopistas nacionales operadas por Corredores Viales

Tras completar el proceso de audiencias públicas que indica la normativa, el Gobierno estableció un nuevo esquema de tarifas para rutas y autopistas nacionales de todo el país bajo la operación de la empresa concesionaria Corredores Viales. Los aumentos, según informó Vialidad Nacional, empezarán a regir desde la 0 horas del jueves 26 de febrero.

Las nuevas tarifas alcanzan a las estaciones de peaje ubicadas en los tramos del I al X de la concesionaria, entre los cuales se encuentra las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

La suba alcanzará un 15,4% del valor vigente en los principales peajes del país. El nuevo esquema eleva el precio mínimo para automóviles de $1.300 a $1.500, afectando el tránsito en accesos estratégicos y rutas nacionales concesionadas. La normativa abarca a todos los tramos que opera la empresa estatal Corredores Viales S.A., actualmente en proceso de privatización.

La actualización tarifaria no introduce diferencias entre el pago en efectivo y el sistema automático TelePASE. A partir de esta modificación, el monto a abonar será idéntico en todas las franjas horarias y para todas las categorías de vehículos, sin distinción por método de pago. No obstante, la Dirección Nacional de Vialidad promueve el uso de TelePASE con el argumento de que agiliza el cobro y reduce los tiempos de viaje en las estaciones de peaje.

De acuerdo con el comunicado oficial de Vialidad Nacional, la resolución que habilita este nuevo cuadro tarifario se publicó en el Boletín Oficial bajo el número 248/2026. La actualización se realizó tras la instancia de participación ciudadana, un proceso que Corredores Viales S.A. desarrolló en cumplimiento de la Resolución 42/2026. Durante ese período, los interesados accedieron al detalle del proyecto, analizaron el tarifario propuesto y tuvieron la posibilidad de presentar observaciones formales.

En el caso de la autopista Riccheri, los valores para motocicletas se fijaron en $650 y $750 en hora pico. Para automóviles de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura, el monto asciende a $1.300 y $1.500 en hora pico. Los vehículos de hasta dos ejes y más de 2,10 metros de altura o con rueda doble abonarán $2.600 y $3.000, respectivamente, según la franja horaria.

El sistema TelePASE mantiene el mismo valor que el pago en efectivo para todas las categorías de vehículos

El esquema tarifario también abarca a vehículos de mayor porte. Para aquellos de tres o cuatro ejes y hasta 2,10 metros de altura, el peaje costará $2.600 y $3.000 en hora pico, mientras que para los que superan esa altura o tienen rueda doble, el valor llega a $3.900 y $4.500. Los vehículos de cinco o seis ejes deberán pagar $5.200 en horario normal y $6.000 en hora pico; para los de más de seis ejes, el costo será de $6.500 y $7.500 en los mismos tramos horarios.

En las rutas nacionales bajo concesión de Corredores Viales S.A., los precios también experimentan una suba significativa. Los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura pasarán a pagar $1.500. Para los que superan esa altura o cuentan con rueda doble, el nuevo valor será de $3.000. Las tarifas para unidades de tres o cuatro ejes y hasta 2,30 metros de altura se ubican en $4.500, y en $6.000 si el vehículo excede esa altura o incorpora rueda doble. Los vehículos de cinco o seis ejes abonarán $7.500, y aquellos con más de seis ejes deberán pagar $9.000.

En el comunicado, la entidad alentó a los usuarios a optar por TelePASE, ya que este sistema contribuye a una circulación más ágil y a una experiencia de viaje más eficiente en los peajes de la red nacional. “Desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios”, afirmó.