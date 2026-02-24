Economía

Cerraron más de 5.800 empresas en la provincia de Buenos Aires en los últimos 2 años: cuáles fueron los rubros más afectados

La crisis se profundiza en la jurisdicción con mayor peso industrial del país, aunque la problemática se extiende a todos los sectores

Fate cerró y despidió 920 trabajadores. RSFotos

Desde noviembre de 2023, la Argentina registró la desaparición de 21.339 empresas empleadoras privadas y la provincia de Buenos Aires aparece como la más afectada, con la pérdida de 5.832 compañías, una cifra que refleja su peso dentro del entramado industrial nacional.

En ese mismo período, según detallaron desde el gobierno bonaerense, en la provincia se perdieron cerca de 62.000 puestos de trabajo. La situación se volvió más compleja en los últimos meses, tras el cierre de varias plantas y comercios de importantes firmas, entre ellas, Fate y Whirlpool.

Más allá de los problemas particulares de cada compañía, existe un denominador común que impulsa la crisis: la última encuesta de tendencia de negocios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó que la debilidad del mercado interno constituye el principal límite para expandir la producción en el 53,5% de las empresas. Muy por detrás se ubicaron factores como el costo laboral, la presión impositiva y las dificultades financieras.

La debilidad del mercado interno constituye el principal límite para expandir la producción en el 53,5% de las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el fenómeno se extiende a lo largo y ancho del país, la provincia de Buenos Aires registró una serie de cierres y recortes, acompañados por numerosos despidos, que ponen en jaque la economía de la jurisdicción. El gobierno bonaerense hizo un relevamiento de los casos ocurridos durante los últimos meses en distintos sectores.

- En el rubro automotriz, se registran 920 despidos en FATE (San Fernando); 145 en SKF (Malvinas Argentinas); y 50 en KTM (Campana).

- El sector de alimentos y bebidas concentra la mayor cantidad de firmas involucradas: 400 despidos en ARSA; 200 en Sur Trade (General Pueyrredón); 150 en Danica (Lomas de Zamora); 140 en La Suipachense (Suipacha); 80 en GEPSA PET FOODS (Pilar); 50 en Marechiare (General Pueyrredón); 27 en Tía Maruca (Chascomús); 25 en Procens (Balcarce); y 25 en Vía Vespucio (La Matanza).

- En textil y calzado, los recortes alcanzan a 360 trabajadores en DASS (Coronel Suárez); 60 en Magnera (Pilar); 50 en Hazan Silvia (Lanús); y 40 en Nicotex (Mercedes).

Las 10 principales empresas que cerraron en provincia de Buenos Aires (Ministerio de Producción PBA)

- El segmento de electrodomésticos y línea blanca registra 300 despidos en Frávega (Lomas de Zamora) y 220 en Whirlpool (Pilar).

- En higiene personal y cosmética, se contabilizan 278 cesantías en Avon (San Fernando) y 220 en Kimberly-Clark (Pilar).

- La construcción suma 300 despidos en ILVA (Pilar), mientras que en imprenta se registran 200 en Anselmo L. Morvillo S.A. (Avellaneda).

- En fabricación de bolsas de papel, Fabi Bolsas Industriales (Olavarría) reporta 100 despidos; y en metalurgia/metalmecánica, Fabio Hnos (Florencio Varela) suma 76.

- El comercio mayorista y minorista también muestra múltiples casos: 70 despidos en Medamax (La Matanza); 60 en Yaguar (Bahía Blanca); 30 en VEA (San Pedro); y 32 en Diarco (25 en Lanús y 7 en Bolívar).

El comercio mayorista y minorista también muestra múltiples casos de despidos

- En gastronomía, se registran 40 despidos en Confitería La Boston (General Pueyrredón) y 12 en Lomitería Popular (Morón).

- El rubro pesca contabiliza 40 cesantías en Apolo Fish S.A. (General Pueyrredón) y 12 en Isola Verde (General Pueyrredón).

- En logística, Translog (Pilar) registra 17 despidos; y en química/petroquímica, Clariant (Zárate) informa 10.

Las otras dos grandes provincias industriales, Santa Fe y Córdoba, también se vieron profundamente impactadas en los últimos dos años. En la primera, cerraron 2.309 empresas y en la segunda, 3.884, según detallaron desde Politikon Chaco.

En Córdoba, el rubro más afectado fue el de Comercio, con la desaparición de 1.027 firmas, seguido por Transporte y Almacenamiento (-996). En la industria manufacturera se perdieron 218 empresas.

En Santa Fe, la mayor caída se observa en Transporte y Almacenamiento, con la pérdida de 1.130 empresas. Le sigue la industria con 292 y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 230.

En Santa Fe, la mayor caída se observa en Transporte y Almacenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilización de la capacidad instalada

El panorama en las empresas que siguen en funcionamiento no es alentador. La utilización de la capacidad instalada volvió a evidenciar la debilidad de la actividad industrial. Según los últimos datos del Indec, en diciembre de 2025 se situó en 53,8%, marcando el nivel mensual más bajo desde marzo de 2024, cuando había alcanzado 53,2%.

Esto significa que, en promedio, casi la mitad de la capacidad productiva de las fábricas permaneció ociosa.

Solo cinco bloques industriales operaron por encima del promedio general. La refinación del petróleo lideró con un 87,1% de utilización, seguida por papel y cartón (65%), alimentos y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%).

En contraste, la mayoría de los sectores se mantuvo por debajo del promedio. Entre los niveles más bajos se destacaron productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica —excepto automotores— (38,9%), productos del tabaco (38,6%), textiles (35,2%), caucho y plástico (33,4%) y la industria automotriz, que registró el menor nivel, con apenas 31,2%.

