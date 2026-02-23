Fracasó la audiencia entre Fate y los trabajadores tras el cierre de la fábrica: cuál es la postura de la empresa

Fate anunció el cierre de su planta en San Fernando la semana pasada. (RSFotos)

El gobierno de Javier Milei comunicó que la audiencia entre la empresa Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) concluyó sin acuerdo entre las partes. Ante la falta de consenso, la Secretaría de Trabajo dispuso una nueva convocatoria para los próximos días, con el objetivo de continuar el diálogo y avanzar en la negociación, luego del cierre de la fábrica en San Fernando.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informa que, habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”, detallaron desde la administración libertaria.

Ante esta situación, la cartera que conduce Julio Cordero programó una nueva reunión entre los involucrados para el miércoles 4 de marzo a las 11, con el propósito de retomar las conversaciones. “El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”, definieron desde el organismo presidido por Sandra Pettovello.

Desde la empresa comunicaron que, más allá de la conciliación obligatoria, no reabrirán la fábrica. (RSFotos)

Desde la firma aseguraron a este medio que “sigue todo igual” y remarcaron que “quiere cumplir la conciliación obligatoria pero no puede reabrir la planta porque está ocupada por el sindicato”.

Tras el cierre de la planta de San Fernando y el despido de 920 trabajadores, Fate había manifestado su disposición a reabrir la fábrica mientras rija la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. Para avanzar en esa dirección, la compañía había exigido que los empleados abandonen la toma de las instalaciones.

Tal como fue informado por Infobae, la compañía sostuvo que el cierre y los despidos no se revertirán. “La empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas de manera permanente”, señalaron fuentes empresariales a fines de la semana pasada.

En relación al futuro tras la conciliación, la firma ratificó la decisión adoptada y, a pesar de acatar la medida oficial, comunicó que su intención es abonar las indemnizaciones de inmediato. “Entró todo en un compás de espera, pero el que quiere cobrar podrá hacerlo. Hoy mismo, si quieren. Los fondos están disponibles”, explicó una persona cercana a la tradicional fabricante de neumáticos.

Más allá de la postura de la conducción de la empresa, la Secretaría de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria durante una audiencia virtual. La resolución fija un período de 15 días en el que ni la empresa ni el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) pueden adoptar acciones unilaterales que alteren la situación. Durante ese tiempo, las condiciones laborales deben restablecerse al punto previo al conflicto, mientras ambas partes tienen la obligación de avanzar en negociaciones.

El Gobierno dispuso la conciliación obligatoria para que las partes acerquen posiciones. (RSFotos)

Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa, emitió una medida equivalente con el objetivo de coordinar la intervención provincial en el asunto. La cartera calificó el conflicto colectivo como “de extrema gravedad” y puso en marcha todos los recursos legales disponibles para favorecer un acuerdo.

La empresa oficializó el cierre de su planta y el cese de todos los puestos de trabajo, atribuyéndolo a cambios en las condiciones de mercado que, según un escueto comunicado, la llevaron a replantear su estrategia de cara al futuro. “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, señaló el texto, que representa la única explicación ofrecida sobre la decisión.

El mensaje, firmado por el Directorio y fechado hoy, puso énfasis en el liderazgo industrial de la compañía, sostenido por “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”. También destacó su papel pionero en la producción de neumáticos radiales y su consolidación en mercados internacionales como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”, indicaron en el documento oficial.