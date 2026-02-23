ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 23 de febrero 2026

El calendario de pagos de ANSES para febrero 2026 organiza cobros según la terminación del DNI y el tipo de prestación que percibe cada beneficiario (REUTERS/Francisco Loureiro)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marca el ritmo para millones de beneficiarios en Argentina. Este lunes 23 de febrero, distintos grupos recibirán sus haberes, según lo determinado por la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI)y el tipo de prestación asignada.

El cronograma de acreditaciones incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, con montos actualizados tras el último ajuste por inflación.

¿Quiénes cobran hoy, 23 de febrero?

La jornada de hoy marca una fecha clave para beneficiarios de distintos programas gestionados por ANSES. Las personas que reciben prestaciones deben consultar el calendario oficial, el cual se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI finalizados en 0 y 1 cobran sus prestaciones este lunes 23 de febrero, según el cronograma oficial (NA)

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima

Las personas cuyos haberes previsionales superan el mínimo y tienen DNI terminados en 0 y 1 acceden hoy a su pago correspondiente a febrero. Esta fecha forma parte del tramo definido para quienes no perciben la jubilación mínima, según el esquema anunciado por ANSES.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El 23 de febrero está previsto el pago para titulares de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo cuyos DNI finalizan en 8. Esta disposición permite que las familias beneficiarias accedan a los fondos en la misma fecha que otros grupos prioritarios.

Titulares de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 8 acceden al pago de sus beneficios el 23 de febrero de 2026

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 7 también reciben su pago el 23 de febrero. Este beneficio está sujeto a un calendario diferenciado, pero mantiene la lógica de cobro según la terminación del documento.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

El ajuste mensual de las jubilaciones y pensiones, dispuesto por la normativa vigente, llevó la jubilación mínima a $359.254,34, con un bono adicional de $70.000. Por lo tanto, los beneficiarios que perciben el haber mínimo reciben un total de $429.254,34.

Para aquellos que cobran la jubilación máxima, el monto se ubica en $2.417.441,64. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber es de $287.403,47, al que se suma el bono de $70.000, alcanzando los $357.403,47.

La jubilación mínima para febrero de 2026 asciende a $359.254,34, con un bono adicional de $70.000, totalizando $429.254,34 para los beneficiarios

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se sitúan en $251.478,04, con el bono extra el pago total es de $321.478,04.

Estas cifras incluyen el ajuste por IPC y los refuerzos extraordinarios implementados por el Gobierno nacional ante la suba de precios.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

En febrero, las principales asignaciones que abona ANSES presentan los siguientes valores, actualizados con un incremento del 2,85%:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096, con un pago mensual de $103.276,80 (80%), dado que el 20% se retiene para el cobro anual tras la presentación de la libreta.

AUH por Discapacidad: $420.354, con pago mensual de $336.283,20.

Asignación por Embarazo: $129.096, igual que la AUH general.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.554.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $210.186.

Asignación por Nacimiento: $75.246.

Asignación por Adopción: $449.888.

Asignación por Matrimonio: $112.668.

Ayuda Escolar Anual: $85.000.

La Tarjeta Alimentar, destinada a beneficiarios de AUH, AUE y PNC, suma un monto adicional: familias con un hijo perciben $52.250, con dos hijos $81.936 y con tres hijos o más $108.062. Así, el ingreso total para quienes acceden a AUH y Tarjeta Alimentar puede superar los $181.000 en febrero.

El calendario de pagos de ANSES puede consultarse en la web oficial del organismo, donde cada beneficiario tiene acceso al detalle de su liquidación, fecha y lugar de cobro. Los fondos permanecen disponibles en la cuenta bancaria hasta 60 días después de la acreditación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.