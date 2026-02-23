Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 23 de febrero 2026

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones reciben montos incrementados, mientras la Tarjeta Alimentar suma fondos adicionales para familias con hijos e ingresos más bajos

Guardar
El calendario de pagos de
El calendario de pagos de ANSES para febrero 2026 organiza cobros según la terminación del DNI y el tipo de prestación que percibe cada beneficiario (REUTERS/Francisco Loureiro)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marca el ritmo para millones de beneficiarios en Argentina. Este lunes 23 de febrero, distintos grupos recibirán sus haberes, según lo determinado por la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI)y el tipo de prestación asignada.

El cronograma de acreditaciones incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, con montos actualizados tras el último ajuste por inflación.

¿Quiénes cobran hoy, 23 de febrero?

La jornada de hoy marca una fecha clave para beneficiarios de distintos programas gestionados por ANSES. Las personas que reciben prestaciones deben consultar el calendario oficial, el cual se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio.

Jubilados y pensionados con haberes
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI finalizados en 0 y 1 cobran sus prestaciones este lunes 23 de febrero, según el cronograma oficial (NA)

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima

Las personas cuyos haberes previsionales superan el mínimo y tienen DNI terminados en 0 y 1 acceden hoy a su pago correspondiente a febrero. Esta fecha forma parte del tramo definido para quienes no perciben la jubilación mínima, según el esquema anunciado por ANSES.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El 23 de febrero está previsto el pago para titulares de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo cuyos DNI finalizan en 8. Esta disposición permite que las familias beneficiarias accedan a los fondos en la misma fecha que otros grupos prioritarios.

Titulares de la Asignación Familiar
Titulares de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 8 acceden al pago de sus beneficios el 23 de febrero de 2026

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 7 también reciben su pago el 23 de febrero. Este beneficio está sujeto a un calendario diferenciado, pero mantiene la lógica de cobro según la terminación del documento.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

El ajuste mensual de las jubilaciones y pensiones, dispuesto por la normativa vigente, llevó la jubilación mínima a $359.254,34, con un bono adicional de $70.000. Por lo tanto, los beneficiarios que perciben el haber mínimo reciben un total de $429.254,34.

Para aquellos que cobran la jubilación máxima, el monto se ubica en $2.417.441,64. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber es de $287.403,47, al que se suma el bono de $70.000, alcanzando los $357.403,47.

La jubilación mínima para febrero
La jubilación mínima para febrero de 2026 asciende a $359.254,34, con un bono adicional de $70.000, totalizando $429.254,34 para los beneficiarios

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se sitúan en $251.478,04, con el bono extra el pago total es de $321.478,04.

Estas cifras incluyen el ajuste por IPC y los refuerzos extraordinarios implementados por el Gobierno nacional ante la suba de precios.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

En febrero, las principales asignaciones que abona ANSES presentan los siguientes valores, actualizados con un incremento del 2,85%:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096, con un pago mensual de $103.276,80 (80%), dado que el 20% se retiene para el cobro anual tras la presentación de la libreta.
  • AUH por Discapacidad: $420.354, con pago mensual de $336.283,20.
  • Asignación por Embarazo: $129.096, igual que la AUH general.
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.554.
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $210.186.
  • Asignación por Nacimiento: $75.246.
  • Asignación por Adopción: $449.888.
  • Asignación por Matrimonio: $112.668.
  • Ayuda Escolar Anual: $85.000.
(ANSES)
(ANSES)

La Tarjeta Alimentar, destinada a beneficiarios de AUH, AUE y PNC, suma un monto adicional: familias con un hijo perciben $52.250, con dos hijos $81.936 y con tres hijos o más $108.062. Así, el ingreso total para quienes acceden a AUH y Tarjeta Alimentar puede superar los $181.000 en febrero.

El calendario de pagos de ANSES puede consultarse en la web oficial del organismo, donde cada beneficiario tiene acceso al detalle de su liquidación, fecha y lugar de cobro. Los fondos permanecen disponibles en la cuenta bancaria hasta 60 días después de la acreditación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

El Gobierno convocó a una nueva licitación para la privatización de rutas nacionales

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la apertura del proceso competitivo, que comprende la gestión de diversos tramos de la red vial federal por parte de operadores privados

El Gobierno convocó a una

Tras los nuevos aranceles de Trump, se achica la ventaja comercial del acuerdo de la Argentina con Estados Unidos

La Justicia estadounidense eliminó el esquema de aranceles diferenciados y lo reemplazó por una tarifa general. Esto modificó el escenario comercial para los socios que habían conseguido mejores condiciones, entre ellos la Argentina

Tras los nuevos aranceles de

Dólar estable y tasas en pesos: cuál es la opción que elige el mercado y cuánto se puede estirar la calma cambiaria

Una combinación de oferta de dólares por exportaciones y políticas monetarias del Banco Central está generando un clima favorable para rendimientos en moneda local. La mirada de los analistas sobre la durabilidad de este escenario

Dólar estable y tasas en

Cómo hace el Gobierno para regular la cantidad de pesos en la economía para intentar frenar el dólar y la inflación

El circuito de absorción y expansión de liquidez marca las oscilaciones en la plaza financiera y explica tanto la baja del dólar como la evolución de tasas, crédito y actividad

Cómo hace el Gobierno para

Para que entren más capitales, un artículo de la reforma laboral beneficia a los extranjeros que obtienen ciudadanía por “inversiones relevantes”

El proyecto establece que la naturalización por inversión no implicará automáticamente “residencia fiscal”, lo que eximirá de pagar impuesto a las Ganancias sobre rentas obtenidas fuera de la Argentina, a menos que permanezcan más de cierto tiempo en el país. Qué dicen los especialistas

Para que entren más capitales,
DEPORTES
La inclusión de ostarine en

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1

TELESHOW
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

INFOBAE AMÉRICA

La doble cara del castillo

La doble cara del castillo Książ, entre la opulencia y la sombra del nazismo

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

El secreto peor guardado de Vladimir Putin en Ucrania tras cuatro años de invasión rusa

China eleva la tensión con EEUU antes de la visita de Trump: pidió eliminar los aranceles y amenazó con represalias

Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania