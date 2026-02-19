Economía

Por la adhesión al paro de los gremios aeronáuticos, hay 64.000 pasajeros afectados: qué pasa en cada aerolínea

Las compañías aéreas hicieron ajustes en su programación que incluyeron la cancelación de vuelos tanto domésticos como internacionales

Los gremios aeronáuticos decidieron adherirse al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral, lo que llevó a las aerolíneas a alterar su cronograma de vuelos habitual y hacer cancelaciones y reprogramaciones. Se estima que hay al menos 64.000 pasajeros afectados por la medida.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) informaron este miércoles que se sumarían al cese de actividades convocado por la central sindical y en algunos casos harían movilizaciones.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”, sostuvieron los gremios en un comunicado conjunto.

Mientras tanto, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) remarcó que se “generarán perjuicios millonarios a la actividad económica nacional en su totalidad”.

Señalaron que el alcance del paro en plena temporada de verano impide reprogramar la totalidad de los vuelos del día o reubicar a todos los pasajeros, dado el nivel de demanda propio de estas fechas y las características del transporte aéreo.

“Las aerolíneas se encuentran abocadas a implementar todas las medidas necesarias para mitigar el impacto negativo de esta huelga que provocará la cancelación de más de 400 vuelos y la afectación de más de 64.000 pasajeros y clientes de carga”, calculó Jurca, aunque esas cifras pueden ir variando a lo largo de la jornada.

La empresa más perjudicada es Aerolíneas Argentinas. Según informaron desde la línea aérea, debió cancelar 255 vuelos, lo que impacta sobre 31.000 clientes que ya tenían su boleto para este jueves. En términos económicos, la pérdida asciende a USD 3 millones.

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, 32 a regionales y 4 a internacionales. La compañía aseguró que aplicará descuentos salariales al personal que no trabaje por adherirse al paro.

La lowcost JetSmart comunicó que la protesta sindical derivó en la suspensión de todos los vuelos previstos. La disposición alcanza a 96 operaciones y a unos 17.000 pasajeros.

Frente a lo que la firma definió como una “circunstancia externa”, puso a disposición de los usuarios la posibilidad de modificar la fecha del viaje sin penalidad ni diferencia de tarifa, con plazo para volar hasta el 15 de marzo de 2026. Asimismo, instó a quienes resultaron afectados a realizar el trámite a través de su página oficial, en el apartado de gestión de reservas.

Por su parte, Latam canceló 46 vuelos, lo cual repercute en 7.399 pasajeros. La aerolínea aclaró que se debe al paro de los trabajadores de Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa.

“Algunos vuelos podrían no ser cancelados sino operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo. Es por ello que sugerimos a los pasajeros que confirmen el estado de su vuelo”, subrayaron.

Para aquellos que por la situación no puedan viajar la compañía ofreció dos opciones:

  • Cambios de fecha/vuelo sin costo (puede ser ida y/o regreso) para una nueva fecha dentro del año de su vuelo original.
  • Solicitar la devolución sin costo dentro de la vigencia del ticket (para todos los cupones del boleto sin utilizar).

Flybondi trasladó su operación de Aeroparque a Ezeiza, donde cuenta con autoprestación del servicio de handling, al igual que en el 80% de los aeropuertos nacionales en los que tiene presencia.

De momento, la línea aérea concretará 72 vuelos y transportará a más de 11.000 pasajeros. Sin embargo, desde la empresa precisaron que cancelaron 28 vuelos y la mayoría sufrió ajustes en los horarios de partida.

Los viajeros cuyos vuelos hayan sido modificados con más de 4 horas de demora podrán gestionar un cambio de fecha sin costo adicional.

En este contexto, es recomendable:

  • Consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.
  • Revisar las notificaciones oficiales y canales de comunicación de las compañías aéreas.
  • Mantenerse informado a través de los sitios web de los aeropuertos
  • Considerar la posibilidad de reprogramar el viaje o solicitar cambios sin penalidad, si la aerolínea lo permite.

Los sindicatos del sector fueron de los más combativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las tensiones fueron escalando, motivadas principalmente por reclamos salariales, cambios en las condiciones laborales, el proceso de desregulación y la posible privatización Intercargo y Aerolíneas Argentinas.

De hecho, pese a no poder adherirse a la medida de la CGT por ser servicio esencial, los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA); anticiparon que próximamente difundirán un cronograma de paros por conflictos salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la cual depende del Gobierno.

