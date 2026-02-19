Economía

La confianza del consumidor cayó 4,7% en febrero y alcanzó el peor nivel desde las elecciones de octubre

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró su menor valor en 4 meses, y quedó 6,1% por debajo de la medición de un año antes, con variaciones dispares, tanto por regiones como de la percepción personal y general de la economía

Durante un mes marcado por el debate de la reforma de la legislación laboral, la persistencia de una alta tasa de inflación, el estancamiento agregado de la actividad económica, y la preocupación de empresarios y sindicatos por el fuerte crecimiento de las importaciones, el Índice de Confianza del Consumidor cayó en febrero 4,7% respecto del mes anterior, tras una suba de 2,2% en enero, según el informe difundido por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 2 y 12 del mes, determinó que el indicador bajara a 44,4 puntos. Este nivel es el menor desde octubre de 2025, cuando había descendido a 42,3 unidades.

Sebastián Auguste, director del CIF destacó: “Todos los componentes del ICC mostraron variaciones mensuales negativas. La caída más marcada se observó en Situación Personal (7,62%), seguida por Situación Macroeconómica (5,37%), mientras que el índice que mide las decisiones de compra de Bienes Durables e Inmuebles se mantuvo prácticamente estable (menos 0,02%)”, favorecida por la estabilidad cambiaria.

El análisis por estrato socioeconómico expuso disminuciones mensuales más pronunciada entre los hogares de ingresos altos (5,24%), mientras que entre los hogares de ingresos bajos la contracción fue más moderada (2,28 por ciento).

El informe resalta que “Los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (45,50 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (43,63 puntos)”, resalta el análisis del CIF, explicado por el impacto diferenciando de una inflación cercana a 3% entre quienes más consumen productos básicos y aquellos afectados por el aumento de las tarifas de los precios de los servicios públicos y baja de subsidios.

El examen regional también mostró deterioros generalizados, más pronunciado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7,77%), seguida por Gran Buenos Aires (5,35%), mientras que el Interior mostró la contracción más moderada (2,26 por ciento).

Resalta el reporte de la casa de altos estudios: “El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (50,08 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (41,25 puntos)”.

Balance de la gestión Milei

A lo largo de los primeros 26 meses de mandato de Javier Milei, el Índice de Confianza del Consumidor acumuló un incremento de 11,5 por ciento.

Sin embargo, los componentes internos presentaron tendencias dispares: la percepción sobre la situación personal creció 6%, la opinión respecto de la economía general cayó 15% y las expectativas de compra de bienes durables aumentaron 113%, aunque desde valores históricamente bajos, y se mantienen entre los menores de los indicadores, con 37,8 puntos.

Los resultados sugieren que la sociedad percibe en general mejoras en sus condiciones de vida respecto de dos años antes más que en las expectativas de nuevos progresos macroeconómicos, entre los que figuran la disminución de la inflación, la recuperación de reservas internacionales del BCRA, y los efectos de la mayor apertura comercial sobre parte de la industria, principalmente.

El ICC mantiene una estrecha relación con variables como la inflación, el empleo y la oferta de crédito.

El análisis por plazos muestra que las Condiciones Presentes, que reflejan la percepción actual sobre la economía personal y general, disminuyeron 3,2% respecto de enero de 2026, aunque persiste en un nivel relativamente bajo, apenas 37,3 unidades, fenómeno que explica que pese a los índices de mayor estabilidad macroeconómica que dos años antes, la sensación general es que aún se está muy lejos de alcanzar una mejora efectiva en la calidad de vida en el conjunto de las familias.

Las Expectativas Futuras, bajaron más pronunciadamente: 5,8%, y si bien se ubican 12% debajo del nivel de un año antes, mantiene un nivel relativamente elevado de 51,4 puntos, en comparación con el resto de los indicadores sobre la confianza de los consumidores en el promedio de todo el país.

Obra pública paralizada y recorte

Cómo afecta el paro en

Cómo impactará la reducción de

Paro general: cómo funcionan la

Visa compró Prisma y expande
