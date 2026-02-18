La UIA lamentó el cierre de Fate y advirtió que la industria enfrenta competencia global con prácticas desleales

UIA: “El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado" (Maximiliano Luna)

Luego del anuncio del cierre de la histórica planta de neumáticos Fate y el consecuente despido de 920 trabajadores, la Unión Industrial Argentina (UIA) se mostró en alerta dado que este caso no es aislado, sino que la crisis se replica en otros sectores manufactureros. “La UIA lamenta profundamente el cierre de Fate”, dijo la entidad.

Relataron que se trata de una empresa de origen nacional con décadas de trayectoria en el desarrollo industrial argentino y generadora de empleo, tecnología y cadenas de valor locales. “Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo”, manifestó.

Consideraron que cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse. A noviembre de 2025 (último dato), la industria lleva perdidos casi 65 mil trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años.

La UIA remacó que “el cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia”.

Hay tensiones en la planta de Fate luego del anuncio del cierre (Maximiliano Luna)

El comunicado sostiene que la experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas.

“Desde la UIA queremos ser claros: la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno”, afirmaron y agregaron que hay una política de apertura sin convergencia de esas condiciones.

La UIA expresó que la industria argentina enfrentaba el desafío de ofrecer a los consumidores productos con precios y calidades similares a los internacionales. Señaló que ese objetivo debía orientar la estrategia del sector productivo.

Para alcanzarlo, sostuvo que se requería un esfuerzo conjunto que incluyera inversión empresarial, capacitación, modernización laboral, mejora continua y un entorno macroeconómico y regulatorio que permitiera que la producción en Argentina fuera tan competitiva como en otros países.

“La UIA reitera su compromiso de trabajar junto al sector público y los trabajadores en una agenda de competitividad que permita sostener y multiplicar el entramado industrial argentino”, concluyó la central industrial.

Una fuente cercana a la empresa había detallado a Infobae que se trata de un cierre definitivo y que se cumplirá con todos los pagos correspondientes a empleados, proveedores y bancos. Explicó que la compañía liquidará sus activos y cesará sus operaciones. La empresa venía registrando pérdidas desde hace tres décadas, pero la llegada masiva de cubiertas chinas aceleró la situación.

Cabe recordar que la semana pasada Martín Rappallini, titular de la UIA, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda declaró: “Hablamos de la importancia dela reforma laboral, en particular del FAL, de las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués para abordar temas económicos. (@LuisCaputoAr)

Asimismo, dijo que “todos estos cambios, junto con la ley de inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.

“También hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”.

Desde la entidad industrial señalaron que la reunión con el funcionario nacional se centró en la relevancia de la modernización laboral. Los representantes del sector también valoraron el proceso de ordenamiento macroeconómico, aunque advirtieron sobre las dificultades asociadas a la estabilización y su impacto en la industria.

En ese contexto, la UIA presentó propuestas destinadas a impulsar la recuperación del sector. Entre las medidas orientadas a reducir los costos laborales no salariales, se destacó la sugerencia de permitir que las contribuciones patronales se computen como crédito fiscal del IVA, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra y en pequeñas y medianas empresas.

Respecto a las exportaciones, se abordó la continuidad en la eliminación de derechos de exportación para los sectores que aún los mantienen y la posibilidad de aumentar los reintegros a las exportaciones, con especial atención en las manufacturas de origen industrial y los alimentos.

La UIA presentó propuestas ante Caputo destinadas a impulsar la recuperación del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las actividades industriales relacionadas con la construcción, se evaluaron alternativas para estimular la compra de insumos, como la devolución del IVA en consumos efectuados con tarjetas de crédito y débito.

Durante la reunión, también se analizaron opciones para facilitar el acceso de las pymes al financiamiento productivo, como la utilización de recursos provenientes del Fondo de Asistencia Laboral y la implementación de líneas de crédito para capital de trabajo y consumo. La agenda contempló además el pedido de una reducción de la carga impositiva en los distintos niveles de gobierno, tanto nacional como provincial y municipal.

Por otro lado, se consideró la importancia de reforzar los controles para evitar la subfacturación de importaciones a precios por debajo del valor de mercado, en un escenario internacional marcado por desvíos comerciales y exceso de capacidad productiva.

Finalmente, la UIA propuso acelerar la devolución de saldos fiscales acumulados para el sector y examinar la posibilidad de establecer nuevos planes de suspensión de embargos para pymes, con el fin de otorgar alivio financiero y fiscal.