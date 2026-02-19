Política

Invitado por Trump, Milei aterrizó en Washington para participar de la primera sesión de la Junta de Paz, que tratará la reconstrucción de Gaza

El presidente fijará hoy la posición de la Argentina en el foro multilateral que responde a la agenda geopolítica de la Casa Blanca

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump se saludan en la sesión inaugural de la Junta de la Paz, (Davos, Suiza)

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei participará hoy de la primera sesión de la Junta de la Paz, un foro multilateral que creo Donald Trump bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de la ONU.

Milei llegó cerca de la medianoche (hora de Washington) a un conocido hotel cerca de Georgetown, tras aterrizar en la base aérea en Maryland.

Junto al presidente se encontraban Pablo Quirno -canciller-, y el embajador argentino Alec Oxenford.

La primera sesión tendrá como finalidad diseñar una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza, tras años de conflicto entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamas.

“Me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza”, reveló el presidente de los Estados Unidos en su red social Truth.

Facsímil de la invitación oficial
Facsímil de la invitación oficial de Donald Trump que recibieron todos los jefes de Estado que integran la Junta de la Paz

El cónclave finalmente fue citado para las 9 AM (hora de DC) y se extenderá por dos horas en el Instituto por la Paz, ubicado a pocos metros del Departamento de Estado y el Monumento en tributo a Abraham Lincoln.

El cronograma tentativo de la sesión enviado ayer a cada uno de los países, al que tuvo acceso Infobae, establece reglas funcionamiento muy estrictas:

“Formato de Participación

La reunión incluirá:

  • Palabras de apertura del Presidente;
  • Informes de implementación al estilo gabinete por parte de altos funcionarios responsables de ayuda humanitaria, desmilitarización, supervisión fiscal, fuerzas de estabilización y reconstrucción;
  • Breves declaraciones de los miembros de la Junta;
  • Adopción formal de resoluciones fundamentales.

Declaración de Dos Minutos de los Miembros

Los miembros de la Junta deberán estar preparados para realizar una breve intervención (estrictamente limitada a dos minutos). Alentamos declaraciones que:

  • Reafirmen el compromiso de su gobierno con la Junta de Paz;
  • Describan cualquier contribución financiera, operativa o específica por sector;
  • Señalen apoyo para la reconstrucción de Gaza, su arquitectura de seguridad y su prosperidad a largo plazo.
  • Las declaraciones se realizarán en un orden previamente establecido. Un responsable del tiempo hará cumplir los límites para mantener la integridad del cronograma.

GUÍA DE LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN

Reunión inaugural de la Junta de Paz

Confirmación de Compromisos Financieros (si corresponde)

Si su gobierno tiene la intención de anunciar compromisos nuevos o ampliados (contribuciones financieras, participación en la Fuerza Internacional de Estabilización o roles de liderazgo sectorial), tenga la amabilidad de notificar a la Junta de Paz con antelación para que las cifras agregadas y los reconocimientos puedan prepararse con precisión".

Es decir: habrá un discurso inaugural de Trump, cada uno de los miembros del Board sólo pueden hablar dos minutos y se aguarda que todos los países hagan un aporte para la reconstrucción de Gaza.

Ya se conoce que Argentina no hará un aporte financiero a la Junta de la Paz, pero es probable que sume su experiencia militar en territorios bajo conflictos étnicos o religiosos.

Trump en la inauguración de
Trump en la inauguración de la Junta de la Paz, (Davos, Suiza)

Trump concibe a la Junta de la Paz como un dispositivo geopolítico extraordinario para resolver todos conflictos del mundo.

Fue creado a instancia del Consejo de Seguridad de la ONU para diseñar sólo la reconstrucción de Gaza, pero el presidente de los Estados Unidos considera que sus facultades deben extenderse Urbi et Orbi.

Esa pretensión política determinó que los principales países de Europa, Rusia y China se mantuvieran al margen. Asimismo, Japón, Canada, México y Brasil tampoco han demostrado interés, ante un foro multilateral que será manejado desde la Casa Blanca.

A esta compleja arquitectura institucional se debe añadir la presencia de Israel, Qatar y Turquía, que son jugadores clave al momento de fijar una hoja de ruta que articule la reconstrucción política, social y económica de Gaza.

Israel considera que Qatar y Turquía son enemigos regionales.

El emir de Qatar Tamim
El emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, miembro de la Junta de la Paz

En Doha se refugian los jefes terroristas de Hamas, y desde Estambul se ha considerado que la ofensiva militar israelí en la Franja causó un genocidio en la población de Gaza.

Netanyahu no quería integrar al Junta de la Paz, y resistió hasta último momento las presiones directas de Trump: para el presidente de los Estados Unidos era difícil explicar que lideraba una iniciativa diplomática para reconstruir Gaza sin la presencia formal de Israel.

Cuando se presentó la Junta de la Paz en Davos, Netanyahu obvió la participación de su país. Pese a que una hora antes de la ceremonia inaugural, el presidente israelí Isaac Herzog estaba en el lugar participando de la agenda oficial del Foro Económico.

En esta lógica política, exhibiendo su resistencia a la iniciativa de Trump, el premier israelí no participará de la sesión de la Junta convocada para el 19 de febrero en Washington.

La cita es para jefes de Estado, pero Netanyahu decidió que su canciller Gideon Saar viajará a DC en su lugar. El gambito no gustó a la Casa Blanca.

Javier Milei antes de participar
Javier Milei antes de participar de la sesión inaugural de la Junta de la Paz, (Davos, Suiza)

Argentina, El Salvador y Paraguay son los únicos países de América Latina que integran la Junta de la Paz.

Y por afurera de la region también fueron invitados Albania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiján, Bahrein, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, Emiratos Arabes, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Uzbekistán y Vietnam.

Italia, por la relación ideológica entre Georgia Meloni y Trump, asistirá como observadora. Una decisión que cayó pésimo en la Unión Europea.

Cuando concluyan las deliberaciones de la Junta de la Paz, Trump viaja a Georgia y Milei regresa a Buenos Aires. Aterrizará el viernes cerca de las 8.00 AM, hora de Buenos Aires.

