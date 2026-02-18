La tasa de desocupación cayó a 6,3% en el tercer trimestre de 2025

El desempleo afectó a 1,3 millones de personas en el segundo trimestre de 2025.

La tasa de desocupación se redujo a 6,3% en los centros urbanos durante el tercer trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras publicar los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) total urbano. Se trata de un dato positivo en comparación con el trimestre anterior, donde el desempleo se había ubicado en 7,6%, y respecto al mismo periodo de 2024, cuando se posicionó en 6,4 por ciento.

Según los datos oficiales, en el tercer trimestre de 2025, la población económicamente activa era de 20,6 millones de personas, de las cuales 19,3 millones estaban ocupadas (3,2 millones ocupadas demandantes de empleo y 2,2 millones subocupadas) y 1,3 millones desocupadas.

El reporte se conoce en medio de la crisis generada por el cierre de Fate, la mayor fabricante nacional de neumáticos, que dejó sin trabajo a cerca de 1.000 empleados. Esta situación profundiza las dificultades del mercado laboral y añade presión al Gobierno sobre la política de apertura de las importaciones.

A nivel de distrito, en el tercer trimestre, la mayor tasa de empleo estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 54,1%; después la siguió La Pampa (48,4%); Santa Fe (46,5%); Córdoba (45,7%); y Jujuy (45,5%). Mientras que la mayor tasa de desempleo estuvo en Santa Cruz (10,7%), en segundo lugar quedó La Pampa (7,8%); Buenos Aires (7,7%); y Chaco (7,4%).

El dato que ilusiona

El informe del Indec corresponde a una muestra ampliada que incluye localidades urbanas de más de 2.000 habitantes, con el objetivo de retratar la realidad laboral en todo el país. De acuerdo con la comparación interanual, la tasa de desocupación nacional urbana había sido del 6,4% en el tercer trimestre de 2024. En ese período, el mercado de trabajo evidenció ajustes producto de la desaceleración económica, acompañados por variaciones en los indicadores respecto a trimestres previos.

El organismo explica que la tasa de desocupación resulta de dividir la cantidad de población desocupada por la población económicamente activa, siguiendo la definición internacional de desempleo abierto. Además, la tasa de empleo mide el porcentaje de población ocupada sobre el total de referencia, mientras que la tasa de actividad corresponde a la proporción de personas que forman parte de la fuerza laboral.

Pero el dato está en la comparativa respecto al tercer trimestre de 2024, donde la tasa de empleo alcanzó 44,2% y la de actividad, 47,2%. Asimismo, el porcentaje de ocupados demandantes de empleo —es decir, quienes buscan activamente un nuevo trabajo a pesar de tener uno— se situó en 16,7%.

El documento distingue entre población desocupada, ocupados demandantes de empleo, subocupados por insuficiencia de horas y otras categorías asociadas a la inestabilidad laboral. La subocupación total fue del 11,2%, compuesta por 7,8% de subocupados demandantes y 3,3% de subocupados no demandantes. La definición oficial aclara que forman parte de la subocupación quienes trabajan menos de 35 horas semanales por causas ajenas a su voluntad y están dispuestos a ampliar su jornada.

La desocupación muestra variaciones notorias entre provincias: Buenos Aires tuvo una tasa de 8,3%, Córdoba 6,4%, Santa Fe 5,5% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó 4,4%. En conjunto, los 31 aglomerados urbanos presentaron una tasa de 6,9%, mientras que provincias como Tucumán (6,8%) y Tierra del Fuego (8,1%) arrojan cifras por encima del promedio nacional urbano.

De acuerdo con la última actualización del relevamiento, la población económicamente activa urbana sumó 20.267.000 personas, con 18.973.000 ocupadas y 1.293.000 desocupadas. En los principales conglomerados urbanos, la fuerza laboral totalizó 14.362.000 personas, de las cuales 13.368.000 contaban con empleo y 994.000 estaban sin trabajo. La EPH se basa en las proyecciones del Censo Nacional de 2010, ajustadas para el periodo analizado.

Entre las definiciones clave, Indec especifica que la población ocupada comprende a quienes desarrollaron al menos una hora de trabajo remunerado en la semana de referencia. En tanto, la desocupada incluye a quienes buscaron activamente empleo y se encontraban disponibles para incorporarse al trabajo. El grupo de ocupados demandantes incluye a las personas empleadas que buscan un cambio de ocupación.

Según la encuesta, la subocupación y la demanda insatisfecha de empleo representan desafíos para el mercado laboral urbano. La tasa de ocupación demandante en 2024 fue de 16,7% a nivel nacional urbano y de 17,6% en los 31 principales aglomerados. El informe advierte que los valores pueden fluctuar según el margen de error muestral y la dinámica propia de la economía.

En cuanto a la cobertura, la EPH urbana abarca ciudades de 2.000 o más habitantes en todas las provincias, exceptuando Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su extensión completa, donde el relevamiento se acota a los 31 aglomerados principales por el operativo continuo.

El operativo de la EPH urbana del tercer trimestre de 2025 incluyó 40.610 viviendas relevadas, distribuidas entre los principales aglomerados y demás ciudades del país. La muestra comprende tanto los principales aglomerados urbanos como localidades intermedias, permitiendo la estimación de tasas diferenciadas por provincia y región. Entre los dominios de estimación figuran el total nacional urbano, los grandes conglomerados y los totales provinciales de población urbana residente en hogares particulares.