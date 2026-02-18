Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron y ya borraron toda la suba poselectoral

Las acciones argentinas tocan valores mínimos en casi cuatro meses.

Después del receso por los feriados de Carnaval el mercado financiero local retomó a pleno la actividad, con renovada debilidad para el dólar y también para las acciones argentinas, ahora en sus precios más bajos en casi cuatro meses.

La Bolsa porteña no operó el martes, pero sí lo hizo Wall Street. Dadas las bajas generalizadas para las acciones argentinas en el exterior en la rueda previa, este miércoles el S&P Merval potenció la caída, que alcanzó un 3,3%, hasta los 2.723.175 puntos. Comercial del Plata (-8,6%) y Metrogas (-5,7%) encabezaron las pérdidas.

El Merval en dólares, en los 1.858 puntos, regresó a un mínimo desde el 28 de octubre, después de elecciones legislativas del 26 de octubre, por cuanto diluyó casi todo el avance cosechado desde el triunfo de La Libertad Avanza en las urnas.

A su vez, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- también descontaron las ganancias iniciales y finalizaron mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzó cinco unidades, a 515 puntos básicos, tras un mínimo de 506 al mediodía.

Los agentes bursátiles permanecieron atentos al resultado de una reunión de comisión legislativa, donde el proyecto oficial de Modernización Laboral procuraba dictamen antes de ser debatido en el recinto de Diputados, tras la reciente aprobación del Senado.

“Los inversores buscan señales políticas y económicas que pudieran actuar como disparadores para reanudar las apreciaciones, y en dicho sentido las miradas se dirigen al tratamiento de la reforma laboral en Diputados. Ello se debe no sólo a que representa un importante hito sino también a que podría ser una demostración de fuerza en el Congreso para continuar avanzando con una agenda de iniciativas que aspiren a mejorar el clima de inversión”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general para el día que Diputados trate el pliego impulsado por el Gobierno del libertario Javier Milei.

En el exterior, los índices de las bolsas de Nueva York resignaron las firmes ganancias de gran parte de la sesión luego de conocidas las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, donde trascendió que la entidad podría bajar aún más las tasas si la inflación desciende.

“Varios comentaron que probablemente sería apropiado realizar más ajustes a la baja en el rango objetivo de la tasa de fondos federales si la inflación disminuyera de acuerdo con sus expectativas”, indicó el documento de la Fed.

“El mercado sigue sacándose la pereza del fin de semana largo y se noto poco movimiento entre las mesas durante la rueda. Sobre la tarde hubo algo mas de movimiento sobre todo en la curva CER que es donde esta concentrado el interés por ahora. Sin embargo, sobre el final de la rueda, la caución volvió a saltar, señal de que hay poca liquidez en el sistema”, comentó Nicolás Cappella, analista de IEB.

“El tipo de cambio real en Argentina perforó sus niveles más bajos de los últimos siete meses, abriendo un intenso debate sobre si esta apreciación responde a una mejora genuina en la productividad o si es el resultado de una estrategia oficial para forzar la estabilidad a cualquier precio“, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 467,2 millones, el dólar mayorista descontó este miércoles 3,50 pesos o 0,3%, para cerrar a 1.396 pesos, en la tercera rueda consecutiva en la que operó debajo de los 1.400 pesos.

Dado que el Banco Central estableció para la fecha una banda superior del esquema cambiario en los $1.592,79, el tipo de cambio oficial quedó a 196,79 pesos o 14,1% de ese límite de libre flotación, un máximo desde el 23 de julio de 2025 (15,3%), siete meses atrás.

“La divisa operó durante la rueda dentro de un rango entre $1.396 y $1.407, con un volumen concentrado principalmente en la zona de $1.402–$1.405, que funcionó como eje de equilibrio durante buena parte del día. Sin embargo, hacia el tramo final del MULC, el mercado volvió a mostrarse ofrecido y el tipo de cambio profundizó la corrección para cerrar en el mínimo intradiario de $1.396″, sintetizó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista anota en febrero un descenso de 51 pesos o 3,5%, que se amplía a 59 pesos o 4,1% desde que empezó el año.

El dólar al público estuvo negociado con ligera alza de cinco pesos durante el día, con un tope de $1.425 en el Banco Nación, pero cerró sin variantes respecto del viernes, a $1.420 para la venta. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.424,61 para la venta y $1.374,06 para la compra.

Este miércoles el BCRA realizó compras en la plaza de contado por USD 80 millones, el 17,1% del volumen operado. La entidad monetaria acumula un total comprado en el año de USD 2.169 millones, con un promedio diario de USD 68 millones (16,3% del volumen operado), tras 31 ruedas seguidas con saldo a favor por su intervención.

Las reservas internacionales brutas bajaron USD 29 millones, a 45.129 millones de dólares.

El dólar blue operó con un máximo en los $1.445 y un mínimo de $1.430 para la venta. Cerró con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta.