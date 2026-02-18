Economía

El dólar operó estable y se aleja del techo de las bandas cambiarias

La divisa comercial cayó a $1.396 y se alejó casi a 200 pesos o 14% del límite superior del esquema cambiario, un máximo desde julio. En el Banco Nación siguió a $1.420

El dólar mayorista cotiza en
El dólar mayorista cotiza en su valor mínimo en cuatro meses.

Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 467,2 millones, el dólar mayorista descontó este miércoles 3,50 pesos o 0,3%, para cerrar a 1.396 pesos, en la tercera rueda consecutiva en la que operó debajo de los 1.400 pesos.

Dado que el Banco Central estableció para la fecha una banda superior del esquema cambiario en los $1.592,79, el tipo de cambio oficial quedó a 196,79 pesos o 14,1% de ese límite de libre flotación, un máximo desde el 23 de julio de 2025 (15,3%), siete meses atrás.

El dólar mayorista anota en febrero un descenso de 51 pesos o 3,5%, que se amplía a 59 pesos o 4,1% desde que empezó el año.

El dólar al público estuvo negociado con ligera alza de cinco pesos durante el día, con un tope de $1.425 en el Banco Nación, pero cerró sin variantes respecto del viernes, a $1.420 para la venta. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.424,61 para la venta y $1.374,06 para la compra.

El dólar blue operó con un máximo en los $1.445 y un mínimo de $1.430 para la venta. Cerró con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta.

“La continuidad en la acumulación de reservas por parte del Banco Central seguirá siendo el principal catalizador de los bonos soberanos en dólares, y podría arrastrar al alza también a las acciones que, si bien muestran ganancias en lo que va del año, lucen moderadas considerando la compresión de riesgo país y la fortaleza del peso”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

“La cosecha del agro luce sólida, y así se consolida la fortaleza del peso”, sintetizó Max Capital. “Como se esperaba, la liquidación de la licitación del Tesoro presionó la caución, pero a medida que el Banco Central continúa expandiendo a través de compras de divisas, las tasas volverán gradualmente a ubicarse por debajo del 30%”, analizó.

“Es relevante que el Gobierno diga que no se saldrá por ahora, a buscar deuda al mercado internacional. Con el pago de los bonos se deberá hacer un seguimiento en el nivel de la reinversión, ya que desde el oficialismo se pretende generar escasez de oferta (de títulos), lo que ayudaría a la sube de los bonos y a que siga cayendo el riesgo país”, comentó a Reuters el economista Marcelo Rojas.

En el 2026 el BCRA lleva 30 ruedas consecutivas en las cuales sumó a través de compras en el mercado de cambios cerca de USD 2.100 millones, el tercer mejor inicio de año de la última década.

“La inyección de liquidez resultante en más de 2,7 billones de pesos fue más que absorbido vía licitaciones del Tesoro, lo cual parece ser una estrategia monetaria conservadora dada la caída de la demanda de dinero típica de principios de año”, dijo Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero.

“El mercado percibe el atraso del dólar” por obstáculos del “déficit cero” del Gobierno, afirmó en declaraciones periodísticas el economista Juan Carlos De Pablo, quien cuestionó el aumento sostenido de los precios por encima del 2% mensual.

“La autoridad monetaria acumula compras de divisas por montos superiores a los previstos, con una cifra que supera los 2.000 millones de dólares en el año. En este marco, el Ministerio de Economía oficializó un canje de letras del Tesoro vinculadas al dólar para extender vencimientos inmediatos”, indicaron analistas de Rava Bursátil.

“Se preserva una política monetaria restrictiva en busca de que la inflación vuelva a aflojar. Atentos a la respuesta que vaya evidenciando la demanda de dinero, es que la remonetización vigente esperando su turno, lo cual podría contribuir positivamente sobre la actividad económica”, afirmó el economista Gustavo Ber.

