Economía

El BCRA y la UIF dieron lineamientos a los bancos para que acepten “dólares de colchón”: cómo deberán actuar

Las entidades del sistema financiero recibieron nuevas pautas de los entes reguladores para operar con billetes estadounidenses en efectivo, a partir de la reciente reglamentación tributaria

Guardar
El comunicado de la UIF
El comunicado de la UIF y el BCRA modifica el enfoque para los bancos ante operaciones con dólares en efectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema financiero argentino sumó un nuevo marco operativo tras el comunicado conjunto del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que instruyó a los bancos sobre la operatoria con dólares en efectivo en el contexto de la Ley de Inocencia Fiscal. El mensaje dirigido a los llamados “sujetos obligados” busca establecer criterios claros para el ingreso de billetes estadounidenses no declarados al circuito formal, ante la resistencia de los bancos por los riesgos de relajar sus normas antilavado.

En el documento, los organismos advirtieron que “un sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva efectivo no puede escindirse de la realidad macroeconómica del país en el cual se encuentra implementado”. En ese sentido, subrayaron que “la economía argentina ha presentado históricamente elevados niveles de informalidad, procesos recurrentes de inestabilidad macroeconómica, alta inflación, restricciones cambiarias y desconfianza en el sistema financiero tradicional”, y que esta situación “ha incidido en los patrones de comportamiento financiero, de ahorro y de utilización de moneda extranjera en efectivo”.

La reciente publicación de la Ley 27.799 el 2 de enero de 2026 introdujo modificaciones sustanciales al régimen fiscal, con impacto directo en la relación entre contribuyentes y el fisco. El comunicado recordó que la norma “actualiza las condiciones objetivas de punibilidad para que se tipifique el delito de evasión tributaria elevando significativamente el umbral económico requerido para su configuración”. Además, crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada y, en línea con el Principio de Inocencia Fiscal, establece que “ARCA debe presumir el cumplimiento fiscal salvo prueba en contrario, limitando controles patrimoniales preventivos y abandonando la lógica histórica de persecución generalizada”.

Frente a este escenario, la UIF y el BCRA puntualizaron que “la tenencia de moneda extranjera en efectivo constituye una conducta económicamente racional orientada a la preservación del valor de los activos”. En esa línea, aclararon: “Dicha circunstancia no configura, por sí sola, un indicio de ilicitud ni justifica su calificación automática. Su evaluación deberá realizarse en el marco de un enfoque basado en el riesgo, considerando el perfil del cliente, la razonabilidad económica de la operación y la existencia —o no— de otros indicadores de alerta concurrentes”.

Sucursales bancarias deberán adaptar controles
Sucursales bancarias deberán adaptar controles internos para el ingreso de dólares billete en el marco de la nueva ley (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto de los depósitos en efectivo, los organismos enfatizaron: “La normativa de Prevención de Lavado de Activos no prohíbe los depósitos en efectivo, independientemente de su monto”. También aclararon que “tampoco exige la solicitud de información sobre el origen de los fondos en línea de caja como condición para aceptar un depósito”. En cuanto a las obligaciones, precisaron: “La obligación normativa se limita a la identificación del depositante y del titular cuando el monto supera los 40 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil)”.

El comunicado manifestó que la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada debe considerarse “antecedente favorable en su análisis de riesgos”. Así lo dispuso el Decreto 93/2026, que reglamenta la Ley 27.799 y que “insta a los sujetos obligados a que consideren la adhesión de un contribuyente al Régimen de Declaración Jurada Simplificada como antecedente favorable en su análisis de riesgos”.

Entre las recomendaciones principales, la UIF y el BCRA remarcaron: “Cuando el origen y la aplicación de fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, y el monto involucrado sea inferior al umbral establecido para la configuración del delito de evasión tributaria, podrá resultar innecesario requerir documentación adicional cuando, conforme al análisis integral de riesgo efectuado por el sujeto obligado, no se identifiquen inconsistencias relevantes en línea con un EBR (Enfoque Basado en Riesgos) razonable”.

El texto enfatizó que “los Sujetos Obligados deberán efectuar un análisis integral del cliente, que contemple sus características, su comportamiento transaccional y la naturaleza y razonabilidad de sus operaciones, y no limitar su evaluación a una consideración exclusiva de su perfil impositivo o fiscal”. En esa línea, se indicó que el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) “constituye un elemento esencial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de los fondos depositados en el sistema financiero”.

En cuanto a los sistemas internos, los organismos recomendaron que los sujetos obligados “deberán ajustar sus sistemas de prevención mediante la actualización correspondiente de sus matrices de riesgo, a fin de que reflejen las modificaciones normativas vigentes —en particular, el incremento de la condición objetiva de punibilidad— y permitan optimizar la categorización de clientes, el monitoreo de operaciones y la gestión de las alertas internas generadas por sus sistemas”. El objetivo es “evitar requerimientos de justificación de fondos que resulten inconsistentes con el EBR y con la normativa aplicable”.

El cierre del comunicado exhortó a “fortalecer el Enfoque Basado en Riesgo y actualizar sus sistemas de prevención de LA/FT/FP, de conformidad con la Resolución 14/2023 y sus modificatorias, manteniendo vigentes las obligaciones en materia de prevención de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, emergentes de la Ley 25.246 y sus modificatorias”.

Temas Relacionados

Dolares del ColchónInocencia FiscalBancosBanco CentralUIFÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Qué pasará con supermercados, shoppings y otros comercios este 19 de febrero en el paro general de la CGT

El escenario operativo comercial se prepara ante una jornada de alcance nacional, con previsiones logísticas, esquemas de funcionamiento dispares y decisiones empresarias que buscan sostener la actividad diaria frente a posibles dificultades de traslado

Qué pasará con supermercados, shoppings

El dólar operó estable y se aleja del techo de las bandas cambiarias

La divisa comercial cayó a $1.396 y se alejó casi a 200 pesos o 14% del límite superior del esquema cambiario, un máximo desde julio. En el Banco Nación siguió a $1.420

El dólar operó estable y

Vuelos récord: el dólar estable impulsó una marca histórica de pasajeros en enero

El sector movilizó 4,96 millones de pasajeros y superó en 22% el máximo histórico de vuelos al exterior registrado en 2018. El dólar estable y la mayor oferta de rutas explican el salto

Vuelos récord: el dólar estable

Qué va a pasar con los vuelos este jueves por el paro general

Los gremios aeronáuticos confirmaron su adhesión a la medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral, impactando sobre el cronograma previsto en todo el sector

Qué va a pasar con

Guerra de precios: cuánto cuestan los neumáticos nacionales en comparación con los importados

La baja de aranceles a la importación permitió que entren al país muchas marcas desconocidas. Los valores bajaron en el último año y ya no hay tanta diferencia. El problema es el costo de quién fabrica y quién importa

Guerra de precios: cuánto cuestan
DEPORTES
Inesperada escena en los Juegos

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

TELESHOW
Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

INFOBAE AMÉRICA

El ejército sirio ratifica el

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador

Portugal acusó a un joven de intentar vender información de la OTAN a agentes rusos

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio