Turismo récord en Carnaval: viajaron 3 millones de personas en el primer fin de semana largo del año

Miles de turistas recorrieron destinos de todo el país durante el Carnaval 2026, impulsando la actividad económica en múltiples sectores

Durante el primer fin de semana largo de 2026, la Argentina experimentó un movimiento turístico récord con la movilización de 3 millones de personas, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El crecimiento de 7,2% respecto al mismo período de 2025 se tradujo en un impacto económico directo superior a $1 billón, resultado de los gastos en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. El clima inestable, con alternancia de calor, lluvias y tormentas, no detuvo el flujo turístico que alcanzó ciudades con tradición carnavalesca y también localidades menos habituales.

El relevamiento de CAME, elaborado junto a cámaras comerciales, federaciones y agencias regionales, indicó que la estadía promedio se ubicó en tres días, levemente superior a la del año anterior. El gasto diario por turista promedió $111.605, aunque mostró una reducción del 7,7% en términos reales. El gasto total, por su parte, creció un 6% a precios constantes frente al Carnaval de 2025. La oferta de promociones en hotelería y transporte aéreo incidió en la elección de destinos, mientras que las condiciones meteorológicas habituales de febrero no influyeron en la decisión de viajar.

Los destinos más buscados

Según el informe, los destinos más buscados fueron las ciudades con fuerte arraigo a los carnavales, con especial énfasis en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy. El litoral y el norte argentino ofrecieron celebraciones de estilos diversos. La costa bonaerense y el interior de la provincia también recibieron un caudal significativo de visitantes.

En la provincia de Buenos Aires, la Costa Atlántica y los municipios del interior registraron altos niveles de ocupación. Mar del Plata superó el 80%, con una agenda de recitales, teatro y eventos recreativos que mantuvieron la afluencia durante todo el fin de semana. Chascomús tuvo un gasto promedio diario cercano a $100.000 por persona y estadías de tres noches, mientras que epicentros como Lincoln y 25 de Mayo desplegaron corsos y celebraciones tradicionales. Más de veinte municipios bonaerenses organizaron desfiles y espectáculos gratuitos que impulsaron sectores como hotelería, gastronomía y comercio.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ocupación hotelera alcanzó el 83%, el mejor registro de los últimos cinco años para esta fecha, con la llegada estimada de más de 119.000 visitantes nacionales e internacionales. La agenda estuvo marcada por conciertos de Bad Bunny en el Estadio Más Monumental, el festival Ultra Buenos Aires en el Parque de la Ciudad y el Argentina Open de tenis, sumados a los festejos de Carnaval y actividades culturales en distintos barrios.

Aerolíneas Argentinas y JetSmart movilizaron a 313.000 pasajeros durante el fin de semana

El movimiento aéreo tuvo un rol protagónico. Aerolíneas Argentinas y JetSmart movilizaron a 313.000 pasajeros durante el fin de semana, con el viernes como jornada pico. El transporte fluvial también se incrementó: Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia Argentina, reflejando la recuperación del flujo regional.

En Córdoba, la ocupación rozó el 90% en promedio, con picos de lleno total en localidades del Valle de Punilla, Calamuchita y Traslasierra. La edición de Cosquín Rock y una nutrida agenda de fiestas populares, además de propuestas gastronómicas y culturales, fortalecieron la demanda y el posicionamiento de la provincia como uno de los destinos más convocantes del verano.

La tendencia de estadías más extensas también se observó en provincias como San Luis, donde el promedio llegó a 3,5 días. Villa de Merlo, la capital provincial y Potrero de los Funes figuraron entre las ciudades con mayor afluencia, con actividades que incluyeron naturaleza, paseos urbanos y excursiones a las Salinas del Bebedero.

En Entre Ríos, la ocupación promedió el 97% y destinos como Gualeguay, Santa Elena y Santa Ana alcanzaron el 100%. Gualeguaychú, con la Fiesta Nacional del Carnaval del País, repitió su posición como principal polo de atracción. Corrientes combinó el atractivo de las comparsas con la naturaleza. El Corsódromo Nolo Alías fue el epicentro, con tres noches de desfiles y fuerte convocatoria.

En el norte, Jujuy vivió uno de los fines de semana más convocantes del verano, con una ocupación hotelera del 95,2% y un gasto promedio diario de $123.708 por turista. Miles de visitantes participaron de rituales y comparsas en la Quebrada de Humahuaca, con la Bajada de Diablos en Uquía y Maimará como ceremonias centrales. El calendario incluyó el Carnaval de Los Tekis y el Carnaval Grande.

La provincia de Mendoza indicó niveles de ocupación del 75%, con reservas iniciales del 70% que aumentaron por la demanda espontánea. En la Patagonia, Río Negro y Chubut mostraron altos niveles de afluencia. Las Grutas registró un 95% de ocupación, mientras que San Carlos de Bariloche alcanzó el 90%. Santa Cruz destacó con El Calafate, que alcanzó el 97% de ocupación sobre más de 11.200 camas habilitadas. El inicio del campeonato 2026 de Turismo Carretera atrajo visitantes, quienes recorrieron el Parque Nacional Los Glaciares y participaron de los festejos de carnaval.

En las provincias del NEA y NOA, el movimiento también fue importante. Misiones registró un 90% de ocupación en Puerto Iguazú y un promedio diario de 4.500 visitantes en el Parque Nacional Iguazú. En Formosa, los corsos y festivales regionales impulsaron una ocupación del 40%, con un gasto promedio de $90.000 por persona por noche. En Tucumán, San Javier y El Cadillal alcanzaron niveles del 99%, seguidos por Tafí del Valle y Tafí Viejo. Salta consolidó su atractivo con una estadía promedio de 2,5 noches y una ocupación superior al 70% de reservas. Cafayate, Rosario de la Frontera y otros destinos combinaron corsos, festivales y propuestas de turismo activo.

El informe de CAME subrayó que el Carnaval se celebró por quinceavo año consecutivo como feriado nacional, luego de más de tres décadas de ausencia en el calendario oficial. La recuperación del interés por viajar se reflejó en un aumento del 30% respecto a 2025, según datos de agencias, y la resiliencia del turismo interno se sostuvo a pesar de las restricciones económicas. Un informe del INECO-UADE estimó que una familia tipo necesitó $1.265.013 para vacacionar, equivalente al 74% del salario promedio RIPTE.