Reforma laboral: el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech analizó el debate sobre las cuentas sueldo

El director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, analizó en Infobae al Regreso el impacto de la reforma laboral y la exclusión de las billeteras virtuales para el cobro de salarios

El director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, advirtió que la reforma laboral excluye a las billeteras virtuales para el cobro de salarios en Argentina

En una entrevista exclusiva en Infobae en vivo, Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, sostuvo que la exclusión de las billeteras virtuales como opción para el cobro de salarios “deja afuera a la parte moderna del sistema financiero argentino”. Durante el debate, destacó que “el 75% de todos los movimientos de dinero digital en la República Argentina involucran a una billetera virtual en una de las puntas”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Biocca enfatizó el papel central que ocupan las billeteras en la vida cotidiana: “Hoy todo el mundo está usando las billeteras. Basta mirar a hijos, sobrinos, padres. Si la gente ya las eligió para su día a día, ¿en qué nos basamos para extirpar la posibilidad de que uno diga ‘a mí me sirve una billetera’ para cobrar el salario?”. Recalcó que la reforma, tal como está planteada, “le quita alternativas al trabajador”, mientras que quienes prefieren los bancos pueden seguir utilizándolos.

El rol de las billeteras virtuales en la inclusión y el crédito

Biocca explicó que las billeteras digitales no solo facilitan pagos, sino que permiten “generar historial crediticio para millones de personas que estaban subatendidas por el sistema financiero tradicional”. Remarcó: “Hoy seis millones de personas tienen abierto un crédito con una empresa fintech, y la mitad nunca antes había accedido a uno formal”. Según su visión, “las billeteras se animaron a prestar donde otros no lo hacían, y eso permitió a muchos argentinos ingresar al circuito formal”.

El directivo describió la expansión de las cuentas de inversión asociadas a estas plataformas: “Hoy existen 25 millones de cuentas de inversión en la Argentina. Se multiplicaron por 50 en los últimos siete u ocho años. Son pequeños ahorristas que canalizan su dinero al mercado de capitales, lo que termina financiando a pymes y empresas”. Para Biocca, esto demuestra que “las billeteras tienen un rol central en el desarrollo del crédito y la formalización de la economía”.

La exclusión de las billeteras
La exclusión de las billeteras digitales de la reforma laboral le quita alternativas de cobro a los trabajadores argentinos frente a la banca tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulación y estándares de seguridad en el sistema fintech

Consultado por Malena de los Ríos sobre los controles y la regulación de las billeteras, Biocca aseguró: “Las billeteras digitales están plenamente reguladas y supervisadas por el Banco Central de la República Argentina. Cumplen con los mismos estándares de ciberseguridad que los bancos”. Subrayó que “todo el dinero de los usuarios queda depositado en entidades financieras y no se utiliza para otros fines”, diferenciando así la operatoria respecto de los bancos, que sí pueden prestar e invertir los fondos de sus clientes.

Reafirmó que el sistema fintech “está integrado funcionalmente con el mundo bancario”, lo que obliga a mantener “los mismos estándares de funcionamiento para no poner en riesgo la cadena”. Para Biocca, “es mentira que el dinero está más seguro en un banco que en una billetera, porque siempre termina en una entidad financiera regulada”.

El debate político y la presión de los bancos provinciales

El conductor Gonzalo Aziz indagó sobre los motivos políticos detrás de la exclusión de las billeteras. Biocca consideró: “Puede haber una razón vinculada a la necesidad del Gobierno de seducir a gobernadores con bancos provinciales, que se verían perjudicados si se habilita a las billeteras virtuales”. Aun así, cuestionó el enfoque: “En vez de generar una propuesta de valor para el usuario, se asume que si esto se abre, se pierde. Y el perjudicado termina siendo el trabajador, que no puede elegir libremente dónde cobrar su salario”.

Sobre las expectativas de cara al debate parlamentario, Biocca expresó: “La esperanza es lo último que se pierde. Sabemos que es muy difícil, pero también sabemos que los diputados son conscientes de que las billeteras ya son parte sistémica del día a día de los argentinos”. Insistió en que “extirpar las billeteras del artículo 35 del proyecto es quitarle modernidad al sistema laboral argentino”.

