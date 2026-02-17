Qué hay que tener en cuenta antes de regresar en auto del fin de semana XXL: cuáles son los controles y documentos clave

El mayor flujo de autos en la rutra de regres del fin de semana XXL requiere salir a conducir con el auto y la documentación en condiciones

Este martes termina el primer fin de semana XXL del año, lo que implica que muchos automóviles saldrán a las rutas que conectan los principales destinos turísticos elegidos para pasar cuatro días de descanso con las grandes ciudades argentinas.

Según datos aportados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fueron 3.000.000 de personas las que se movilizaron desde el viernes a la tarde y que emprenderán el regreso a lo largo de este 17 de febrero.

Pero a diferencia de otros feriados, y más allá de una mayoría de turistas que aprovecharon la excusa de una festividad particular para ir a las ciudades de la Costa Atlántica bonaerense, en esta oportunidad hubo otros lugares donde el carnaval es una de las mayores fiestas del año como muchas ciudades de Entre Ríos, Corrientes, también en Jujuy o en localidades del centro de la provincia de Buenos Aires como Lincoln.

Personal de emergencia atiende un accidente vehicular en la Ruta 2, donde un coche ha volcado y se observa la presencia de un camión de bomberos y rescatistas. (Captura de video)

De este modo, el retorno del “finde XXL” será no solo motivo de grandes concentraciones de vehículos en las tradicionales rutas como las provinciales 2, 11, 36 y 63, sino también en las que conectan la Mesopotamia y las que recorren el oeste de la provincia de Buenos Aires.

La experiencia del sábado 14, día en el que un accidente fatal generó demoras de hasta 12 horas para llegar desde Buenos Aires a Mar del Plata por la autovía 2, generó que para muchos sea una opción salir de viaje este martes última hora de la tarde o incluso de noche, para aprovechar mejor el día final de descanso y encontrar menos tránsito en la ruta de retorno a casa.

Para tener un viaje seguro, más allá del flujo de tránsito que se pueda encontrar en el camino elegido, es recomendable disponer de al menos 30 minutos antes de salir a la ruta para verificar el correcto estado del vehículo.

Se deben controlar todos los niveles de líquidos del motor y el cuidado de la visibilidad del conductor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificaciones mecánicas

Las verificaciones básicas son de orden mecánico, pero no requieren ir a un taller salvo que haya una reparación que hacer. Solamente con pasar por una estación de servicio antes de cargar el auto, se pueden controlar los niveles de los diferentes líquidos del vehículo:

aceite del motor

líquido refrigerante del radiador

líquido de frenos

agua en el depósito de lavaparabrisas

Una etiqueta informativa en el marco de la puerta de un automóvil detalla las presiones de neumáticos recomendadas según la carga y el tamaño de las ruedas, crucial para la seguridad y el rendimiento del vehículo.

Neumáticos

Más allá del estado del dibujo en rango de seguridad (ver los testidos del interior de los surcos), el otro punto que se debe controlar es el de la correcta presión de inflado de los neumáticos, que deben respetar la indicación del fabricante, que se puede ver en el manual pero también en un adhesivo que se encuentra en alguno de los zócalos interiores de las puertas.

Este es un tema sensible y muy importante, en especial en días de calor como los que se pueden encontrar en esta época del año, porque un neumático inflado de menos se puede romper por sobrecarga de peso en las bandas laterales, pero uno inflado de más también, ya que el aire del interior de la cubierta aumenta la presión por temperatura.

Además, un neumático “sobreinflado” tiene una tendencia a ovalarse y dar menor superficie de apoyo sobre el camino, lo que puede ser motivo de un accidente ante una frenada más exigida de lo normal.

Adicionalmente, es muy importante verificar el estado del neumático de repuesto, la goma de auxilio, que en muchos autos está colocada dentro del vehículo, debajo de la alfombra interior del baúl, pero en otros está por fuera pero con el seguro de la rosca en el interior también, con lo cual si la verificación de la presión de inflado se pretende hacer cuando el auto ya está cargado y listo para salir a la ruta, habrá que retirar todo el equipaje en la estación de servicio.

Los elementos de seguridad son obligatorios e incluyen desde el matafuegos hasta las balizas triangulares y chaleco reflectivo

Elementos y documentación

Más allá de lo mecánico, se debe verificar que en el auto esté el kit completo de emergencia obligatorio:

matafuegos de 1 kg con su carga vigente

dos balizas triangulares

un chaleco reflectivo

elementos para cambiar un neumático: un gato hidráulico y una llave para retirar los bulones.

En caso de tener tuercas de seguridad, también el adaptador que permite extraer el neumático en esa condición.

La documentación exigible que puede solicitar cualquier control de las autoridades en la ruta y que no solo implica multas en caso de no tenerlos sino incluso impedir que se continúe el viaje.

licencia de conducir al día

cédula de identidad del vehículo

autorización de manejo para casos de conductores que no son los titulares del auto (en MiArgentina se gestiona en pocos minutos)

seguro automotor vigente

VTV o RTO vigente

último recibo de patente también al día

No respetar las indicaciones de velocidad máxima y transitar por las banquinas son los dos principales motivos de multas en las rutas durante un fin de semana largo

Comportamiento y controles viales

Al momento de salir a conducir, sea el horario que sea, es muy importante recordar que las luces bajas deben ir encendidas todo el tiempo, que se deben respetar los límites de velocidad, no adelantar en zonas de líneas amarillas dobles y que está prohibido circular (y adelantar) utilizando las banquinas.

Tampoco se debe utilizar el teléfono celular mientras se conduce, y es recomendable (sancionado en algunas provincias como Mendoza), tomar mate o café al volante, ante la eventualidad de tener que hacer una maniobra imprevista y un posible derramamiendo de líquido caliente que genere una reacción peligrosa del conductor.

En estas fechas, especialmente, se pone énfasis en el control de todos estos comportamientos con operativos de las autorizades nacionales, provinciales y municipales según la ruta.