Expensas en alza: superan los $254.000 y aumentan por encima de la inflación

El aumento mensual, impulsado principalmente por los salarios de los encargados y el encarecimiento de los servicios, vuelve a golpear el presupuesto de inquilinos y propietarios en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

En enero, el valor promedio de las expensas en Argentina superó los $254.000, con un incremento mensual del 1,37%. Este aumento, por encima de la inflación, incrementa la presión sobre los gastos fijos de quienes viven en propiedad horizontal. En diálogo con Infobae en Vivo, Guido Commenge, analista de la consultora Octopus explicó en detalle la evolución de estos costos.

“Todos los meses suben las expensas y eso históricamente siempre fue así. Notamos el último periodo, todo el último año, que hay una desaceleración de la suba de expensas. Es cierto que sube, pero en muchísima menor proporción que lo que venía subiendo en años anteriores”, dijo a Infobae en Vivo Commenge.

Este ajuste representa un desafío adicional para los consorcistas, quienes ya sufren una pérdida sostenida de poder adquisitivo. Para muchas familias, las expensas se suman al costo del alquiler, lo que hace aún más difícil el acceso a la vivienda.

“Los consorcios no son nada distintos a lo que pasa en el país. Cuando en un país como Argentina hay inflación y costos que están descontrolados, eso impacta directamente en expensas. En general, llega más tarde a las expensas, no llegan a ajustarse en épocas de inflación y en épocas de menor inflación, como la que estamos atravesando el último año, tiende a corregir”, detalló Commenge.

El valor promedio de las expensas en Argentina superó los $254.000 en enero, con un alza mensual del 1,37% que supera la inflación

Entre los factores que impulsan este crecimiento, la periodista Belén Escobar indicó que los salarios de los encargados y las cargas sociales tienen un peso determinante en el monto mensual. “Esto pesa cerca de 70%” del total mensual, agreó el analista.

Asimismo, el encarecimiento de los servicios públicos, como el agua y la electricidad, también agrega presión, ya que en muchos casos esos servicios se incluyen directamente en las expensas. “Esto significa que los residentes no tienen opción de abonar estos conceptos por separado”, indicó Escobar.

Entre otras cosas, el mantenimiento de los espacios comunes y los gastos administrativos completan el conjunto de erogaciones que afectan el bolsillo de los usuarios. Escobar detalló que rubros como el mantenimiento representan un 11% mensual, intensificando el deterioro del poder de compra.

Estas expensas representan un gasto fijo indispensable para quienes habitan edificios. Consultado sobre el nivel de cumplimiento, Commenge detalló: “La morosidad es un tema particular porque claramente para la gente que vive en un consorcio es un peso muy importante. Cuando una persona deja de pagar expensas, esos gastos se tienen que afrontar igual por el resto de los vecinos, por ende, tiende a generar aumentos de expensas”.

La suba de expensas impacta directamente en el presupuesto de inquilinos y propietarios, agravando la pérdida del poder adquisitivo

Sin embargo, destacó un dato relevante: “Nueve de cada diez personas abonan expensas regularmente. Es un tema que cuando alguien deja de pagar, empieza a acumular mucha deuda, pero la regularidad de los pagos de expensas, en general, la gente paga expensas”.

El especialista señaló que los consorcios con alta morosidad sufren un impacto mayor: “Lo que sucede en consorcios que tienen muchos deudores es que esa deuda genera una porción importante y esos gastos tienen que ser afrontados por el resto. El resto de los vecinos tienen que juntar el dinero para pagar los gastos del consorcio”.

Frente a la pregunta sobre si los impuestos locales podrían aliviar el monto de las expensas, Commenge fue taxativo: “En los consorcios tenés un peso importante de lo que tiene que ver con salarios, de los cuales no se puede hacer nada. Va de acuerdo a la negociación de paritarias que tenga el sindicato. Luego tenés los servicios públicos, que también hay poco que se pueda hacer”, sostuvo.

El encarecimiento de servicios públicos como agua y electricidad aumenta la presión sobre las expensas para residentes de edificios

El analista de Octopus recomendó focalizar en el mantenimiento: “Lo importante en un consorcio es hacer los mantenimientos correspondientes y eso genera menos gasto. Cuando tenés un inconveniente de una rotura, es mucho más caro para el consorcio que mantenerlo al día. Tenés un montón de gastos que corresponden a tener las calderas como corresponde, al mantenimiento de ascensores correcto, al mantenimiento de elementos contra incendios”.

Para Commenge, ajustar en este punto podría ser un arma de doble filo: “Ese es un rubro donde hay posibilidad de revisar, pero en definitiva a veces atenta contra el ahorro, inclusive”.

