La letra chica de los préstamos personales: cuánto se termina pagando de verdad y cómo calcular el costo real del crédito

Antes de endeudarse, conviene evaluar si la cuota será sostenible en el tiempo y si el destino del dinero justifica el costo financiero que implica (Imagen ilustrativa Infobae)

Tomar un préstamo personal en la actualidad puede implicar devolver entre 43% y más de 160% adicional sobre el capital recibido en apenas un año, según la entidad, el perfil del cliente y los costos asociados. La diferencia entre lo que se pide y lo que finalmente se paga demuestra que no alcanza con mirar únicamente la tasa promocional.

Cuando un banco o una fintech publica una oferta, generalmente informa la Tasa Nominal Anual (TNA). Sin embargo, esa cifra no refleja el efecto de la capitalización de intereses ni incluye todos los costos vinculados al crédito. La Tasa Efectiva Anual (TEA), en cambio, sí contempla la acumulación periódica de intereses.

Por ejemplo, una TNA del 47% anual equivale aproximadamente a una tasa mensual cercana al 3,9%. Pero como los intereses se calculan y acumulan mes a mes, al finalizar el año la TEA supera el 58 por ciento. El costo real del dinero resulta mayor a la tasa nominal publicada. A eso se suma el Costo Financiero Total (CFT), que incorpora seguros, gastos administrativos e impuestos y es el indicador que realmente permite dimensionar cuánto se terminará pagando.

Según cifras del Banco Central, la tasa promedio de préstamos personales se ubicó en las primeras dos semanas de febrero entre el 67% y el 72% nominal anual, con una proyección de inflación que ronda entre 20% y 30% anual. Aunque la suba de precios se desaceleró respecto de años anteriores, el crédito al consumo sigue teniendo un costo elevado.

Detrás de ese promedio hay una dispersión significativa. No es lo mismo solicitar un préstamo en un banco tradicional con cuenta sueldo que recurrir a una billetera virtual.

En una simulación realizada en una plataforma digital, por ejemplo, un préstamo de $550.000 a devolver en 12 cuotas de alrededor de $81.000 implica reintegrar cerca de $972.000 en total, es decir, casi el doble del capital recibido. En términos de costo financiero total, la tasa supera ampliamente el 100% anual, pues el monto financiado se fue achicando mes a mes, mucho antes de llegar a la cancelación total.

También dentro de los bancos hay diferencias relevantes. Para un préstamo de $1.000.000, una entidad informó una TNA del 86%, TEA del 129% y Costo Financiero Total del 171,22%. Es decir, el costo efectivo del financiamiento más que quintuplica la referencia inflacionaria proyectada para el año.

En otras entidades tradicionales, las tasas de interés varían según el perfil del solicitante. En las entidades oficiales se ofrecen tasas que parten en torno al 42% nominal anual para clientes con mayor nivel de vinculación, mientras que en otras el rango puede oscilar en un rango amplio, entre 45% y 85% nominal anual, dependiendo del paquete de servicios y de si cobra el sueldo o jubilación en la entidad.

“La tasa depende del perfil crediticio, del monto solicitado, del plazo y del nivel de riesgo que evalúe el banco. No es lo mismo un cliente con cuenta sueldo y buen historial que alguien sin antecedentes o con ingresos variables”, dijo a Infobae Juan Pablo Perojo, CEO de PMP Contabilidad & Consultoría.

Además, advirtió Perojo, el dato determinante no es la Tasa Nominal Anual sino el Costo Financiero Total. “Muchas veces el cliente se queda con la tasa nominal porque es el número que aparece primero, pero el CFT es el que muestra el impacto real del crédito sobre el ingreso”, explicó.

A la estructura de tasas se suma la forma en que se calcula la cuota. La mayoría de los préstamos personales se otorgan bajo el sistema de amortización francés, que establece una cuota constante a lo largo de la vida del crédito. Sin embargo, la composición interna cambia: al inicio se paga una mayor proporción de intereses y una menor parte de capital; hacia el final ocurre lo contrario.

En los créditos que tributan IVA sobre los intereses, la cuota total puede incluso resultar levemente decreciente, ya que el impuesto disminuye a medida que baja el componente de interés.

En un escenario de inflación más baja que la observada en años anteriores, la comparación directa entre tasa e inflación puede resultar engañosa. “Las tasas de interés incorporan mucho más que la inflación esperada. También influyen el riesgo de incumplimiento, el costo de fondeo, la carga impositiva y el contexto macroeconómico. Cuando aumenta el riesgo de mora, el crédito se encarece”, explicó Perojo.

El nivel actual de tasas de interés muestra que, pese a la desaceleración inflacionaria, el financiamiento al consumo todavía se mueve con parámetros de riesgo elevados. En términos reales, endeudarse sigue teniendo un costo significativo y no necesariamente funciona como una herramienta para “ganarle” a la inflación.

El destino de los fondos

Más allá de la tasa de interés, Perojo advierte que la decisión de endeudarse debería estar vinculada al destino de los fondos. “Un préstamo personal puede tener sentido cuando se utiliza para consolidar deudas más caras, financiar una inversión necesaria o cubrir una emergencia. El problema aparece cuando se toma para gasto corriente o consumo que no genera ningún retorno”, dijo.

El analista recomendó evaluar no solo el Costo Financiero Total sino también el impacto de la cuota en el ingreso mensual. “La clave es que el compromiso sea sostenible en el tiempo. Si la cuota representa una parte muy alta del salario, cualquier imprevisto puede desordenar las finanzas personales”, agregó.

Antes de firmar la toma de un crédito, es necesario solicitar el detalle del monto total a devolver, comparar alternativas entre entidades y calcular con precisión cuánto representará la cuota dentro del presupuesto familiar. En un contexto en el que las tasas de interés siguen ubicándose en niveles elevados en términos reales, el análisis previo resulta tan importante como la necesidad de financiamiento.