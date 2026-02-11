Economía

Descuentos de hasta 30% para comprar útiles y libros escolares: quiénes pueden acceder y hasta cuándo

Promociones, reintegros y cuotas sin interés estarán disponibles en febrero para quienes compren útiles, libros, indumentaria y juguetes

Guardar
El Banco Nación ofrece descuentos
El Banco Nación ofrece descuentos de hasta 30% para comprar útiles antes del comienzo de clases.

El Banco Nación lanzó una serie de promociones especiales orientadas a las familias que se preparan para el comienzo de las clases. La campaña, bajo el lema “Vuelta al Cole”, incluye descuentos de hasta 30% y opciones de pago en cuotas para rubros centrales como librerías, indumentaria y jugueterías. Esta batería de beneficios estará disponible durante febrero, en fechas seleccionadas, y se organiza en distintos segmentos, según el tipo de compra.

Entre los principales puntos, la entidad estableció que los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 del mes corriente se podrán acceder a descuentos exclusivos en compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la aplicación MODO BNA+. En el rubro Librerías, que abarca útiles escolares, artículos de arte, insumos comerciales, textos y papelería, los clientes obtendrán un 20% de descuento. Para quienes elijan productos de indumentaria —incluyendo ropa infantil, deportiva, escolar, uniformes y calzado— el descuento será del 25 por ciento. Estas oportunidades cuentan con un tope de reintegro de $20.000 por transacción, además de la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

El Banco Nación incluyó una ventaja adicional para quienes cobran sus haberes en la entidad: un ahorro extra del 5% sobre el total de cada compra, acumulable con los descuentos mencionados. De este modo, los clientes con acreditación de sueldos pueden acceder a un mayor beneficio en el proceso de equipar a sus hijos para el regreso a clases.

Algunas de las promociones se
Algunas de las promociones se extenderán hasta el 20 de febrero inclusive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña también contempla propuestas para los sábados 14, 21 y 28 de febrero. En esas fechas, los usuarios encontrarán descuentos del 10% en los rubros Librerías y Jugueterías, siempre que utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de MODO BNA+. El tope de reintegro para estas compras es de $10.000 por operación y el plazo de pago puede extenderse hasta 3 cuotas sin interés, lo que amplía las alternativas para quienes buscan organizar sus gastos escolares.

Otra alternativa relevante dentro de la oferta del BNA se activa entre el 9 y el 13 de febrero en la Tienda BNA+. Durante ese periodo, los usuarios podrán adquirir productos en hasta 24 cuotas sin interés, siempre que realicen la operación a través de MODO BNA+ y utilicen tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad. Además, los clientes que perciben su salario en el banco suman un 20% de descuento adicional, con un tope de $15.000 por persona.

Desde la entidad explicaron que la campaña busca brindar alternativas de financiación y ahorro para el inicio del año escolar. Los descuentos y los planes de cuotas están enfocados en los rubros de mayor demanda durante febrero, lo que responde a la necesidad de las familias de cubrir gastos en útiles, uniformes y artículos escolares sin que esto impacte de manera directa en su economía cotidiana.

El Banco Nación ofrece un
El Banco Nación ofrece un menú de descuentos y cuotas sin interés para comprar útiles, indumentaria y libros escolares.

El beneficio del tope de reintegro por compra permite que los usuarios puedan planificar el gasto según el segmento elegido, ya sea en librerías, indumentaria o jugueterías. El uso de MODO BNA+ como canal de pago resulta clave para acceder a todas las promociones, lo que impulsa la utilización de la aplicación y centraliza la operatoria en el entorno digital del banco.

La posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés en los rubros más demandados y de extender el financiamiento a 24 cuotas en la Tienda BNA+ facilita la planificación financiera de quienes deben afrontar varios gastos al mismo tiempo. El esquema de descuentos acumulables para quienes reciben sus haberes en el Banco Nación representa un incentivo adicional y refuerza la propuesta de valor de la entidad en el contexto del inicio escolar.

En el caso de los sábados especiales, los descuentos en Librerías y Jugueterías ofrecen una alternativa para quienes buscan equipar a los niños con artículos para el colegio o adquirir elementos recreativos, con la posibilidad de aprovechar un reintegro de hasta $10.000 por compra y la opción de abonar en 3 cuotas sin interés.

La campaña “Vuelta al Cole” se dirige a un universo amplio de clientes y usuarios de Banco Nación, con una estructura de beneficios que contempla tanto la compra presencial como la operación online, siempre a través de MODO BNA+. Los descuentos, los topes de reintegro y las diferentes opciones de cuotas responden a la dinámica de consumo de este período, especialmente en un contexto en que la organización del presupuesto escolar resulta central para muchas familias.

Temas Relacionados

ÚtilesLibrosIndumentariaClasesBanco NaciónDescuentosEscuelaÚltimas noticias

Últimas Noticias

A cuánto llegará la jubilación mínima en marzo tras el último dato de inflación

El haber mínimo se actualizará en función del IPC de enero, que marcó una suba del 2,9%.

A cuánto llegará la jubilación

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Esta fecha marca un avance importante en la liquidación de jubilaciones, asignaciones y pensiones, con montos ajustados y novedades para beneficiarios

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles

El Gobierno apunta a frenar la inflación pisando el dólar, pero a costa de una nueva caída del tipo de cambio real

El equipo económica espera perforar el 2% en abril, mientras se vuelve a especular con medidas para aliviar el cepo cambiario. Por qué el pico de enero no es tan preocupante como parece

El Gobierno apunta a frenar

Tras el dato de inflación, hasta dónde podrá subir el dólar en marzo sin que intervenga el Gobierno

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero definirá el techo de las bandas cambiarias a partir del tercer mes del año. Cuántas divisas compró el Banco Central en 2026 bajo el nuevo esquema

Tras el dato de inflación,

¿El fin de los Registros del Automotor?: cómo impactará la decisión del Gobierno de digitalizar la documentación más antigua

Los registros vuelven a ser noticia ante la exigencia de entregar los legajos que no tienen movimientos hace más de 15 años. Las autoridades buscan recuperar trámites que no debería estar en manos de terceros

¿El fin de los Registros
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Bahréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

Del podio olímpico al heavy metal: la increíble doble vida de Dominik Paris, el esquiador que hizo historia en Cortina

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

TELESHOW
Jimena Barón mostró sus peculiares

Jimena Barón mostró sus peculiares discusiones con su hijo Momo en medio de sus vacaciones: “Callate un rato”

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay quiere reformar sus cárceles:

Uruguay quiere reformar sus cárceles: hay 477 personas presas por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región

La noche en la que Whitney Houston se apagó para siempre: qué ocurrió en el hotel de Beverly Hills

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra la región de Kharkiv: al menos 4 muertos

Filipinas informó que el hundimiento del ferry en enero pudo deberse a fallas de seguridad y posible sobrepeso

Irak desmanteló una célula de Estado Islámico y detuvo al líder antes de detonar su cinturón explosivo