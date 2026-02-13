¿Vuelta a los ´90?: la economista Marina Dal Poggetto habló del modelo de Milei y puso en duda el crecimiento

En Infobae a las 9 analizamos las políticas económicas que definieron la Argentina de los 90 junto a la economista Marina Dal Poggetto. Un análisis claro y urgente para entender por qué esas decisiones siguen siendo tema en la agenda económica del país.

La economista y coautora del libro “Back to the 90“, Marina Dal Poggetto, observó, en diálogo con Infobae en Vivo, cómo el debate sobre las reformas estructurales y el ajuste económico de esa década resurge con fuerza, tras la asunción de Javier Milei.

Para Dal Poggetto, la incógnita es si realmente han regresado los años ´90 en la Argentina o si la coyuntura actual solo establece un diálogo con ese pasado, arrastrando semejanzas pero también profundas diferencias.

“El disparador del libro es Milei ingresando el busto de Carlos Menem por la puerta grande de la Casa Rosada”, subraya Dal Poggetto. Escrito junto al politólogo Daniel Kerner, este revisita los ´90 tanto para quienes los vivieron como para quienes solo oyeron hablar de ellos.

La economista recuerda que Menem llegó al poder en medio de una crisis económica grave: “La elección de 1989 se dio con una inflación del 200% mensual”.

La economista y coautora del libro “Back to the 90“, Marina Dal Poggetto

Luego de una campaña en la que “nadie entendía bien qué proponía Menem”, el expresidente logró captar hacia dónde giraba el mundo después de la caída del Muro de Berlín.

A juicio de Dal Poggetto, el escenario internacional de los 90 era muy diferente: “Era un mundo unipolar. Venías de una fragmentación total por la Guerra Fría y luego la globalización era la norma”.

Detalló que existía un “manual” para las economías emergentes, el consenso de Washington, basado en la apertura, la consolidación fiscal y la propiedad intelectual. Pero afirmó: “Hoy el mundo está yéndose a un lugar distinto, hacia una fragmentación”, con una clara marcha atrás de la globalización y una tendencia creciente al proteccionismo.

Contó que el debate sobre la dolarización volvió al centro del libro al revisar la historia reciente: “La convertibilidad fue muy exitosa en estabilizar y sacarte de la hiperinflación, y fue muy exitosa en aumentar la productividad de la economía. La contracara del aumento de la productividad fue el aumento del desempleo”.

Dal Poggetto sostuvo que durante la convertibilidad, el crecimiento económico absorbía parte de la destrucción de empleo, pero que ese efecto se diluyó tras las crisis globales desde 1997.

Dal Poggetto sostiene que durante la convertibilidad, el crecimiento económico absorbía parte de la destrucción de empleo, pero que ese efecto se diluyó tras las crisis globales desde 1997

“Cuando Argentina, con la convertibilidad, no podía correrse, el intento de ajuste deflacionario sin prestamista de última instancia terminó en una crisis terminal”. Planteó una pregunta clave para la economía local: “¿Hay un prestamista de última instancia de verdad en la Argentina para siempre?”.

Analizó el caso europeo y los mecanismos del Banco Central Europeo, y advirtió que la ausencia de respaldo deja a la economía argentina expuesta a graves sobresaltos, como se vio en el colapso de 2001.

En cuanto a la actualidad, Dal Poggetto destacó: “Hoy empieza a haber una disputa sobre el valor del dólar como moneda de reserva global”, mientras China prioriza su mercado y su competitividad mediante el control cambiario. Sostuvo que el rol del dólar como moneda de reserva está en discusión en el contexto mundial actual.

Salto en la productividad

Al referirse a la apertura económica, Dal Poggetto señaló que en los ´90 la apertura estuvo acompañada de un salto considerable en la productividad: “Hoy mi sensación es que el salto en la productividad está en la agenda, pero todavía no está. Vos estás abriendo antes de que se salte la productividad”.

Precisa que la actual estructura tributaria y el régimen laboral son más costosos que en otros períodos, lo que dificulta capitalizar el proceso.

Dal Poggetto subrayó además que la falta de un horizonte de largo plazo y los riesgos de ruptura de contratos dificultan la posibilidad de construir planes económicos sostenibles, especialmente en escenarios de polarización extrema: “La alternancia es la norma, pero cuando el que está enfrente amenaza con la ruptura de contratos, se dificulta cualquier plan sostenible”.

Al examinar la estructura monetaria y financiera, Dal Poggetto advirtió: “No limpiaste tu balance del Banco Central. Tus reservas líquidas son mayores porque conseguiste la plata del fondo y depósitos, pero tus reservas netas son negativas porque pediste créditos de muy corto plazo”. Apuntó a que los “flujos están mejor, la nominalidad está mejor, pero el problema de stocks no se resolvió”.

¿A donde irá el empleo perdido?

La economista reconoció que algunos sectores dinámicos, entre ellos la minería, la energía y la economía del conocimiento, muestran potencial, pero persiste el interrogante acerca de su capacidad para absorber el empleo perdido en actividades tradicionales, especialmente en el conurbano.

Sobre la orientación actual del Gobierno, Dal Poggetto sostuvo: “Hoy estás mirando la macro, el ordenamiento macro está ocurriendo. El problema es que ese ordenamiento está generando daño sobre la micro, que, en términos de gobernabilidad, por ahora lo están manejando”. De todos modos, planteó que el debate sobre la microeconomía se instalará en la agenda pública en algún momento, especialmente según la evolución electoral.

Analizando la inflación y el nivel de actividad, la especialista resumió: “Hubo una corrección cambiaria fuerte que mejoró el tipo de cambio real, pero parte de la baja inflación se explica por el comportamiento de los precios de los bienes, que siguen cayendo. La preocupación del programa, cuando lleguemos a abril, no va a ser la inflación, sino el nivel de actividad económica”.

El panorama que trazó la economista deja en evidencia que, aunque algunos indicadores muestran avances en los flujos financieros, los desafíos estructurales siguen sin resolverse. La principal duda se traslada ahora a la capacidad de la economía argentina para lograr un crecimiento real y sostenido, en un contexto de profundas transformaciones y riesgos persistentes.

