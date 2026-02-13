Semana financiera: el dólar cayó 2% y el Banco Central compró más de USD 600 millones en el mercado

El BCRA atraviesa un positivo arranque del año en el frente cambiario.

La semana financiera pasó con resultados satisfactorios en el plano cambiario y ciertas turbulencias en cuanto a la evolución de acciones y bonos.

En el primer caso, abundantes compras del Banco Central en el mercado y un volumen de operaciones relevante para esta época del año abonaron la expectativa de una débil devaluación del peso para los próximos meses, factor que pesa en el objetivo de reducir la inflación.

El alza de los precios -el martes 10 se conoció una alta inflación de 2,9% ene enero- impulsó un rollover de 123% en la licitación de bonos del Tesoro para retirar liquidez de la plaza, otro fundamento para la reciente baja del dólar.

El dólar mayorista finalizó a $1.399,50, para redondear una semana con baja de 32,50 pesos o 2,3%, que coincidió con fuertes posturas compradores del Banco Central en el mercado. El jueves 12 el tipo de cambio oficial alcanzó los 1.395 pesos, un precio mínimo en cuatro meses.

La entidad monetaria fijó una banda superior de su régimen cambiario en los $1.584,95, que dejó al tipo de cambio mayorista a una distancia de 185,45 pesos o 13,3% de ese límite de libre flotación. El jueves la brecha con la banda superior había alcanzado el 13,6%, un máximo desde julio de 2025.

Detrás del movimiento interbancario, el dólar al público, a $1.420 para la venta en el Banco Nación, bajó 30 pesos o 2,1% a lo largo de la semana. El blue quedó ofrecido a $1.440 para la venta: en la última semana esta cotización informal avanzó cinco pesos o 0,3 por ciento.

El Banco Central hilvanó 30 rondas cambiarias con compras en la plaza de contado, por un total de USD 2.089 millones, mientras que en la última semana anotó un saldo a favor de USD 615 millones por su intervención. En cuanto a las reservas internacionales brutas, crecieron en USD 218 millones, a 45.158 millones de dólares.

“El rebrote inflacionario tomó por sorpresa al mercado, que interpretamos subestimó la inercia inflacionaria. Esto queda en evidencia al observar la inflación proyectada a 12 meses y para 2026: mientras la primera se mantiene constante en la zona del 20–21%, la inflación esperada para 2026 fue corrigiéndose al alza, reflejando una revisión en la velocidad del proceso de desinflación", evaluó IEB en un informe.

El economista Gustavo Ber destacó la “positiva expectativa que despiertan los avances parlamentarios y las fuertes compras de dólares que viene llevando adelante el BCRA. Ello aún cuando hasta el momento dichas adquisiciones vienen siendo esterilizadas, dado que se preserva una política monetaria restrictiva en busca de que la inflación vuelva a aflojar. Atentos a la respuesta que vaya evidenciando la demanda de dinero, es que la remonetización vigente esperando su turno, lo cual podría contribuir positivamente sobre la actividad económica”.

“Mirando la variación de reservas desde el punto de vista de los flujos de balanza de pagos, seguimos destacando que en lo que va de 2026 las compras del Central están muy vinculadas al crecimiento de los préstamos en dólares, excluyendo el saldo de tarjetas”, señaló la Consultora 1816.

“Durante la semana se consolidó un escenario favorable para el Gobierno en los frentes financiero y político. El Tesoro logró renovar vencimientos y captar fondos adicionales en su licitación, sin convalidar tasas por encima del mercado. En paralelo, el Banco Central continuó con la compra de divisas, acumulando más de USD 2.000 millones en el año, en un contexto de dólar global más débil. En el plano legislativo, el Senado avanzó con la reforma laboral y Diputados dio media sanción al régimen penal juvenil y al acuerdo Mercosur–Unión Europea", describió el equipo de Research de Puente.

Las acciones y los bonos argentinos estuvieron condicionados por la volatilidad de Wall Street, donde se acentuó la corrección de precios desde máximos y la rotación de carteras desde compañías de títulos tecnológicos a sectores considerados más defensivos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 4,4% en pesos, en los 2.816.128 puntos, mientras que medido en dólares perdió 3,4% según la paridad del “contado con liquidación”.

Acciones del Merval (Rava Bursátil, precios en pesos)

En febrero se observan caídas muy pronunciadas para algunos títulos privados como Comercial del Plata (-21,5%), Banco Francés (-21,1%), Grupo Galicia (-19,2%) y Banco Supervielle (-18,8%). En Wall Street las acciones de Globant se hundieron 16% en dólares en la última semana; 24% negativa en lo que va de febrero y 78% abajo en los últimos doce meses.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhibieron una mejora próxima al 1% en promedio, aunque la caída de las tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU -de unos 17 puntos básicos en la semana- provocó una leve suba en el riesgo país de Argentina de siete unidades, en los 519 puntos básicos.

Con la mirada puesta en Wall Street, desde Balanz enfatizaron que “el mercado sigue esperando el próximo recorte de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal para julio y otro en diciembre, aunque está aumentando la probabilidad de tres recortes de 25 puntos básicos en 2026. El reporte de inflación (2,4% anual en enero) es ciertamente positivo porque, después del sólido reporte de empleo del miércoles para enero -y en medio de datos económicos que vienen sorprendiendo al alza-, señala que la inflación está bajando a pesar del crecimiento económico acelerándose”.