La ola de autos importados también llegó a Brasil: cómo va a impactar en las exportaciones de la industria local

La oleada de autos importados no es solo algo que está ocurriendo en el mercado automotor argentino sino también en Brasil. Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), en los últimos cinco años el volumen de autos provenientes del exterior pasó de 254.000 unidades anuales a las actuales 498.000 de fines de 2025, lo que representa un aumento del 96%.

Sin embargo, esa no es una buena noticia para Argentina como podría suponerse al ser el principal proveedor de autos de Brasil, porque aunque todavía es el país que más exporta, la tendencia es negativa y la industria automotriz nacional depende principalmente de las camionetas y furgones.

En contrapartida, lo que aumentó fue la proporción de autos chinos, que si bien en volumen todavía están levemente detrás de los envíos desde Argentina, están creciendo a un ritmo del 55,6% interanual y parece inevitable que en 2026 se conviertan en el principal país que vende sus productos en Brasil. Las cifras de 2025 fueron muy similares, con un total de 200.335 vehículos argentinos y 187.327 de origen chino.

FILE PHOTO: A BYD vessel docks at the Itajai port in Santa Catarina, Brazil May 28, 2025. REUTERS/Anderson Coelho/File Photo

2025 cambió el escenario

El dato más reciente que muestra el aumento de los autos importados en el mercado brasileño fue el que surgió de comparar 2024 contra 2025, en el que se dio una suba del 6%. Sin embargo, el gran salto se dio un año antes, cuando se registró un aumento de importados del 32% sólo en un año. Esto tuvo directa relación con la medida de permitir que ingresen autos chinos a Brasil sin arancel de importación y sin límite, pero que tenía fecha de finalización en 2024.

Eso motivó que el volumen de unidades fuera muy alto, especialmente cuando se acercaba la fecha caducidad de la exención de arancelamiento, llegando incluso a colapsar los puertos con autos que no tenían clientes y que solo estaban en Brasil para aprovechar el momento.

Con las cifras oficiales de 2025, y a pesar del regreso progresivo de los aranceles que se reestablecerán definitivamente a mitad de 2026, el porcentaje de autos importados en el mercado brasileño sigue creciendo y ya representan el 20%, cuando en 2021 eran poco más del 12%.

El impacto en la industria argentina

Es en este punto en el que entra en juego la industria automotriz argentina, ya que ese crecimiento de autos importados en Brasil no se ve reflejado en una mayor cuota de productos nacionales como podría imaginarse. Por el contrario, entre 2024 y 2025 las ventas de autos argentinos en Brasil volvieron a caer hasta llegar a un volumen máximo de 200.335 vehículos, lo que significa un retroceso del 10,8% en relación a la referencia de 2025. Aun así, Brasil se llevó el año pasado el 67,2% del total de las exportaciones de autos argentinos.

El vehículo que más se vendió en Brasil en 2025 fue la pick-up Toyota Hilux fabricada en Zárate, que alcanzó las 49.721 unidades en 12 meses, con una leve caída del 0,5%. El segundo modelo nacional que más se vendió el año pasado en Brasil fue otra pick-up, la Ford Ranger, que en cambio ganó un 6,8% con 34.047 vehículos.

En tercer lugar quedó el Fiat Cronos con 26.549 unidades, pero con una fuerte caída del 40% respecto a los 44.392 de 2024, y que permite entender cómo cambió el escenario para la industria automotriz argentina en ventas al exterior cuando no se trata de vehículos utilitarios como son las camionetas o furgones.

Algo similar ocurrió con el Peugeot 208, que el año pasado terminó vendiendo 9.809 autos contra 17.709 del año anterior, con una caída del 44%, aunque en este caso hubo también un impacto negativo por la aparición del SUV Peugeot 2008, que sumó 11.312 unidades en 12 meses.

El número parece positivo porque en 2024 se habían vendido 7.871 autos. Pero como ese modelo llegó recién en agosto a Brasil, por lo que las ventas fueron de unos 1.542 autos por mes, mientras que en 2025 el promedio mensual es de 942, es decir otra caída de ventas interanual, en este caso del 38%.

Con volúmenes menores, el Renault Kangoo argentino creció un 50% en su condición de utilitario pasando de 2.969 autos en 2024 a 4.432 en 2025; el furgón Mercedes-Benz Sprinter pasó de 1.720 a 1,747 unidades en el último año, con lo que prácticamente empató el volumen anterior; pero la Nissan Frontier, en su últmo año como vehiculo nacional vendió 5.091 pick-ups contra 9.258 de 2.024, cayendo un 45%.

También en 2025 se sumó a la oferta de vehículos utilitarios livianos argentinos con la nueva pick-up Fiat Titano, que no tiene referencias de 2024, pero que representó la exportación de 6.437 unidades nacionales. Este año tanto Titano como Ram Dakota tendrán los 12 meses completos como para poder evaluar su aporte en condición de utilitarios, para una mejor performance exportadora nacional.