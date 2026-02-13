El BCRA inyecta pesos y el Tesoro los saca de circulación: cuál es la estrategia de Economía que está golpeando al dólar

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del banco central del país, Santiago Bausili (Reuters)

Mientras que ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compraba la mayor cantidad de reservas desde la salida del cepo con USD 214 millones, Finanzas llevaba a cabo un rollover de 123% de los vencimientos de deuda pública. Esta combinación de inyectar pesos por un lado y retirarlos por el otro generó lecturas diversas entre economistas y operadores financieros, que pusieron el foco en cuál es la estrategia del equipo económico y los impactos que tiene sobre el dólar que se encuentra en calma, incluso con una tendencia a la baja, en las últimas jornadas.

La licitación reciente concentró la atención de los analistas porque el Gobierno logró renovar todos los vencimientos y no convalidó un aumento de tasas significativo, a diferencia de la licitación anterior. Según explicó Gabriel Camaaño, economista, “en la licitación de ayer no pagó premio, la otra vez sí. Ayer pagó lo mismo que en el secundario, capaz en CER algo más”. Esta referencia al segmento que ajusta por inflación señala que las tasas no tuvieron un movimiento relevante fuera de ese punto.

Para Camaaño, el BCRA está concentrado en comprar dólares, mientras el Tesoro busca liquidez para cumplir los pagos y evitar que las tasas caigan demasiado. “En buena parte son necesarias para este ‘equilibrio’ monetario-cambiario y para que las expectativas de inflación se moderen o sostengan”, señaló. El economista describió el escenario como un trilema entre inflación, acumulación de reservas e impulsar la actividad. “Las tres a la vez no se pueden en este contexto y, como está armado el esquema hasta acá, priorizan en principio las primeras dos. Con el tiempo se verá la tercera, que también hay factores exógenos que juegan ahí”, sostuvo.

El dólar mayorista cerró en $ 1.400 el miércoles.

Lo que se debe tener en cuenta es que cada vez que el BCRA compra un dólar para sumar a las reservas, inyecta $ 1.400 (cotización del mayorista al cierre del miércoles) mientras que cuando vende un dólar, retira la misma cifra de pesos. Aunque durante el anuncio de la fase cuatro del programa económico, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que se haría en función del aumento de la demanda de dinero.

Desde el sector privado, la perspectiva incluye otras variables. Nicolás Cappella, analista de Invertir en Bolsa (IEB), afirmó que ayer Finanzas convalidó tasas de mercado, por lo que no hubo premio. Y que como hay menos demanda de dinero ya en febrero, sobran más pesos, es más fácil rollear. Según su visión, el Gobierno se apoya en varias herramientas para manejar la liquidez: comprar dólares, vender bonos dollar linked, o absorbe de más en la licitación. Pero, como todo, siempre es un tema de confianza en el plan económico.

Cappella subrayó que, mientras el mercado mantenga la confianza, el Tesoro puede “rollear” los vencimientos sin pagar tasas altas. “Se pide menos premio o tasa en las licitaciones y es todo más fácil. Cuando la situación es otra, se da la inversa”. Además, destacó que, en el contexto actual, las compras de reservas que realiza el BCRA generan un clima de optimismo. “Por ahora, con la supercompra de reservas que vienen teniendo el BCRA, el mercado está de buen humor y la licitación de ayer lo muestra, consiguió muchísimos pesos sin dar premio”.

La combinación de inyectar pesos por una vía y retirarlos por la otra, para Lucas Llach, hace que la deuda neta en dólares baje (porque suben las reservas) mientras que la en pesos sube, lo que da menos vulnerabilidad a saltos cambiarios. Pero que tuvo una respuesta por parte del director del BCRA, Federico Furiase, quien sostiene que el Tesoro absorbe pesos que vienen del desarme del repo pasivo del BCRA. “A nivel consolidado (Tesoro + BCRA), no hay aumento de la demanda en pesos, sino un cambio en su composición y duration”, escribió en la red X.

La estrategia oficial prioriza, según los analistas, la acumulación de reservas y el control de la inflación, relegando otros objetivos económicos como el impulso de la actividad. El equilibrio buscado se sostiene sobre una política de absorción de pesos, que tiene impactos en distintos frentes. Walter Morales, economista y asesor financiero de Wise Capital, advirtió sobre los efectos de extraer liquidez en exceso: “Cuando saca todos los pesos de la plaza, y a veces saca en exceso, esa situación de liquidez hace que suba la tasa de caución, de costo del cheque, todo el costo financiero del sector privado”. Morales remarcó que, en un contexto donde la economía muestra dificultades para recuperarse, este encarecimiento del crédito “hace mucho más lento el despegue, por un lado, y, por el otro lado, siguen apareciendo cheques rebotados porque la cadena se empieza a deteriorar por el aumento del costo del dinero”.

El impacto de este proceso trasciende el mercado financiero y alcanza a la economía real, especialmente en sectores que dependen del crédito para funcionar con normalidad. La suba de tasas relacionadas con la liquidez también repercute en los costos empresariales y la cadena de pagos. Morales subrayó que el deterioro de la cadena de pagos se vincula directamente con la política de absorción de pesos, que restringe la circulación de dinero y eleva el costo financiero para el sector privado.

Por su parte, Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados, consideró que la administración económica está evitando inyectar liquidez al mercado para que no se produzca una baja de tasas de interés, lo que podría presionar al alza el tipo de cambio. “Deben evitar tirarle mucha liquidez al mercado, que eso baje las tasas de interés y eso presione el tipo de cambio al alza”, afirmó. Y que con el último dato de inflación, 2,9% en enero según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aprovechar para planchar el tipo de cambio con tasas más altas.

En términos de la base monetaria, el último informe del BCRA al 6 de febrero, muestra que tuvo una contracción de $1,01 billones, lo que se explica por compra neta de divisas al sector privado por $ 2,1 billones; ventas al Tesoro Nacional por $ -5,1 billones; $ 993.569 millones en Resto; y $ 1,02 billones en Otros.

La relación entre la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio aparece como uno de los ejes centrales de la coyuntura. Polo remarcó que cuando el Gobierno logre una baja sostenida de la inflación, recién entonces podrá expandir la base monetaria y relajar la política de tasas. “A medida que baje la inflación, cuando lo logren, van a empezar a poder expandir más y distender las tasas de interés”, afirmó el estratega de Cohen Aliados.

El desempeño de la última licitación, según los especialistas, refleja cómo la política monetaria y fiscal se articula para evitar presiones sobre el dólar y al mismo tiempo contener las expectativas inflacionarias. La utilización de herramientas como la venta de bonos dollar linked, la absorción de liquidez a través de licitaciones y la intervención en el mercado cambiario forman parte de la estrategia integral del equipo económico.