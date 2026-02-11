El Gobierno apunta a frenar la inflación pisando el dólar, pero a costa de una nueva caída del tipo de cambio real

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que habrá "novedades" tras una reunión con Javier Milei y Santiago Bausili, aunque no dio mayores precisiones. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El pico de 2,9% de inflación de enero que ayer difundió el Indec coincidió con el piso del dólar en lo que va del año. La expectativa del Gobierno es que el tipo de cambio vuelva a funcionar como un ancla contra la suba de precios, algo que se perdió en el segundo semestre de 2025. En el medio de la turbulencia que se generó en la previa de las elecciones legislativas fue incluso necesaria la intervención del Tesoro norteamericano para evitar un salto abrupto de la divisa.

Incluso Luis “Toto” Caputo le echó la culpa la semana pasada al repunte inflacionario al “riesgo kuka”. El mensaje del ministro de Economía no dejó lugar a dudas: el aumento del dólar hasta octubre del año pasado produjo un impacto posterior en la inflación.

Ahora se estaría dando la situación contraria. El dólar minorista cayó desde $1.490 a principios de año a su nivel mínimo de $1425 al cierre de ayer. El mayorista quedó cerca incluso de perforar los 1.400 pesos.

Esta disminución del tipo de cambio debería reflejarse en una desaceleración inflacionaria en pocos meses. Ahora las miradas del Gobierno, pero también del mercado, apuntan a abril. Ese mes, si no sucede nada disruptivo, el índice debería perforar el 2% para luego acelerar su caída.

Lo que ya es casi un hecho es que la inflación del año será bastante más alta de la que se venía pronosticando. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, los analistas elevaron su cálculo al 22,4 por ciento. Pero esa proyección luce ya vieja considerando lo sucedido en enero y lo que se espera para los próximos dos meses. Sería un triunfo para el Gobierno que el índice termine el año en torno al 25 por ciento.

Aunque el 2,9% fue casi el doble del 1,5% que arrojó mayo el año pasado, igual hubo algunos atenuantes. La inflación núcleo, que deja de lado los incrementos por motivo estacional y los precios regulados (como tarifas) fue de 2,6 por ciento.

La suba en alimentos y bebidas del 4,7% fue excepcional por lo alta, pero incidieron algunos rubros puntuales: la carne volvió a subir más de 5,5%, el pollo 9%, pero hubo aumentos en frutas y verduras de hasta 90% como pasó con el tomate.

Por lo tanto, no sería ilógico esperar que en los próximos dos meses el índice ya se ubique por debajo del 2,5 por ciento. Luego de algunas subas estacionales muy fuertes, es esperable que esos precios retrocedan en febrero. Sin embargo, el incremento de las tarifas es más significativa y tendrá un impacto en el índice de inflación.

La caída del dólar ya supera el 4% desde el arranque del año, mientras que la inflación se aceleró durante el mismo período. La consecuencia es que el tipo de cambio real multilateral, que mide la competitividad de la economía argentina, cayó 10% desde los niveles que exhibía a fines de octubre.

De esta forma, desapareció parcialmente un fenómeno que incluso el propio Gobierno había festejado quizás anticipadamente: el poco impacto que había tenido la suba del dólar en los precios. Con el paso de los meses, va quedando claro que todavía el traspaso es relevante.

Por otra parte, quedó la expectativa del anuncio enigmático de Caputo tras almorzar con el presidente, Javier Milei, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. “Habrá novedades”, posteó el ministro de Economía sin dar mayores precisiones al respecto. Muchos interpretaron que se vienen medidas para seguir aliviando el cepo cambiario, especialmente para las empresas, aprovechando la caída del dólar, aunque no hubo confirmaciones en ese sentido.