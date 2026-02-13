Economía

Cuál es el auto que en 2026 rompería un récord histórico para la industria automotriz argentina

En sólo 6 años fue el vehículo más vendido en el mercado local y cuando parecía comenzar su caída, un cambio de cara le extendió su ciclo industrial. Así, puede ser el Fiat más exitoso de la historia en Argentina durante este año

El Fiat Cronos festejó 500.000
El Fiat Cronos festejó 500.000 unidades producidas en Argentina y ser el auto más vendido desde 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parece una contradicción pero no lo es, y hay una explicación. Mientras el mundo del automóvil abandona los sedanes y se vuelca abiertamente a los SUV, en Argentina el Fiat Cronos se las arregla para acercarse al récord histórico de fabricación de la marca a nivel local, para ser el auto más vendido de los últimos 5 años entre todos los segmentos y para seguir dando pelea en el ranking de los elegidos por los usuarios argentinos año tras año.

En la primera semana de febrero, la planta de Ferreyra, en Córdoba, celebró la fabricación de la unidad 500.000 de este sedán de segmento B que parece sobreponerse al paso del tiempo, a la llegada de los motores turbo, a la moda de los autos con portón en lugar de baúl y a la ola de importados, especialmente brasileños que ya son casi la mitad de los autos nuevos que se venden cada mes en Argentina.

Hubo tres claves para el éxito de este modelo, al que se lo compara con el Renault 12 o el Dodge 1500 de los años 70 y 80, o al Fiat Siena de los 2000. La primera fue la simpleza mecánica y confiabilidad, lo que redundó automáticamente en confianza y valor de reventa.

La segunda fue ser un modelo de producción nacional, porque Stellantis supo aprovechar el período de restricciones a las importaciones de los años 2021 a 2023 para ser agresiva en ofertas de precios y versiones, y eso catapultó al Cronos a ser el auto más vendido consecutivamente en los años 2021, 2022 y 2023.

Empleados y directivos de Stellantis
Empleados y directivos de Stellantis celebran la producción de la unidad número 500.000 del Fiat Cronos en la planta de Córdoba, Argentina, marcando un logro significativo para la industria automotriz local. (Stellantis Argentina)

La tercera fue la renovación de 2025. Cuando las ventas empezaban a bajar, Stellantis decidió que valía la pena apostar por una nueva imagen del modelo. Se presentó en mayo y desde entonces hasta fin de año peleó mes a mes con el Toyota Yaris por ser el auto más vendido del año. Quedó segundo por una mínima distancia.

Los récords del Cronos

El Cronos alcanzó un hito al superar las 300.000 unidades producidas en Argentina, una cifra que hasta entonces solo había logrado el Fiat 600, conocido como “Fitito”. Mientras el Fiat 600 se fabricaba en Caseros, provincia de Buenos Aires, el Cronos se produce en Córdoba. El Cronos superó esa marca en mayo de 2023.

La siguiente marca fue la del Fiat Palio, que había alcanzado una producción de 376.912 en dos épocas distintas, una inicial desde 1996 hasta 2002, y una segunda etapa que fue desde 2008 a 2017.

Ahora le queda solo un récord para convertirse en el Fiat más exitoso de la historia de la marca italiana en Argentina. El objetivo se llama Siena, otro sedán de segmento B como el Cronos, que también tuvo dos períodos de producción similares a los del Palio (era la versión de 3 volúmenes del mismo auto), y que llegó hasta las 550.373 unidades producidas en Córdoba.

Los números del Cronos desde 2020

El rediseño exterior de 2025
El rediseño exterior de 2025 extendió la vida a un modelo que está haciendo historia en Argentina

Aunque se empezó a fabricar en 2018, no fue hasta dos años después que el Cronos “despegó” en Argentina, ya que inicialmente era un auto destinado mayormente a los mercados de exportación regionales.

Desde entonces, sumando la performance de los modelos que se vendían en 2020 y que se venden aun en el mercado argentino, este vehículo gana también frente a todos los modelos, incluyendo las pick-ups medianas tan populares en Argentina.

Entre 2020 y 2025 se vendieron en Argentina 198.356 unidades del Cronos, seguido por la Toyota Hilux con 161.290, por el Peugeot 208 con 147.184, la Volkswagen Amarok con 124.654 y la Ford Ranger con 116.665 unidades.

El mejor mes de ventas del Cronos fue febrero de 2022, cuando se patentaron 4.081 autos que duplicaron al segundo, el Peugeot 208, y que le dieron a este modelo de Fiat el 15,2% de participación del mercado. Anecdóticamente, fue en ese momento que surgió una frase que se hizo conocida en el sector, y que representaba la situación del mercado argentino: “hay más Cronos que autos”.

Un ejecutivo posa orgulloso junto
Un ejecutivo posa orgulloso junto a un Fiat Cronos rojo en la planta de producción, celebrando las 500 mil unidades fabricadas por FIAT. (Stellantis Argentina)

“Estas 500.000 unidades reflejan que, cuando se combinan talento local, visión de largo plazo e inversión sostenida, la industria automotriz argentina está a la altura de los mejores estándares internacionales. Este logro es posible gracias al compromiso de los colaboradores, al Polo Industrial Córdoba y al trabajo conjunto con proveedores y la red de concesionarios de todo el país, que acompañan al producto desde su fabricación hasta su llegada a cada cliente”, dijo Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina en el comunicado de prensa que anunciaba la fabricación de la unidad que permitió alcanzar el medio millón de vehículos.

En 2025, el Fiat Cronos fue el auto de pasajeros más vendido del país, con casi 30.000 unidades. Actualmente, lidera su segmento con una participación del 66% y representa el 5% del mercado automotor argentino en su totalidad. En enero, el primer mes de operaciones de 2026, quedó en segundo lugar absoluto detrás de la Toyota Hilux y en primera posición entre los autos de uso particular.

