Jornada financiera: el dólar se hundió a un mínimo desde octubre y cayeron fuerte las acciones argentinas

La ola de ventas en Wall Street arrastró a los papeles argentinos.

Las variables financieras de la Argentina parecen encaminarse por dos andariveles muy distintos y que no consiguen congeniar. Por un lado, el dólar que no para de caer y solo es sostenido por las constantes compras de contado que efectúa el Banco Central. Por el otro, una firme tónica negativa que experimentaron los activos bursátiles argentinos -en particular las acciones- que sufrieron el sesgo vendedor que adoptó Wall Street.

Las acciones argentinas no lograron capturar el optimismo del Gobierno tras la media sanción que obtuvo la ley de reforma laboral en el Senado. Bajo la previsión de que habrá aprobación en la Cámara de Diputados, se dispararon las ventas, dado que probablemente ya estaba asumido en precios la victoria legislativa del oficialismo en una iniciativa muy esperada para la operatoria. Como se dice en la jerga financiera: “Se compra con el rumor y se vende con la noticia”.

En tanto, vino un duro golpe desde el exterior. La liquidación de acciones vinculadas al sector de software llevaron este jueves a pérdidas de más de 1% en los principales índices de Wall Street. En ese contexto, los activos emergentes suelen sufrir más que los de los mercados desarrollados y es por eso que se observaron muy amplias bajas para los títulos de renta variable argentina, como Globant (-17,9%), Grupo Galicia (9,7%), Banco Supervielle (-9%), Banco Francés (-8,3%) y Telecom (-8,1%).

Los temores sobre la expansión de la Inteligencia Artificial y su aplicación en los distintos ámbitos de la economía provocaron una venta masiva de acciones de software en las bolsas del exterior, ante las amplias preocupaciones del sector en torno a la pérdida de clientes que estos desarrollos podrían implicar para las compañías de este nicho.

La tercera noticias que atentó contra los precios de la renta variable fue la baja del dólar. Un descenso del tipo de cambio en el mercado doméstico acentúa la caída de las cotizaciones medidas en pesos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomó 5,5%, en los 2.851.779 puntos, para redondear en transcurso de 2026 una abrupta caída de 10 por ciento. El panel de acciones líderes volvió a romper así dos resistencias clave: los 3 millones de puntos medido en pesos, y los 2.000 puntos medido en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”.

“El Senado aprobó el proyecto de reforma laboral, otorgándole media sanción, y ahora pasa a la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado con 42 votos a favor y 30 en contra. El Gobierno consiguió la aprobación tras introducir varias modificaciones, incluyendo la eliminación de la reducción propuesta en el impuesto a las ganancias corporativas, que había sido el principal punto de desacuerdo con los gobiernos provinciales”, sintetizó Max Capital.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzó doce unidades para la Argentina, en los 514 puntos básicos, pues incidió también la suba de precios de los bonos del Tesoro de los EEUU y la consiguiente baja de sus rentabilidades en unos ocho puntos básicos.

“Aunque Argentina hizo dos colocaciones de deuda soberana durante el 2025 por mil millones de dólares cada una y recibió un desembolso de 20 mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, todavía no se ha atrevido a endeudarse más por el momento. En realidad, el agro sigue siendo la mayor fuente de divisas para Argentina, aunque bienes básicos como el petróleo y el gas natural vienen ganando terreno, lo cual se evidencia precisamente en el aumento del superávit comercial”, evaluó Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

Sexta caída para el dólar

El dólar mayorista encadenó este jueves el sexto descenso consecutivo, para tocar un piso en cuatro meses. El tipo de cambio oficial descontó cinco pesos o 0,4%, a $1.395, para terminar por debajo de los $1.400 por primera vez desde el 15 de octubre ($1.380).

El dólar mayorista recorta en febrero 52 pesos o 3,6%, mientras que si se amplía el análisis a lo que va de 2026 la caída se extiende a 60 pesos o 4,1 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.583,39, que dejó al dólar mayorista a 188,39 pesos o 13,5% de ese límite de libre flotación.

“Hacia el mediodía, con la demanda prácticamente retirada y la oferta sostenida en el mercado, la cotización extendió la baja hasta marcar un mínimo intradiario de $1.390. En ese nivel logró afirmarse, iniciando un rebote moderado y con elevada volatilidad, aunque sin recuperar terreno significativo. Finalmente, el mayorista cerró en $1.395, confirmando la ruptura del piso de $1.400 que había contenido las bajas en ruedas anteriores. El volumen total operado en el MULC fue de USD 399 millones”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En sintonía con el dólar mayorista, también cayó el dólar al público, que terminó operado con baja de cinco pesos o 0,35%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

El BCRA adquirió este jueves USD 141 millones (35,3% de la oferta de contado), para encadenar 29 sesiones de negocios con compras en el mercado, así totaliza un saldo a favor de totalizaron USD 2.047 millones por su intervención en 2026.

Por otro lado, las reservas internacionales alcanzan actualmente USD 45.056 millones, con una baja diaria de 251 millones de dólares. Impactó en el stock bruto la caída de 3,1% en la cotización del oro (USD 4.941,60 la onza).

“No sólo las señales desde el frente político resultan auspiciosas, sino también desde las fuertes compras de dólares que continúa llevando adelante el BCRA, mientras se monitorea cuál será la estrategia de financiamiento por la se inclinarán las autoridades aprovechar dicho positivo contexto. Ocurre que despejar los vencimientos de este año y del 2027, en vista al calendario electoral, resultaría muy importante para seguir reduciendo el riesgo país y acumular reservas”, comentó el economista Gustavo Ber.

Los contratos de dólar futuro negociaron todos en baja, en un rango de 0,6% a 1,1%, con negocios por el equivalente a USD 1.070,5 millones, según la plataforma A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de febrero, cedió ocho pesos o 0,6%, a 1.414 pesos.

A contramano de las cotizaciones del dólar en los segmentos formales, el dólar blue avanzó cinco pesos en el día, a $1.440 para la venta. De todos modos el dólar informal registra un fuerte descenso de 61 pesos o 4,2% en lo que va del año.