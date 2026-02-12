Economía

Jornada financiera: el dólar se hundió a un mínimo desde octubre y cayeron fuerte las acciones argentinas

La divisa al público cedió a $1.415 en el Banco Nación y el mayorista rompió el piso de $1.400. El S&P Merval perdió 5,5% y los papeles argentinos en Wall Street cayeron hasta 18% por factores globales y locales

Guardar
La ola de ventas en
La ola de ventas en Wall Street arrastró a los papeles argentinos.

Las variables financieras de la Argentina parecen encaminarse por dos andariveles muy distintos y que no consiguen congeniar. Por un lado, el dólar que no para de caer y solo es sostenido por las constantes compras de contado que efectúa el Banco Central. Por el otro, una firme tónica negativa que experimentaron los activos bursátiles argentinos -en particular las acciones- que sufrieron el sesgo vendedor que adoptó Wall Street.

Las acciones argentinas no lograron capturar el optimismo del Gobierno tras la media sanción que obtuvo la ley de reforma laboral en el Senado. Bajo la previsión de que habrá aprobación en la Cámara de Diputados, se dispararon las ventas, dado que probablemente ya estaba asumido en precios la victoria legislativa del oficialismo en una iniciativa muy esperada para la operatoria. Como se dice en la jerga financiera: “Se compra con el rumor y se vende con la noticia”.

En tanto, vino un duro golpe desde el exterior. La liquidación de acciones vinculadas al sector de software llevaron este jueves a pérdidas de más de 1% en los principales índices de Wall Street. En ese contexto, los activos emergentes suelen sufrir más que los de los mercados desarrollados y es por eso que se observaron muy amplias bajas para los títulos de renta variable argentina, como Globant (-17,9%), Grupo Galicia (9,7%), Banco Supervielle (-9%), Banco Francés (-8,3%) y Telecom (-8,1%).

Los temores sobre la expansión de la Inteligencia Artificial y su aplicación en los distintos ámbitos de la economía provocaron una venta masiva de acciones de software en las bolsas del exterior, ante las amplias preocupaciones del sector en torno a la pérdida de clientes que estos desarrollos podrían implicar para las compañías de este nicho.

La tercera noticias que atentó contra los precios de la renta variable fue la baja del dólar. Un descenso del tipo de cambio en el mercado doméstico acentúa la caída de las cotizaciones medidas en pesos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomó 5,5%, en los 2.851.779 puntos, para redondear en transcurso de 2026 una abrupta caída de 10 por ciento. El panel de acciones líderes volvió a romper así dos resistencias clave: los 3 millones de puntos medido en pesos, y los 2.000 puntos medido en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”.

“El Senado aprobó el proyecto de reforma laboral, otorgándole media sanción, y ahora pasa a la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado con 42 votos a favor y 30 en contra. El Gobierno consiguió la aprobación tras introducir varias modificaciones, incluyendo la eliminación de la reducción propuesta en el impuesto a las ganancias corporativas, que había sido el principal punto de desacuerdo con los gobiernos provinciales”, sintetizó Max Capital.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzó doce unidades para la Argentina, en los 514 puntos básicos, pues incidió también la suba de precios de los bonos del Tesoro de los EEUU y la consiguiente baja de sus rentabilidades en unos ocho puntos básicos.

“Aunque Argentina hizo dos colocaciones de deuda soberana durante el 2025 por mil millones de dólares cada una y recibió un desembolso de 20 mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, todavía no se ha atrevido a endeudarse más por el momento. En realidad, el agro sigue siendo la mayor fuente de divisas para Argentina, aunque bienes básicos como el petróleo y el gas natural vienen ganando terreno, lo cual se evidencia precisamente en el aumento del superávit comercial”, evaluó Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

Sexta caída para el dólar

El dólar mayorista encadenó este jueves el sexto descenso consecutivo, para tocar un piso en cuatro meses. El tipo de cambio oficial descontó cinco pesos o 0,4%, a $1.395, para terminar por debajo de los $1.400 por primera vez desde el 15 de octubre ($1.380).

El dólar mayorista recorta en febrero 52 pesos o 3,6%, mientras que si se amplía el análisis a lo que va de 2026 la caída se extiende a 60 pesos o 4,1 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.583,39, que dejó al dólar mayorista a 188,39 pesos o 13,5% de ese límite de libre flotación.

“Hacia el mediodía, con la demanda prácticamente retirada y la oferta sostenida en el mercado, la cotización extendió la baja hasta marcar un mínimo intradiario de $1.390. En ese nivel logró afirmarse, iniciando un rebote moderado y con elevada volatilidad, aunque sin recuperar terreno significativo. Finalmente, el mayorista cerró en $1.395, confirmando la ruptura del piso de $1.400 que había contenido las bajas en ruedas anteriores. El volumen total operado en el MULC fue de USD 399 millones”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En sintonía con el dólar mayorista, también cayó el dólar al público, que terminó operado con baja de cinco pesos o 0,35%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

El BCRA adquirió este jueves USD 141 millones (35,3% de la oferta de contado), para encadenar 29 sesiones de negocios con compras en el mercado, así totaliza un saldo a favor de totalizaron USD 2.047 millones por su intervención en 2026.

Por otro lado, las reservas internacionales alcanzan actualmente USD 45.056 millones, con una baja diaria de 251 millones de dólares. Impactó en el stock bruto la caída de 3,1% en la cotización del oro (USD 4.941,60 la onza).

“No sólo las señales desde el frente político resultan auspiciosas, sino también desde las fuertes compras de dólares que continúa llevando adelante el BCRA, mientras se monitorea cuál será la estrategia de financiamiento por la se inclinarán las autoridades aprovechar dicho positivo contexto. Ocurre que despejar los vencimientos de este año y del 2027, en vista al calendario electoral, resultaría muy importante para seguir reduciendo el riesgo país y acumular reservas”, comentó el economista Gustavo Ber.

Los contratos de dólar futuro negociaron todos en baja, en un rango de 0,6% a 1,1%, con negocios por el equivalente a USD 1.070,5 millones, según la plataforma A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de febrero, cedió ocho pesos o 0,6%, a 1.414 pesos.

A contramano de las cotizaciones del dólar en los segmentos formales, el dólar blue avanzó cinco pesos en el día, a $1.440 para la venta. De todos modos el dólar informal registra un fuerte descenso de 61 pesos o 4,2% en lo que va del año.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetbandas cambiariasreforma laboralriesgo país Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

El proceso de licitación de la Hidrovía avanza hacia su etapa final

La supervisión del procedimiento contará con la integración de un consejo conformado por representantes de los sectores público y privado, cuyo objetivo será garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos para el desarrollo logístico a largo plazo

El proceso de licitación de

“Se registraron muy buenos avances”: el FMI confirmó que concluyó la misión a la Argentina para la revisión del acuerdo

Desde el organismo internacional aseguraron que las conversaciones con el equipo económico continuarán en los próximos días. Cuáles son las metas que revisaron los técnicos del Fondo

“Se registraron muy buenos avances”:

Industria en apuros: el uso de la capacidad instalada registró en diciembre su nivel más bajo de 2025

Solo cinco bloques productivos superaron el promedio de 53,8%, mientras que los sectores automotriz, plásticos y metalmecánica afrontaron las mayores caídas

Industria en apuros: el uso

Los salarios registrados quedaron por debajo de la inflación en 2025

De acuerdo con datos del Indec, los ingresos de los trabajadores se ajustaron un 2% en diciembre, contra un 2,8% que avanzó el IPC durante el último mes del año

Los salarios registrados quedaron por

El Banco Central volvió a comprar dólares y acumula más de USD 2.000 millones en 2026

El BCRA hilvanó 29 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. Qué pasó con las reservas internacionales

El Banco Central volvió a
DEPORTES
El gol de Julián Álvarez

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

Orgía en un jacuzzi, alcohol y fiestas de ocho días: revelaron las historias prohibidas de las villas durante los Juegos Olímpicos

TELESHOW
Valeria Mazza alentó a su

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

INFOBAE AMÉRICA

Creatina, más allá del gimnasio:

Creatina, más allá del gimnasio: mitos, hallazgos y advertencias sobre su impacto en el cerebro

Tras dos intentos fallidos, diputados independientes logran citar a la ministra del Mides por irregularidades en albergues de Panamá

El iceberg que puso en riesgo a la mayor colonia de pingüinos emperador y las claves del colapso de la Isla Coulman

Paul McCartney y su confesión más inesperada tras el final de The Beatles: “Pensé: ‘Nunca volveré a escribir otra nota de música’”

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador