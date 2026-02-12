El dólar cayó por sexto día seguido, perforó los $1.400 y tocó su menor valor en casi cuatro meses

Mientras el dólar sigue en baja, se aleja del techo de las bandas cambiarias.

Mientras que las acciones y los bonos pierden el rumbo en este primer tramo del año, la tendencia del dólar se ve acentuada a la baja, en un comportamiento que se vincula a una oferta firme en el mercado -y por encima de lo habitual para esta época del año- y la contracción de pesos que efectúa el Tesoro nacional con sus licitaciones de bonos de muy corto plazo.

El tipo de cambio mayorista encadenó este jueves el sexto descenso consecutivo, para tocar un piso en cuatro meses. El tipo de cambio oficial descontó cinco pesos o 0,4%, a $1.395, para terminar por debajo de los $1.400 por primera vez desde el 15 de octubre ($1.380).

El mayorista recorta en febrero 52 pesos o 3,6%, mientras que si se amplía el análisis a lo que va de 2026 la caída se extiende a 60 pesos o 4,1 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.583,39, que dejó al dólar mayorista a 188,39 pesos o 13,5% de ese límite de libre flotación.

En sintonía con el dólar mayorista, también cayó la divisa al público, que terminó operado con baja de cinco pesos o 0,35%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

A contramano de las cotizaciones formales, el dólar blue avanzó cinco pesos en el día, a $1.440 para la venta. De todos modos el segmento informal registra un fuerte descenso de 61 pesos o 4,2% en lo que va del año.

“Dentro de un operatoria más expandida, que reflejaría una mayor oferta, es que el dólar mayorista continúa en descenso -ahora hasta los $ 1.390- y ello se combina con una demanda privada más retraída. Dicha combinación deja como resultado que el BCRA venga registrando fuertes compras y una importante participación dentro de la plaza, de ahí que los operadores especulan con flexibilizaciones en las restricciones aún vigentes para equilibrar el mercado”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, comentó que “la continuidad en la acumulación seguirá siendo el principal catalizador de los bonos soberanos en dólares, y podría arrastrar al alza también a las acciones que, si bien muestran ganancias en lo que va del año, lucen moderadas considerando la compresión de riesgo país y la fortaleza del peso”.

“El Tesoro logró ayer un rollover de 123% en la licitación de deuda en pesos llevada adelante, lo que repercutirá en una absorción de liquidez en un contexto en que el grueso del apretón monetario del ciclo electoral 2025 persiste. El mercado estará a la espera de si eso afecta o no, y en qué medida, a las tasas cortas en pesos y su volatilidad, como ocurrió en enero", continuó Franco.

“Este resultado le permitió cubrir los vencimientos sin utilizar sus depósitos en pesos. A diferencia de las últimas licitaciones, el Tesoro aseguró un alto rollover sin pagar un premio en tasas, pese a contar con solo $3,2 billones en depósitos, insuficientes para cubrir todos los vencimientos", analizaron los expertos de Max Capital.

“El Tesoro no ofreció premio en el tramo corto de la curva, y la Lecap de abril cerró en línea con la tasa del mercado secundario. La demanda se concentró en las Lecap más cortas, que representaron el 55,8% del total colocado, 72,5% incluyendo todas las Lecap, y se colocaron a las siguientes tasas mensuales: 2,81% (vencimiento en abril de 2026), 2,74% (julio de 2026), 2,61% (noviembre de 2026) y 2,74% (enero de 2027)”, agregaron desde la ALyC.

“La política monetaria más restrictiva debería ayudar a moderar la inflación, pero la indexación del techo de la banda cambiaria a la inflación pasada podría elevar el piso del proceso desinflacionario y volver más lento el descenso de los precios”, observó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.