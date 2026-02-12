Economía

El dólar cayó por sexto día seguido, perforó los $1.400 y tocó su menor valor en casi cuatro meses

El tipo de cambio mayorista rompió el piso de los $1.400 por primera vez desde octubre, tras la exitosa licitación de bonos del Tesoro. En el Banco Nación bajó a $1.415

Guardar
Mientras el dólar sigue en
Mientras el dólar sigue en baja, se aleja del techo de las bandas cambiarias.

Mientras que las acciones y los bonos pierden el rumbo en este primer tramo del año, la tendencia del dólar se ve acentuada a la baja, en un comportamiento que se vincula a una oferta firme en el mercado -y por encima de lo habitual para esta época del año- y la contracción de pesos que efectúa el Tesoro nacional con sus licitaciones de bonos de muy corto plazo.

El tipo de cambio mayorista encadenó este jueves el sexto descenso consecutivo, para tocar un piso en cuatro meses. El tipo de cambio oficial descontó cinco pesos o 0,4%, a $1.395, para terminar por debajo de los $1.400 por primera vez desde el 15 de octubre ($1.380).

El mayorista recorta en febrero 52 pesos o 3,6%, mientras que si se amplía el análisis a lo que va de 2026 la caída se extiende a 60 pesos o 4,1 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.583,39, que dejó al dólar mayorista a 188,39 pesos o 13,5% de ese límite de libre flotación.

En sintonía con el dólar mayorista, también cayó la divisa al público, que terminó operado con baja de cinco pesos o 0,35%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

A contramano de las cotizaciones formales, el dólar blue avanzó cinco pesos en el día, a $1.440 para la venta. De todos modos el segmento informal registra un fuerte descenso de 61 pesos o 4,2% en lo que va del año.

“Dentro de un operatoria más expandida, que reflejaría una mayor oferta, es que el dólar mayorista continúa en descenso -ahora hasta los $ 1.390- y ello se combina con una demanda privada más retraída. Dicha combinación deja como resultado que el BCRA venga registrando fuertes compras y una importante participación dentro de la plaza, de ahí que los operadores especulan con flexibilizaciones en las restricciones aún vigentes para equilibrar el mercado”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, comentó que “la continuidad en la acumulación seguirá siendo el principal catalizador de los bonos soberanos en dólares, y podría arrastrar al alza también a las acciones que, si bien muestran ganancias en lo que va del año, lucen moderadas considerando la compresión de riesgo país y la fortaleza del peso”.

“El Tesoro logró ayer un rollover de 123% en la licitación de deuda en pesos llevada adelante, lo que repercutirá en una absorción de liquidez en un contexto en que el grueso del apretón monetario del ciclo electoral 2025 persiste. El mercado estará a la espera de si eso afecta o no, y en qué medida, a las tasas cortas en pesos y su volatilidad, como ocurrió en enero", continuó Franco.

“Este resultado le permitió cubrir los vencimientos sin utilizar sus depósitos en pesos. A diferencia de las últimas licitaciones, el Tesoro aseguró un alto rollover sin pagar un premio en tasas, pese a contar con solo $3,2 billones en depósitos, insuficientes para cubrir todos los vencimientos", analizaron los expertos de Max Capital.

“El Tesoro no ofreció premio en el tramo corto de la curva, y la Lecap de abril cerró en línea con la tasa del mercado secundario. La demanda se concentró en las Lecap más cortas, que representaron el 55,8% del total colocado, 72,5% incluyendo todas las Lecap, y se colocaron a las siguientes tasas mensuales: 2,81% (vencimiento en abril de 2026), 2,74% (julio de 2026), 2,61% (noviembre de 2026) y 2,74% (enero de 2027)”, agregaron desde la ALyC.

“La política monetaria más restrictiva debería ayudar a moderar la inflación, pero la indexación del techo de la banda cambiaria a la inflación pasada podría elevar el piso del proceso desinflacionario y volver más lento el descenso de los precios”, observó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Temas Relacionados

dólar hoybandas cambiariasreservas BCRAúltimas noticias

Últimas Noticias

Mercados: caen fuerte las acciones argentinas por factores domésticos y globales

El S&P Merval porteño resta 4,7% y pierde la línea de los 3 millones de puntos. Las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 18%. También ceden los bonos y sube el riesgo país

Mercados: caen fuerte las acciones

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 6

El cronograma determina las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la terminación del DNI y el tipo de prestación correspondiente

ANSES: cuándo cobro en febrero

Autos versus combustible: cuál fue el precio que más aumentó en los últimos 3 años

Si se comparan los valores de los 0 km de febrero de 2026 con los del mismo mes de 2023, el aumento parece mucho, pero si se lo mide con otros costos comunes, la diferencia puede sorprender

Autos versus combustible: cuál fue

El trigo argentino rompe el techo exportador, gana mercados en África y Asia y fortalece la oferta de dólares

Más de la mitad del saldo exportable del trigo ya tiene destino. Con una producción récord de 27,8 millones de toneladas, el cereal ganó nuevos mercados y se prevé un mayor ingreso de divisas

El trigo argentino rompe el

Confirmado: a partir de marzo, las patentes bonaerenses comenzarán a pagarse todos los meses

El tributo automotor en la provincia ajusta su calendario y método de cálculo, con nuevas cuotas y escalas, según la Agencia de Recaudación bonaerense

Confirmado: a partir de marzo,
DEPORTES
River Plate afrontará una visita

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Pierre Gasly explicó cuál fue el problema en su Alpine que le impidió terminar la actividad en el segundo día de pretemporada de Fórmula 1

Dura crítica de Max Verstappen a los nuevos coches con una preocupante advertencia: “Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1”

La hazaña de una esquiadora que ganó la medalla en los JJ.OO. de Invierno con una lesión en las costillas: “Ha sido una semana terriblemente dolorosa”

Terminó el segundo día de pretemporada de la Fórmula 1: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y se perdió parte de la sesión

TELESHOW
Risas y complicidad: Susana Giménez

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

Emilia Attias, el amor y el desafío de ensamblar la familia: “No me persigue la idea de volver a convivir”

Las primeras horas de Bad Bunny en Argentina: la vigilia de los fans y la previa de sus tres shows en River

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para celebrar el Día de los Enamorados

El guiño romántico de la China Suárez para Mauro Icardi con una indirecta para Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

Montañas, cuevas simuladas y casi

Montañas, cuevas simuladas y casi 25 kilómetros bajo tierra en Noruega: así es Lærdal, el túnel más largo del mundo

El primer ministro de Canadá visitará Tumbler Ridge tras la masacre escolar

El Vaticano amenazó con excomulgar a la Fraternidad San Pío X si consagra obispos sin aval papal

El Ejército de Siria tomó el control de la base de Al Tanf tras la retirada de Estados Unidos

Oklahoma llevó a cabo su primera ejecución de 2026 de un hombre condenado por doble homicidio