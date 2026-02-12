Mercados: caen fuerte las acciones argentinas por factores domésticos y globales

Las acciones argentinas promedian bajas de 10% en lo que va de 2026.

Lejos de festejar, el mercado bursátil local reaccionó con una serie de ventas de activos a las recientes novedades económicas, políticas y financieras.

A las 14 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomaba un 4,7%, en los 2.870.000 puntos, para redondear en transcurso de 2026 una abrupta caída de 10 por ciento. El panel de acciones líderes volvía a romper así dos resistencias clave: los 3 millones de puntos medido en peos, y los 2.000 puntos medido en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”.

Tres noticias principales se pueden advertir detrás de esta tendencia. La primera, es que una vez que la ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno obtuvo la media sanción en el Senado, y bajo la previsión de que habrá aprobación en la Cámara de Diputados, se dispararon las ventas, dado que ya estaba asumido en precios la victoria legislativa del oficialismo en una iniciativa muy esperada para la operatoria. Como se dice en la jerga financiera: “se compra con el rumor y se vende con la noticia”.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 14 horas)

El segundo motivo viene del exterior. la liquidación de acciones vinculadas al sector de software llevaron este jueves a pérdidas de más de 1% en los principales índices de Wall Street. En ese contexto, los activos emergentes suelen sufrir más que los de los mercados desarrollados y es por eso que se observan muy amplias bajas para los títulos de renta variable argentina, como Globant (-17,9%) y Telecom (-10,4%).

Los temores sobre la expansión de la Inteligencia Artificial y su aplicación en los distintos ámbitos de la economía provocaron una venta masiva de acciones de software en las bolsas del exterior, ante las amplias preocupaciones del sector en torno a la pérdida de clientes que estos desarrollos podrían implicar para las compañías de este nicho.

La tercera noticias es, sin duda, la baja del dólar. Un descenso del tipo de cambio en el mercado doméstico acentúa la caída de las cotizaciones medidas en pesos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descuentan un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanza ocho unidades para la Argentina, en los 510 puntos básicos.

“El mercado de acciones local opera con volúmenes reducidos y una lateralización del índice Merval entre los USD 1.900 y USD 2.100. Llegaron los balances trimestrales que reflejan caídas en las ventas y aumento de costos en sectores como la construcción. Telecom registró retrocesos significativos tras operaciones de venta de paquetes accionarios a precios inferiores a los de mercado. En contraste, activos como Galicia mantienen el interés por su liquidez operativa, aunque el panorama general sugiere cautela ante la falta de una tendencia alcista constante”, explicaron los analistas de Rava Bursátil.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, observó que “el Tesoro logró ayer un rollover de 123% en la licitación de deuda en pesos llevada adelante, lo que repercutirá en una absorción de liquidez en un contexto en que el grueso del apretón monetario del ciclo electoral 2025 persiste. El mercado estará a la espera de si eso afecta o no, y en que medida, a las tasas cortas en pesos y su volatilidad, como ocurrió en enero".

“En tanto, el BCRA expende pesos vía compras de dólares en el MULC, con la compra de USD 214 millones del miércoles, siendo la mayor desde marzo 2025. La autoridad monetaria lleva así acumulados USD 749 millones en febrero y USD 1.907 millones en el año. La continuidad en la acumulación seguirá siendo el principal catalizador de los bonos soberanos en dólares, y podría arrastrar al alza también a las acciones que, si bien muestran ganancias en lo que va del año, lucen moderadas considerando la compresión de riesgo país y la fortaleza del peso”, agregó Franco.