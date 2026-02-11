Economía

Reforma laboral: qué pasará con los precios de los autos tras la eliminación del impuesto interno

Este miércoles empieza el debate en el Senado del proyecto, que tuvo 28 cambios. El sector automotor espera que se elimine el impuesto al lujo, que podría derramar en una mejora de precios en más de un segmento

Guardar
El sector automotor está pendiente
El sector automotor está pendiente de la aprobación de la Reforma Laboral por su impacto en el precio de los autos más caros del mercado. Las pick-up no lo pagan, pero su precio quedará en desventaja con muchos SUV grandes. REUTERS/Mike Blake/File Photo

El mercado automotor argentino también está pendiente de lo que pueda suceder a partir de este miércoles con el debate por la Reforma Laboral en el Congreso. Pero la atención no está puesta tanto por el impacto que podrían tener los cambios respecto al régimen laboral en sí mismo, que a esta industria no le cambia el escenario como a otras, sino por el capítulo fiscal que incluye en uno de sus últimos artículos.

Se trata del inciso que elimina el impuesto interno, que en Argentina se hizo famoso como “Impuesto al lujo”, y que en la actualidad impacta en los autos con precios superiores a los $103.000.000 en un 18%. Un año atrás, a comienzos de 2025, el Gobierno suspendió la escala 1 de este impuesto, que afectaba a la franja media de precios del mercado con una alícuota del 20% -que terminaba siendo casi del 25% al aplicarse-, y redujo al 50% la escala 2, la que sigue vigente, al llevarla del 35% al 18 por ciento.

Sin embargo, la posible eliminación definitiva de este impuesto, de aprobarse, significará un alivio para los importadores, sean terminales automotrices nacionales o solo representantes oficiales, porque las ventas de autos alcanzados por este impuesto quedaron prácticamente paralizadas desde el mes de diciembre, al conocerse la existencia de este item en el proyecto de ley del Gobierno.

Cómo incidirá en el precio de las pick-ups

Pero la eliminación del impuesto interno no beneficiará únicamente a los consumidores de autos de alta gama o precios altos, sino que podría generar un reacomodamiento de precios de un segmento muy especial para los argentinos: las pick-up medianas de mayor equipamiento. Si bien esta clase de vehículos no pagan impuestos internos por ser automotores destinados a actividades comerciales y producción, la baja de los SUV más caros pisarán su precio.

El impacto de la eliminación
El impacto de la eliminación del impuesto interno, permitiría una baja de precios de entre el 12 y el 15% de los modelos que hoy cuestan más de $125.000.000 y su derrame en los autos que están por debajo de ese precio. REUTERS/Marie Mannes

La expectativa de los consumidores de autos que pagan impuesto al lujo respecto a una baja sustancial en el precio generó que se frenen casi todas las operaciones de compra desde el 15 de diciembre en adelante. Como cuenta básica para entenderlo, se podría decir que un vehículo que hoy cuesta $125.000.000 y está alcanzado por este impuesto, podría bajar su precio a unos $108.000.000.

Ante ese escenario, hubo diferentes reacciones de los importadores. Algunas marcas incluso decidieron paralizar la nacionalización de los autos que llegaron desde entonces y dejarlos en depósito fiscal hasta que se tenga certeza respecto al resultado que se logre en el Congreso, especialmente porque hubo varios actores del sector que consideraron que este capítulo impositivo de la Reforma Laboral cumplía un doble rol de ser una “moneda de cambio”, como de hecho sucedió con el impuesto a las Ganancias recientemente. Es decir, que la eliminación del impuesto interno a los autos podría caerse si el Gobierno tuviera que hacer concesiones para que se apruebe el proyecto de ley.

Otros, en cambio, apostaron por seducir a los compradores con descuentos cercanos al 10% durante enero y febrero, algo representativo de la baja de precio que podía hacerse en caso de que se sancione la ley, y que en el caso de una hipotética caída del capitulo impositivo o el artículo relacionado con impuestos internos, será un beneficio que ya no existirá en marzo.

Las pick-up más caras del
Las pick-up más caras del mercado tienen precios que van desde los 75 hasta los 105.000.000 de pesos. Algunos modelos tendrán más competencia de SUV grandes si se elimina el impuesto al lujo

“La baja de impuestos es siempre una buena noticia. Más allá de la franja de precios que afecte o beneficie. Cuando bajan los impuestos a un segmento, automáticamente se redefinen los precios que están alrededor”, explicó un importador de autos de alta gama a Infobae.

“Los que se ven más influidos son los inmediatamente por debajo, porque deben bajar precio para no competir con vehículos de mejor categoría. Siempre es importante entender que así como en las gamas bajas de autos tienen muy poco margen de ganancia para el fabricante porque en esos segmentos se apuesta a ganar volumen y participación de mercado, en los autos más caros el margen es mayor y se puede ajustar sin perjuicios importantes para la marca”, señaló la misma fuente.

Si se aprueba la eliminación del impuesto interno a los autos, la franja de vehículos que tendría que ajustar precios es la que tiene modelos entre los $70.000.000 y los $90.000.000, lo que automáticamente deja incluidas a las pick-up argentinas de precios superiores, las de mayor equipamiento de todo el portafolio de las marcas.

Estos vehículos tuvieron un mayor auge cuando las restricciones a la libre importación del Gobierno de Alberto Fernández y la plena vigencia del impuesto interno afectaba los autos y SUV de ese nivel de precios, y como las camionetas no pagan el impuesto al lujo por estar enmarcadas entre los vehículos comerciales livianos, dotarlas de mayor equipamiento y confort las convirtió en una excelente alternativa para los usuarios que le daban un uso como automóvil particular.

Esto llevó a las pick-up argentinas a aumentar su cuota en el mercado automotor durante varios años, alcanzando casi el 30% del total de patentamientos. Sin embargo, desde la apertura de las importaciones promovida por el Gobierno, con dos años en los que empezaron a llegar más SUV medianas y grandes de precio equivalente, el porcentaje de mercado de las pick-up medianas bajó considerablemente y hoy ocupa el 18% del segmento de autos particulares y comerciales livianos.

De hecho, como consecuencia de ese reordenamiento de precios que está ocurriendo, la mayoría de los fabricantes de camionetas están reforzando su oferta en la gama más baja, las pick-up de trabajo, entendiendo que las de precios más altos tendrán un ajuste de ventas en un mercado cada vez más competitivo. En los últimos meses, Ford y Chevrolet volvieron a apostar por las versiones de cabina simple con caja, como ejemplo de este nuevo escenario.

Temas Relacionados

mercado automotorprecios de autos 0kmprecio de las pick-upReforma laboralimpuesto internoimpuesto al lujo

Últimas Noticias

Estados Unidos sumó 130 mil puestos de trabajo en enero y el desempleo bajó al 4,3 %

Las últimas cifras del Departamento de Trabajo reflejan una mejora en los indicadores laborales, aunque el contexto está marcado por transformaciones políticas y tecnológicas que afectan la dinámica del empleo

Estados Unidos sumó 130 mil

Javier Timerman habló sobre el plan antiinflación: “La contra es que la economía difícilmente levante en el corto plazo”

El economista analizó la relación entre política y economía, la reacción de los mercados y la percepción de los inversores sobre la Argentina

Javier Timerman habló sobre el

Las exportaciones brasileñas de café cayeron casi un 31% en enero

Alemania, que en 2025 desplazó a Estados Unidos como principal comprador por los aranceles del 50% impuestos por el Gobierno de Donald Trump, se mantuvo como el primer destino de exportación

Las exportaciones brasileñas de café

A cuánto llegaría la pobreza con la nueva canasta de gastos que el Indec todavía no aplicó

El indicador muestra una diferencia relevante si se utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/2018. En el caso de la indigencia, la brecha es menor

A cuánto llegaría la pobreza

The Economist analizó los acuerdos comerciales de Trump: por qué sostiene que el tratado argentino es el mejor

Reacciones encontradas tras el cierre de novedosos pactos de comercio. El margen de maniobra de los países y los impactos que reconfiguran los mercados sin precedentes visibles

The Economist analizó los acuerdos
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

TELESHOW
La reacción de Martín Cirio

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

Marixa Balli al borde del llanto tras una dura crítica en MasterChef Celebrity: “Me sacan las ganas”

INFOBAE AMÉRICA

Una reconocida automotriz retira más

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

Gobierno salvadoreño intensifica ofensiva contra el contrabando tras asesinato de militar en Metapán

El Gobierno uruguayo remitió al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Reino Unido duplicará sus tropas en Noruega para defenderse de la creciente amenaza rusa