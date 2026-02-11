Reforma laboral: qué pasará con los precios de los autos tras la eliminación del impuesto interno

El sector automotor está pendiente de la aprobación de la Reforma Laboral por su impacto en el precio de los autos más caros del mercado. Las pick-up no lo pagan, pero su precio quedará en desventaja con muchos SUV grandes. REUTERS/Mike Blake/File Photo

El mercado automotor argentino también está pendiente de lo que pueda suceder a partir de este miércoles con el debate por la Reforma Laboral en el Congreso. Pero la atención no está puesta tanto por el impacto que podrían tener los cambios respecto al régimen laboral en sí mismo, que a esta industria no le cambia el escenario como a otras, sino por el capítulo fiscal que incluye en uno de sus últimos artículos.

Se trata del inciso que elimina el impuesto interno, que en Argentina se hizo famoso como “Impuesto al lujo”, y que en la actualidad impacta en los autos con precios superiores a los $103.000.000 en un 18%. Un año atrás, a comienzos de 2025, el Gobierno suspendió la escala 1 de este impuesto, que afectaba a la franja media de precios del mercado con una alícuota del 20% -que terminaba siendo casi del 25% al aplicarse-, y redujo al 50% la escala 2, la que sigue vigente, al llevarla del 35% al 18 por ciento.

Sin embargo, la posible eliminación definitiva de este impuesto, de aprobarse, significará un alivio para los importadores, sean terminales automotrices nacionales o solo representantes oficiales, porque las ventas de autos alcanzados por este impuesto quedaron prácticamente paralizadas desde el mes de diciembre, al conocerse la existencia de este item en el proyecto de ley del Gobierno.

Cómo incidirá en el precio de las pick-ups

Pero la eliminación del impuesto interno no beneficiará únicamente a los consumidores de autos de alta gama o precios altos, sino que podría generar un reacomodamiento de precios de un segmento muy especial para los argentinos: las pick-up medianas de mayor equipamiento. Si bien esta clase de vehículos no pagan impuestos internos por ser automotores destinados a actividades comerciales y producción, la baja de los SUV más caros pisarán su precio.

El impacto de la eliminación del impuesto interno, permitiría una baja de precios de entre el 12 y el 15% de los modelos que hoy cuestan más de $125.000.000 y su derrame en los autos que están por debajo de ese precio. REUTERS/Marie Mannes

La expectativa de los consumidores de autos que pagan impuesto al lujo respecto a una baja sustancial en el precio generó que se frenen casi todas las operaciones de compra desde el 15 de diciembre en adelante. Como cuenta básica para entenderlo, se podría decir que un vehículo que hoy cuesta $125.000.000 y está alcanzado por este impuesto, podría bajar su precio a unos $108.000.000.

Ante ese escenario, hubo diferentes reacciones de los importadores. Algunas marcas incluso decidieron paralizar la nacionalización de los autos que llegaron desde entonces y dejarlos en depósito fiscal hasta que se tenga certeza respecto al resultado que se logre en el Congreso, especialmente porque hubo varios actores del sector que consideraron que este capítulo impositivo de la Reforma Laboral cumplía un doble rol de ser una “moneda de cambio”, como de hecho sucedió con el impuesto a las Ganancias recientemente. Es decir, que la eliminación del impuesto interno a los autos podría caerse si el Gobierno tuviera que hacer concesiones para que se apruebe el proyecto de ley.

Otros, en cambio, apostaron por seducir a los compradores con descuentos cercanos al 10% durante enero y febrero, algo representativo de la baja de precio que podía hacerse en caso de que se sancione la ley, y que en el caso de una hipotética caída del capitulo impositivo o el artículo relacionado con impuestos internos, será un beneficio que ya no existirá en marzo.

Las pick-up más caras del mercado tienen precios que van desde los 75 hasta los 105.000.000 de pesos. Algunos modelos tendrán más competencia de SUV grandes si se elimina el impuesto al lujo

“La baja de impuestos es siempre una buena noticia. Más allá de la franja de precios que afecte o beneficie. Cuando bajan los impuestos a un segmento, automáticamente se redefinen los precios que están alrededor”, explicó un importador de autos de alta gama a Infobae.

“Los que se ven más influidos son los inmediatamente por debajo, porque deben bajar precio para no competir con vehículos de mejor categoría. Siempre es importante entender que así como en las gamas bajas de autos tienen muy poco margen de ganancia para el fabricante porque en esos segmentos se apuesta a ganar volumen y participación de mercado, en los autos más caros el margen es mayor y se puede ajustar sin perjuicios importantes para la marca”, señaló la misma fuente.

Si se aprueba la eliminación del impuesto interno a los autos, la franja de vehículos que tendría que ajustar precios es la que tiene modelos entre los $70.000.000 y los $90.000.000, lo que automáticamente deja incluidas a las pick-up argentinas de precios superiores, las de mayor equipamiento de todo el portafolio de las marcas.

Estos vehículos tuvieron un mayor auge cuando las restricciones a la libre importación del Gobierno de Alberto Fernández y la plena vigencia del impuesto interno afectaba los autos y SUV de ese nivel de precios, y como las camionetas no pagan el impuesto al lujo por estar enmarcadas entre los vehículos comerciales livianos, dotarlas de mayor equipamiento y confort las convirtió en una excelente alternativa para los usuarios que le daban un uso como automóvil particular.

Esto llevó a las pick-up argentinas a aumentar su cuota en el mercado automotor durante varios años, alcanzando casi el 30% del total de patentamientos. Sin embargo, desde la apertura de las importaciones promovida por el Gobierno, con dos años en los que empezaron a llegar más SUV medianas y grandes de precio equivalente, el porcentaje de mercado de las pick-up medianas bajó considerablemente y hoy ocupa el 18% del segmento de autos particulares y comerciales livianos.

De hecho, como consecuencia de ese reordenamiento de precios que está ocurriendo, la mayoría de los fabricantes de camionetas están reforzando su oferta en la gama más baja, las pick-up de trabajo, entendiendo que las de precios más altos tendrán un ajuste de ventas en un mercado cada vez más competitivo. En los últimos meses, Ford y Chevrolet volvieron a apostar por las versiones de cabina simple con caja, como ejemplo de este nuevo escenario.