A cuánto llegaría la pobreza con la nueva canasta de gastos que el Indec todavía no aplicó

La tasa de pobreza es superior con la metodología actualizada

Con la nueva canasta de gastos de los hogares realizada en 2017/2018, que el Indec aún no aplicó para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que es uno de los motivos por los que renunció su ex titular, Marco Lavagna; en el tercer trimestre de 2025, la pobreza fue superior a la estimada por el Gobierno en 6,3 puntos porcentuales.

Desde el Ministerio de Capital Humano, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, afirmaron que la incidencia de la pobreza fue de 26,9% en dicho período, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2024, cuando alcanzó 38,3%.

En tanto, la indigencia habría sido del 6%, presentando una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior (9,2%).

Estimaciones de indigencia y pobreza del Ministerio de Capital Humano

Según estimaciones del econometrista Martín González Rozada, basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/2018, no utilizada por el Indec; la tasa de pobreza nacional habría alcanzado el 33,2% en el tercer trimestre de 2025, esto es una disminución de 25,2 puntos porcentuales respecto al pico registrado en el primer trimestre de 2024, aunque la cifra es mayor a la informada por el Ejecutivo.

El análisis del investigador de la Universidad Torcuato Di Tella también indica que la indigencia se ubicó en 5%, marcando el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2017. En este caso, el número es inferior al de Capital Humano, que realiza sus informes a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

Comparación de datos de pobreza e indigencia entre UTDT e INDEC (Martín González Rozada)

Por regiones, el Noreste (NEA) mantiene la tasa más alta, con un 43,8%, seguido por el Noroeste (NOA) con 40,7%, aunque ambas regiones registraron caídas significativas de 9,2 y 4,8 puntos porcentuales, respectivamente.

En el extremo opuesto, la Patagonia presenta la menor incidencia de pobreza (26,4%), seguida por la región Pampeana (28,9%). El Gran Buenos Aires, que concentra alrededor del 45% de la población urbana del país, alcanza una tasa de 33,3%, prácticamente igual al promedio nacional.

Pobreza e Indigencia Regional: Resultados del Tercer Trimestre de 2025 (Martín González Rozada)

Todas las regiones mostraron descensos, con NEA (-9,2 pp) y Cuyo (-5,9 pp) liderando las mayores reducciones respecto al trimestre anterior.

En términos de situación habitacional, en el tercer trimestre de 2025, la brecha de pobreza entre propietarios e inquilinos volvió a invertirse: los inquilinos registran una tasa de 33,4%, superior al 30,8% de los propietarios, con una diferencia de -2,6 puntos porcentuales.

Esto contrasta con el trimestre anterior, cuando la brecha era de +4,0 puntos porcentuales a favor de que los propietarios fueran más pobres, y sugiere un posible efecto estacional o un cambio en la dinámica de ingresos según el régimen de tenencia. La brecha histórica promedio se sitúa en -1,1 puntos porcentuales, con inquilinos generalmente más pobres.

Según Rozada, este cambio representa una reversión del patrón atípico que caracterizó a la Argentina en trimestres previos. Ahora, los datos se alinean con lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina, donde los inquilinos suelen enfrentar mayores niveles de pobreza.

El Noreste (NEA) mantiene la tasa más alta, con un 43,8% de pobreza. REUTERS/Tomás Cuesta

Los analistas señalan que esta reversión podría estar vinculada a la recuperación diferencial de ingresos según el tipo de vivienda, a cambios en el mercado de alquileres o a factores estacionales. La persistencia de este patrón en los próximos trimestres permitirá determinar si se trata de un cambio estructural o simplemente transitorio.

Otro punto destacado por el informe es que la Canasta Básica Total (CBT) individual, con la ENGHo 2017/2018, llegaría a $344.535, en lugar de los $297.091 que surgen de la ENGHo de 2004/2005 que utiliza el Indec.

Vale mencionar que, además de la baja de la inflación, el fuerte incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras transferencias directas hizo que, aunque los salarios reales en el sector privado no mejoraran significativamente, los ingresos familiares crecieran por encima de la canasta básica total. Esto fue clave para la reducción estadística de la pobreza.

A su vez, según la UCA, hubo mejoras en el registro de ingresos no laborales en las encuestas por parte del Indec, lo que también impactó en las estadísticas de pobreza.

Los especialistas coinciden en que para reducirla de manera permanente y romper el piso estructural (cerca del 25%–30%), son necesarias reformas económicas profundas, crecimiento del empleo productivo y un aumento genuino del poder adquisitivo de los hogares a través del desarrollo económico sostenido.