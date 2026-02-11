Economía

A cuánto llegaría la pobreza con la nueva canasta de gastos que el Indec todavía no aplicó

El indicador muestra una diferencia relevante si se utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/2018. En el caso de la indigencia, la brecha es menor

Guardar
La tasa de pobreza es
La tasa de pobreza es superior con la metodología actualizada

Con la nueva canasta de gastos de los hogares realizada en 2017/2018, que el Indec aún no aplicó para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que es uno de los motivos por los que renunció su ex titular, Marco Lavagna; en el tercer trimestre de 2025, la pobreza fue superior a la estimada por el Gobierno en 6,3 puntos porcentuales.

Desde el Ministerio de Capital Humano, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, afirmaron que la incidencia de la pobreza fue de 26,9% en dicho período, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2024, cuando alcanzó 38,3%.

En tanto, la indigencia habría sido del 6%, presentando una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior (9,2%).

Estimaciones de indigencia y pobreza
Estimaciones de indigencia y pobreza del Ministerio de Capital Humano

Según estimaciones del econometrista Martín González Rozada, basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/2018, no utilizada por el Indec; la tasa de pobreza nacional habría alcanzado el 33,2% en el tercer trimestre de 2025, esto es una disminución de 25,2 puntos porcentuales respecto al pico registrado en el primer trimestre de 2024, aunque la cifra es mayor a la informada por el Ejecutivo.

El análisis del investigador de la Universidad Torcuato Di Tella también indica que la indigencia se ubicó en 5%, marcando el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2017. En este caso, el número es inferior al de Capital Humano, que realiza sus informes a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

Comparación de datos de pobreza
Comparación de datos de pobreza e indigencia entre UTDT e INDEC (Martín González Rozada)

Por regiones, el Noreste (NEA) mantiene la tasa más alta, con un 43,8%, seguido por el Noroeste (NOA) con 40,7%, aunque ambas regiones registraron caídas significativas de 9,2 y 4,8 puntos porcentuales, respectivamente.

En el extremo opuesto, la Patagonia presenta la menor incidencia de pobreza (26,4%), seguida por la región Pampeana (28,9%). El Gran Buenos Aires, que concentra alrededor del 45% de la población urbana del país, alcanza una tasa de 33,3%, prácticamente igual al promedio nacional.

Pobreza e Indigencia Regional: Resultados
Pobreza e Indigencia Regional: Resultados del Tercer Trimestre de 2025 (Martín González Rozada)

Todas las regiones mostraron descensos, con NEA (-9,2 pp) y Cuyo (-5,9 pp) liderando las mayores reducciones respecto al trimestre anterior.

En términos de situación habitacional, en el tercer trimestre de 2025, la brecha de pobreza entre propietarios e inquilinos volvió a invertirse: los inquilinos registran una tasa de 33,4%, superior al 30,8% de los propietarios, con una diferencia de -2,6 puntos porcentuales.

Esto contrasta con el trimestre anterior, cuando la brecha era de +4,0 puntos porcentuales a favor de que los propietarios fueran más pobres, y sugiere un posible efecto estacional o un cambio en la dinámica de ingresos según el régimen de tenencia. La brecha histórica promedio se sitúa en -1,1 puntos porcentuales, con inquilinos generalmente más pobres.

Según Rozada, este cambio representa una reversión del patrón atípico que caracterizó a la Argentina en trimestres previos. Ahora, los datos se alinean con lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina, donde los inquilinos suelen enfrentar mayores niveles de pobreza.

El Noreste (NEA) mantiene la
El Noreste (NEA) mantiene la tasa más alta, con un 43,8% de pobreza. REUTERS/Tomás Cuesta

Los analistas señalan que esta reversión podría estar vinculada a la recuperación diferencial de ingresos según el tipo de vivienda, a cambios en el mercado de alquileres o a factores estacionales. La persistencia de este patrón en los próximos trimestres permitirá determinar si se trata de un cambio estructural o simplemente transitorio.

Otro punto destacado por el informe es que la Canasta Básica Total (CBT) individual, con la ENGHo 2017/2018, llegaría a $344.535, en lugar de los $297.091 que surgen de la ENGHo de 2004/2005 que utiliza el Indec.

Vale mencionar que, además de la baja de la inflación, el fuerte incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras transferencias directas hizo que, aunque los salarios reales en el sector privado no mejoraran significativamente, los ingresos familiares crecieran por encima de la canasta básica total. Esto fue clave para la reducción estadística de la pobreza.

A su vez, según la UCA, hubo mejoras en el registro de ingresos no laborales en las encuestas por parte del Indec, lo que también impactó en las estadísticas de pobreza.

Los especialistas coinciden en que para reducirla de manera permanente y romper el piso estructural (cerca del 25%–30%), son necesarias reformas económicas profundas, crecimiento del empleo productivo y un aumento genuino del poder adquisitivo de los hogares a través del desarrollo económico sostenido.

Temas Relacionados

pobrezaindigenciaúltimas noticiasempleoindec

Últimas Noticias

Los bancos le ganaron a las fintech: la reforma laboral no permitirá pagar salarios en billeteras virtuales

El debate en torno a la digitalización de servicios de pago y el acceso a productos financieros divide a entidades tradicionales y nuevos actores en Argentina

Los bancos le ganaron a

Tras el cruce con el Gobierno por los tubos, una empresa de Techint compró dos siderúrgicas en Brasil

Ternium adquirió la participación de Nippon Steel y Mitsubishi en Usiminas. El grupo advirtió además sobre los riesgos globales que enfrenta el negocio del acero

Tras el cruce con el

Reforma laboral: qué pasará con los precios de los autos tras la eliminación del impuesto interno

Este miércoles empieza el debate en el Senado del proyecto, que tuvo 28 cambios. El sector automotor espera que se elimine el impuesto al lujo, que podría derramar en una mejora de precios en más de un segmento

Reforma laboral: qué pasará con

Estados Unidos sumó 130 mil puestos de trabajo en enero y el desempleo bajó al 4,3 %

Las últimas cifras del Departamento de Trabajo reflejan una mejora en los indicadores laborales, aunque el contexto está marcado por transformaciones políticas y tecnológicas que afectan la dinámica del empleo

Estados Unidos sumó 130 mil

Javier Timerman habló sobre el plan antiinflación: “La contra es que la economía difícilmente levante en el corto plazo”

El economista analizó la relación entre política y economía, la reacción de los mercados y la percepción de los inversores sobre la Argentina

Javier Timerman habló sobre el
DEPORTES
El video del fallo en

El video del fallo en el Alpine de Franco Colapinto que desató una bandera roja en el primer día de pretemporada en Baréin

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

TELESHOW
Ricky Martin mostró cómo se

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

INFOBAE AMÉRICA

Turistas colmaron hoteles en San

Turistas colmaron hoteles en San Salvador y se hospedaron en San Miguel ante la residencia de Shakira

“À Gisèle”, una muestra sobre el caso Pelicot, la mujer violada que se negó a ser víctima

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

Gobierno salvadoreño intensifica ofensiva contra el contrabando tras asesinato de militar en Metapán