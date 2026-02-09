Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades digitales y financieras lideran el ranking de tasas, con valores superiores al 33% anual

El arranque de la semana muestra un escenario de tasas de interés en alza para los depósitos a plazo fijo en pesos, con bancos que buscan captar depósitos y asegurar liquidez en un contexto donde la inflación continúa presente. La tendencia se verifica tanto en los bancos de mayor volumen como en entidades digitales y regionales, lo que genera un abanico de alternativas para los ahorristas. El dato central de la jornada es que la mejor opción de tasa permite obtener hasta $1.027.055 en 30 días por cada millón depositado, mientras que en las variantes más bajas el monto total es de $1.017.260.

Entre los bancos de mayor peso, el Banco de la Nación Argentina sostiene una tasa nominal anual (TNA) de 26%. Al colocar $1.000.000 durante 30 días, el usuario recibe $1.021.369 al vencimiento. El Banco Santander Argentina S.A. y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. mantienen tasas de 23%, con un resultado de $1.018.630. El Banco de la Provincia de Buenos Aires paga 25%, lo que equivale a $1.020.548, y el Banco BBVA Argentina S.A. informa una TNA de 23%, igualando el rendimiento de $1.018.630. El Banco Macro S.A. se ubica entre las opciones más competitivas del segmento tradicional, con 27% y un total de $1.022.219.

La oferta de Banco Credicoop Cooperativo Limitado se mantiene en 25%, con $1.020.548 de resultado. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. sube a 23,5%, lo que implica $1.019.315 en 30 días. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires repite la tasa de 23%, con el mismo resultado que Santander y Galicia.

En la franja de bancos que ofrecen plazos fijos online a no clientes, el atractivo es aún mayor. El Banco Bica S.A. marca una TNA de 33%, con un resultado de $1.027.055. El Banco CMF S.A. y el Banco de Comercio S.A. comparten la mejor tasa informada, con 33,5%, lo que permite alcanzar $1.027.427. El Banco Meridian S.A. y el Banco VOII S.A. también figuran entre los líderes, con 33,25% y un rendimiento de $1.027.241. El Banco del Sol S.A. ofrece 32% en su alternativa más alta, generando $1.026.301 en el mes.

Otras entidades muestran estrategias agresivas para atraer depósitos. Banco Mariva S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. presentan tasas de 31% y 32%, con resultados de $1.024.932 y $1.025.753 respectivamente. El Banco Hipotecario S.A. permite acceder a un 29,5% en su plazo fijo más rentable, alcanzando $1.024.247. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. se ubica en 29%, lo que implica $1.023.973.

En los bancos regionales, el Banco de Corrientes S.A. informa una TNA de 27,5% ($1.022.603), misma cifra que el Banco del Chubut S.A., Banco Dino S.A. y otras opciones orientadas a captar fondos fuera de la zona metropolitana. Los montos totales muestran cómo la diferencia de tasas impacta en el rendimiento: entre la mejor y la peor alternativa, el spread mensual supera los $10.000 por cada millón depositado.

La brecha entre las mejores y peores alternativas supera los $10.000 mensuales por cada millón (Maximiliano Luna)

El historial reciente muestra que las tasas se mantuvieron en alza, sobre todo en bancos digitales y compañías financieras que compiten por nuevos clientes. En semanas previas, el Banco Bica S.A. ofrecía 33%, y ahora varias entidades igualan o superan esa marca. El Banco Meridian S.A. y el Banco VOII S.A. elevaron su tasa a 33,25%, y el Banco CMF S.A. junto al Banco de Comercio S.A. alcanzaron 33,5%. El Banco Hipotecario S.A. ajustó su mejor opción de 30% a 29,5%. El Banco Comafi Sociedad Anónima y el Banco Julio Sociedad Anónima se ubican en 26% y 26,5% respectivamente.

El contexto de inflación sigue presionando sobre la rentabilidad de los depósitos en pesos. El último registro anual mostró una variación de precios del 31,5% en 2025 y una suba mensual de 2,8% en diciembre. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 3,1%, mientras que Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles crecieron 4% y 3,4% respectivamente. Estos datos impactaron en la percepción del ahorrista, que busca proteger el poder adquisitivo y elegir el mejor rendimiento mensual disponible.

El Banco Central de la República Argentina continuó aplicando una política monetaria restrictiva, con compras de divisas y absorción de pesos, lo que forzó a los bancos a ajustar sus tasas para no perder depósitos. La competencia entre canales digitales y bancos tradicionales se intensificó, y la brecha entre las tasas de ambos grupos se amplió respecto de meses previos.

El simulador de resultados para $1.000.000 depositados en cada banco permite visualizar el impacto de cada tasa. Así, mientras en un banco tradicional se obtienen $1.018.630 o $1.021.369, en una financiera digital el resultado llega a $1.027.427 en 30 días. La distancia entre ambos extremos es cada vez más relevante para quienes buscan maximizar el interés mensual.

Las entidades que compiten por depósitos online suman beneficios y facilidades. El Banco CMF S.A., Banco de Comercio S.A., Banco Meridian S.A., Banco VOII S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. igualan o superan el 33% de TNA, con montos totales muy por encima del promedio del sistema. El Banco del Sol S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. mantienen su política de tasas elevadas para captar fondos fuera del segmento de clientes tradicionales.

El análisis de la evolución de tasas revela que las subas recientes consolidaron una tendencia de alzas en los bancos digitales y compañías financieras, mientras que los bancos de mayor volumen se movieron de forma más gradual. El Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron sus valores en 26% y 25% respectivamente, mientras que el Banco Macro S.A. y el Banco de Corrientes S.A. rozan el 27%.

El contexto económico y la política monetaria del Banco Central de la República Argentina seguirán condicionando las tasas de los plazos fijos en pesos. Los movimientos recientes muestran que la competencia entre bancos y canales digitales continuará intensificándose, con el objetivo de asegurar liquidez y captar a los ahorristas que buscan ganarle a la inflación.