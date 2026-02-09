Economía

Cómo es el mantenimiento de las dragas que permiten sostener la profundidad de las vías navegables en la Argentina

Las tareas técnicas y estructurales sobre embarcaciones especializadas, como las que se están llevando a cabo en la Ortelius, operada por Jan De Nul, resultan indispensable para asegurar la navegabilidad de canales, ríos y accesos marítimos

Las tareas de actualización en
Las tareas de actualización en la Ortelius incluyen mejoras en protección catódica y plataformas de trabajo (Jan de Nul)

El mantenimiento de dragas de succión por arrastre resulta esencial para que la Argentina mantenga la profundidad operativa de sus puertos y canales. Estas embarcaciones cumplen un papel clave en la remoción de sedimentos, lo que favorece la circulación de grandes buques y facilita el comercio exterior.

Con esa premisa, la draga de succión por arrastre Ortelius —perteneciente a la compañía Jan De Nul— ingresó recientemente al astillero Tandanor para someterse a tareas de mantenimiento integral.

La embarcación, de 112 metros de eslora y 6.000 m3 de capacidad, se encuentra actualmente ubicada en la grada número II del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), en la Dársena Sur del Puerto de Buenos Aires.

Un abordaje integral para asegurar la operatividad

El mantenimiento que recibe la Ortelius busca garantizar el óptimo funcionamiento del buque y prolongar su vida útil. Los equipos técnicos de Tandanor llevan adelante trabajos coordinados sobre los sistemas operativos críticos y la estructura principal de la embarcación.

En el área mecánica, las tareas incluyen la puesta a punto de los sistemas de compuerta y descarga, así como inspecciones y acondicionamiento de los tanques de aire y otros componentes esenciales. Estos trabajos cumplen con los estándares técnicos y normativos exigidos por las autoridades competentes.

Ortelius es una draga de
Ortelius es una draga de succión por arrastre que mantiene la profundidad de los canales y puertos en la terminal marítima de Buenos Aires (Jan de Nul)

De manera paralela, se realizan intervenciones estructurales, entre las que se destacan refuerzos en secciones del casco y compartimentos internos asociados a las operaciones de dragado y maniobra.

También se modifican pasarelas y plataformas de trabajo, se instalan nuevos conductos, se renueva el sistema de protección catódica y se actualizan elementos de identificación. Estas acciones apuntan a mejorar la seguridad y la durabilidad del buque.

La elección del astillero argentino

Desde Jan De Nul remarcaron la importancia de contar con la infraestructura y el equipo técnico de Tandanor para este tipo de intervenciones: “Confiamos en su capacidad técnica, experiencia y profesionalismo para llevar adelante tareas de mantenimiento y reparación que son clave para garantizar la operatividad de nuestras embarcaciones”.

De esta manera, la empresa se asegura mantener el cumplimiento de sus estándares de calidad y seguridad, trabajando con un socio estratégico en la región.

Cómo funciona una draga de succión por arrastre

La Ortelius es una draga de succión por arrastre (Trailing Suction Hopper Dredger, TSHD, por sus siglas en inglés), diseñada para limpiar y profundizar fondos marinos o fluviales. Opera en tres etapas principales: succión y carga, transporte y descarga.

Jan De Nul confía en
Jan De Nul confía en la experiencia local para el mantenimiento de embarcaciones especializadas (Jan de Nul)

En la primera etapa, el buque baja una o dos tuberías laterales que terminan en un cabezal de arrastre. A medida que avanza, el cabezal succiona una mezcla de agua y sedimentos, que luego se deposita en la tolva interna. El exceso de agua se expulsa por la borda para maximizar la carga sólida.

Cuando la tolva está llena, la Ortelius navega de manera autónoma hasta el sitio de descarga. El material extraído puede depositarse mediante la apertura de compuertas en el fondo del casco, a través de bombeo por tubería hacia tierra, o por el método denominado rainbowing, que proyecta el material por el aire en zonas poco profundas.

Tecnología y capacidades de la Ortelius

Esta draga de succión por arrastre se distingue por su tecnología de emisiones ultrabajas y su capacidad operativa para dragar hasta una profundidad de 35 metros. Está especialmente diseñada para intervenir en canales de navegación y puertos, adaptándose a las necesidades de obras marítimas de diverso alcance.

El mantenimiento en Tandanor refuerza el objetivo de Jan de Nul de conservar estas capacidades al máximo nivel, en línea con los estándares internacionales que exige la industria.

El Complejo Industrial Naval Argentino y su rol estratégico

Estas tareas se llevan a cabo en el Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR), ubicado en la Avenida España 3091, Dársena Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el Canal Sur y con acceso directo al Estuario del Río de la Plata. El polo naval depende del Ministerio de Defensa y está conformado por los astilleros Tandanor y Almirante Storni.

En cuanto a infraestructura, el complejo cuenta con el sistema de elevación de buques (Syncrolift) más grande de Latinoamérica, capaz de mover embarcaciones de hasta 88 toneladas.

El predio, de unas 34 hectáreas, está dedicado a la reparación y construcción naval. Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los centros más importantes de la región para el sector.

