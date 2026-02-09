La dueña de Google sale a colocar bonos con plazos de hasta 100 años para financiar proyectos de IA

Alphabet sale a colocar bonos, detrás de la reciente emisión de Oracle.

Alphabet se prepara para colocar bonos con vencimiento a un siglo, convirtiéndose en la segunda gran empresa tecnológica en acceder al mercado de bonos en 2026, después de que Oracle emitiera USD 25.000 millones en deuda hace una semana.

La empresa matriz de Google planea emitir títulos de deuda en dólares, libras esterlinas y francos suizos con diferentes vencimientos, según declaró a The Wall Street Journal un inversor familiarizado con el asunto. Esto incluirá deuda con vencimientos de entre tres y 100 años para la deuda en libras esterlinas, y de entre tres y 25 años para la deuda en francos suizos.

Según trascendió, Alphabet busca recaudar alrededor de USD 15.000 millones con una venta de bonos alta calificación grado denominados en dólares, lo que se suma a una ola de colocaciones para captar financiamiento por parte de empresas a la vanguardia del auge de la inversión en Inteligencia Artificial (IA).

La empresa matriz de Google está vendiendo bonos en hasta siete partes, según declararon a Bloomberg fuentes con conocimiento directo de la iniciativa. Las negociaciones iniciales sobre el precio de la parte más larga del acuerdo -un bono con vencimiento en 2066- prevén una prima de aproximadamente 1,2 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro de los EEUU, que este lunes rinden 4,858% anual.

Además de la oferta de bonos en dólares estadounidenses, la compañía dio mandato a los bancos para posibles ofertas de deuda en francos suizos y libras esterlinas, incluido un raro bono a 100 años, según indicaron a Bloomberg otras personas con conocimiento del asunto.

Se espera que las grandes empresas de desarrollos en la nube, conocidas como “hiperescaladores” (hyperscalers en inglés), inviertan más de USD 650.000 millones en 2026 para expandir su infraestructura de IA. Desde el año pasado, este grupo de compañías ha inundado el mercado con deuda que los inversores han absorbido con entusiasmo, aunque crece la preocupación de que el gasto excesivo en IA pueda estar alimentando una burbuja.

La semana pasada, Oracle Corporation recaudó USD 25.000 millones con un bono que atrajo un récord de USD 129.000 millones en pedidos en su punto máximo.

Morgan Stanley prevé que los hiperescaladores obtengan préstamos de USD 400.000 millones este año, frente a los USD 165.000 millones de 2025. Esta oleada de emisiones probablemente impulsará la emisión de deuda de alta calidad a un récord de USD 2,25 billones este año, según escribió Vishwas Patkar, director de estrategia crediticia estadounidense del banco, en una nota el lunes. Algunos estrategas crediticios, entre ellos Patkar y Nathaniel Rosenbaum de JP Morgan Chase, prevén que la masiva emisión ampliará los diferenciales de los bonos corporativos.

“Creemos que el modelo es similar al de 1997/98 o 2005: el crédito tiene un desempeño inferior, pero no es un ‘fin de ciclo’”, escribió Patkar, refiriéndose a un período en el que los incumplimientos aumentan y la disponibilidad de crédito se reduce.

JP Morgan, Goldman Sachs Group y Bank of America colaboran en la gestión de la venta de bonos en dólares estadounidenses. Deutsche Bank AG, Royal Bank of Canada y Wells Fargo también gestionan la operación.

Alphabet anunció la semana pasada que invertirá hasta USD 185.000 millones este año, superando con creces las previsiones. La compañía también reportó ganancias del cuarto trimestre que superaron el promedio de las estimaciones de los analistas.

La firma tecnológica incursionó por última vez en el mercado de bonos estadounidense en noviembre, cuando captó USD 17.500 millones en una operación que atrajo alrededor de USD 90.000 millones en órdenes. Como parte de esa transacción, vendió un bono a 50 años -la emisión de bonos tecnológicos corporativos más larga en dólares estadounidenses del año pasado-, cuyo precio se ha reducido en los mercados secundarios. La compañía también vendió 6.500 millones de euros en bonos en Europa en ese momento.

Se espera que el gasto de capital en inteligencia artificial, infraestructura en la nube y centros de datos alcance los 3 billones de dólares en total para 2029, según una estimación de Bloomberg.