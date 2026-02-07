Semana financiera: la Bolsa se contrajo 7% y el dólar profundizó la tendencia bajista

Con las bajas semanales las acciones argentinas pasaron a pérdidas en 2026.

Con la presentación de balances trimestrales de las grades compañías tecnológicas, los índices de Wall Street sufrieron movimientos bruscos y dispares. El Dow Jones de Industriales completó una semana alcista de 2,6%, pero el panel tecnológico Nasdaq cedió un 1,6 por ciento.

La volatilidad fue evidente para los metales como el oro (+5,6%) y la plata (-2,2%), el petróleo (-1,6%) y también el Bitcoin (-8,3%). Esto tuvo impacto en los activos emergentes como los argentinos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 2.977.118 puntos, resignó un 7% tanto en pesos dólares “contado con liquidación”. Así, el panel de acciones líderes perforó el nivel psicológico de los 3 millones de puntos en pesos y los 2.000 puntos en dólares por primera vez desde el 20 de enero. Además, la Bolsa porteña encadenó una racha de siete ruedas negativas entre el 28 de enero y el 5 de febrero.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street hubo caídas de dos dígitos en algunos papeles como Bioceres (-32%), Banco Francés (-12,2%), Telecom Argentina (-11,3%), Grupo Galicia (-10,9%) y Globant (-10,6%).

“Sin establecer una relación causal, desde la nominación de Kevin Warsh como futuro presidente de la Fed, el cambio de tendencia en el ‘dólar index’ (DXY) operó como catalizador para una corrección fuerte en commodities, volatilidad en mercados emergentes. Volatilidad que se extendió, en las últimas ruedas, a mercados desarrollados. Por otra parte, el universo de los cripto activos no encuentra piso y continúa la fuerte corrección iniciada en octubre del año pasado, que se potenció a principios de este año", observaron los analistas de IEB.

“Es decir, los activos de riesgo vienen siendo fuertemente castigados y se observa un flight to safety. En la renta variable, por ejemplo, se viene observando una rotación de sectores cíclicos y de alto crecimiento (growth) a sectores más defensivos (value)“, acotaron.

“Tras la debilidad reciente, Wall Street busca intercalar un respiro mientras se sigue monitoreando la dinámica del apetito por riesgo global, lo cual es aprovechado por los activos domésticos ante la positiva lectura del acuerdo con EE.UU. y las compras de reservas del BCRA”, resumió el economista Gustavo Ber.

En el plano local, el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero indicó que un “eje de la semana fue un nuevo capítulo en la saga del INDEC. Marco Lavagna renunció el lunes a la dirección del organismo. Según Caputo, el conflicto giró en torno a la próxima publicación de la metodología actualizada del IPC, cuyo debut está previsto para el dato de enero de 2026, que se difundirá el martes próximo. El episodio resulta llamativo si se tiene en cuenta que el Banco Central dedicó un extenso anexo en su último IPOM a explicar los beneficios de la nueva metodología del IPC”.

“Como era de esperar, la controversia desató una ola de estimaciones preliminares sobre cómo habría sido la inflación de enero bajo la nueva metodología. El consenso del mercado sugiere que la brecha entre la medición vieja y la nueva podría ubicarse en torno a 0,1–0,2 puntos porcentuales. La magnitud de la divergencia dependerá en gran medida de la trayectoria de las tarifas de servicios públicos, un terreno en el que sospechamos que el mercado podría estar subestimando los ajustes necesarios en 2026, especialmente a medida que se endurezcan aún más las restricciones fiscales", consideraron los analistas.

La gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia estimó que “la marcha atrás en la actualización de la metodología del IPC no solo afecta al ‘dato’ de inflación, sino también a las partidas del gasto público que actualizan con esta variable como referencia. Según nuestras estimaciones, el Estado Nacional se ahorraría casi 5 billones de pesos por la menor actualización de prestaciones sociales y los menores pagos asociados a los títulos públicos capitalizables por CER”.

“En términos relativos, estos 5 billones de pesos representan poco menos de 0,5% del PBI y más que el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero: 4,3 billones de pesos. En contraste, el aumento de la recaudación depende de la evolución “real” del nivel de precios, ya que los ingresos por IVA y Débitos y créditos, entre otros, se ajustan de manera automática por valores de venta. Así, la marcha atrás del cambio de la metodología del IPC le daría cierta holgura a las cuentas públicas: los gastos subirían menos que los ingresos solo por razones estadísticas", subrayó el informe de la entidad bonaerense.

Dólar en baja

Mientras que el Banco Central sostuvo la iniciativa compradora de divisas en el mercado, el precio del dólar volvió a resignar posiciones, ambos datos muy positivo en un contexto financiero complejo.

El dólar mayorista experimentó un descenso de 15 pesos o 1%, a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero. Asimismo, desde que empezó el 2025 el dólar comercial resignó 23 pesos o 1,6 por ciento.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 15 pesos, en claro contraste con la suba de 14 pesos acumulada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público también bajó 15 pesos o 1%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.453,25 para la venta y $1.402,93 para la compra.

En tanto, la cotización del dólar blue retrocedió 35 pesos o 2,4%, a $1.435 para la venta, piso desde el 5 de diciembre. El blue mantiene una pérdida de 95 pesos o 6,2% en el primer tramo de 2026.

El Banco Central compró en el mercado USD 317 millones en el acumulado de cinco ruedas, para incrementar a USD 1.474 millones el saldo a favor por su intervención en lo que va de 2026. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 438 millones, a 44.940 millones de dólares.

El jueves el Tesoro argentino hizo efectivo un pago por USD 832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que una misión técnica del organismos e encuentra en el país, para analizar junto al equipo económico del ministro Luis Caputo el cumplimiento de las metas dela cuerdo de facilidades extendidas.