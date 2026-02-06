Economía

Jornada financiera: el firme repunte de Wall Street impulsó a las acciones y bonos argentinos

Los índices de Nueva York subieron 2%. El S&P Merval avanzó 1,5% y los ADR recuperaron hasta 7%. El dólar bajó a $1.450 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 51 millones en el mercado

Los activos cortaron la reciente
Los activos cortaron la reciente serie negativa.

Con indicadores de las bolsas de Nueva York que se recuperaron más de 2% este viernes, los activos argentinos aparecieron como más demandados después de una extendida serie negativa.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,5%, en los 2.977.118 puntos, para cortar con una racha adversa de siete rondas de negocios en las que acumuló una pérdida de 9,6% desde el 28 de enero.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- subieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó seis enteros para la Argentina, en los 512 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York destacaron las alzas de Bioceres (+7,3%) y Edenor (+6,5%).

Un informe de GMA Capital subrayó que “el último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) mostró una corrección al alza en las proyecciones de inflación y un ajuste a la baja en el crecimiento esperado, una combinación que empieza a reflejarse en los datos duros de actividad y en la dinámica de la recaudación, que acumula varios meses de caídas reales consecutivas”.

“Ese enfriamiento también se filtra al canal financiero. El crédito muestra mayor selectividad, con señales de tensión en algunos segmentos, mientras el frente cambiario continúa sosteniéndose en flujos financieros más que en el comercio. El desafío hacia adelante es transformar este equilibrio transitorio en un esquema más robusto, capaz de anclar expectativas y reactivar el vínculo entre estabilidad, crédito y actividad”, agregó el reporte.

“En adelante esperamos que se mantenga el apetito por colocar deuda, tanto en el universo corporativo como en el sub soberano: resultando en una oferta de dólares interesante”, debido a que “las colocaciones deben liquidarse en el MULC dentro de los 180 días desde la emisión”, remarcó un análisis de Grupo IEB.

“Deben deben darse condiciones de estabilidad y rentabilidad para que las empresas avancen con el uso de las líneas de financiamiento en dólares de los bancos, las complementen con emisiones en el exterior y ayuden a lograr un equilibrio cambiario más holgado, con el BCRA en un rol activo de acumulación de reservas”, aportaron los analistas de MegaQM.

Caída del dólar y compras del BCRA

El dólar mayorista cedió diez pesos o 0,7%, a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero. A lo largo de la semana, el tipo de cambio oficial experimentó un descenso de 15 pesos o 1 por ciento. Asimismo, desde que empezó el 2025 el dólar comercial resignó 23 pesos o 1,6 por ciento. Los negocios en el segmento de contado fueron de importantes 541,9 millones de dólares.

“La divisa tuvo una jornada más que movida, luego de cuatro ruedas en las que, si bien venía cerrando en baja, durante el desarrollo del día se mostraba relativamente estable”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. Además, mencionó que tras “que la oferta se mantuvo presente en todo momento y volvió a presionar a la baja, llevando a la divisa a un primer mínimo en $1.430, nivel donde pareció encontrar una breve estabilización. Sin embargo, en esa zona reapareció con mayor intensidad la oferta, lo que se reflejó en una fuerte recuperación del volumen, que creció un 58%”.

Dado que el Banco Central fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.574,05, el dólar mayorista quedó a 142,05 pesos o 9,9% de ese límite de libre flotación, el margen más amplio desde el 13 de octubre del año pasado (10,2%).

El BCRA compró en el mercado de cambios USD 51 millones, para incrementar a USD 1.474 millones el saldo a favor por su intervención en lo que va de 2026. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 190 millones, a USD 44.940 millones; en la semana estos activos aumentaron en 438 millones de dólares.

Un informe del equipo de Research de Puente señaló que “la semana estuvo marcada por las señales claras de continuidad del ancla cambiaria como eje de la desinflación. Esta estrategia prioriza credibilidad cambiaria y disciplina monetaria, aun cuando ello limite la expansión de liquidez. La estabilidad del peso, combinada con compras de divisas, sugiere un intento de reforzar expectativas y sostener la desaceleración de precios”.

En forma similar al mayorista, el dólar al público restó diez pesos o 0,7%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.453,25 para la venta y $1.402,93 para la compra.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos finalizaron en baja de un rango del 0,3% al 1%, con negocios por el equivalente a 1.104,9 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para el cierre de febrero quedaron a $1.454, con baja de 11 pesos o 0,8%, lejos del techo de las bandas cambiarias oficiales, a $1.607,39 para fin de mes.

En tanto, la cotización del dólar blue retrocedió cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta, piso desde el 5 de diciembre. El billete informal recorta en febrero 35 pesos o 2,4%, mientras que en el primer tramo de 2026 descuenta 95 pesos o 6,2 por ciento.

La construcción repuntó 6,3% en 2025 y tuvo sólo dos meses negativos en todo el año

La mejora se dio en comparación a un año marcado por el freno de la obra pública. También mejora el empleo y crece la superficie autorizada para nuevas obras

La construcción repuntó 6,3% en

La cámara de empresas de EEUU celebró el acuerdo comercial y aseguró que impulsa el desarrollo y la inversión

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina consideraron que el pacto “abre oportunidades concretas para el aumento del comercio bilateral” y pidieron que el Congreso acompañe la iniciativa

La cámara de empresas de

Una empresa de Bioceres anunció que reestructurará su deuda: busca mejorar las condiciones y extender los plazos

Rizobacter, la firma que integra el grupo de biotecnología agrícola, intentará reperfilar los vencimientos para mejorar la sostenibilidad de los pagos

Una empresa de Bioceres anunció

El Gobierno asegura que Argentina será el país al que EEUU menos le cobrará para exportar en el mundo

Surge a raíz del acuerdo comercial firmado este jueves, que incluye la eliminación y baja de aranceles

El Gobierno asegura que Argentina

La industria volvió a caer en diciembre pero cerró 2025 con un crecimiento de 1,6%

El índice de producción industrial manufacturero registró en el último mes del año una baja interanual del 3,9%. Solo seis de 16 ramas de actividad mejoraron en ese período

La industria volvió a caer
Récords y ciencia: cómo se

Récords y ciencia: cómo se construyen las pistas más rápidas para el patinaje de velocidad olímpico

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 33 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

Galatasaray presentó al futbolista alemán nacionalizado argentino Can Armando Güner

La selección de Bolivia considera nacionalizar a un delantero argentino para el repechaje mundialista

El director deportivo de Newell’s habló sobre la versión del posible regreso de Lionel Messi al club en 2027

Zaira Nara celebró el sexto

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

Murió el actor Rubén Polimeni, reconocido por su trabajo en “Rincón de luz” y “Los Roldán”

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

Líder de peligrosa pandilla panameña

Líder de peligrosa pandilla panameña es encontrado culpable en una Corte de Los Ángeles

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

“Pasamos cuatro días con muertos en la celda”: el testimonio que expone la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador