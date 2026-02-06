Economía

Una empresa de Bioceres anunció que reestructurará su deuda: busca mejorar las condiciones y extender los plazos

Rizobacter, la firma que integra el grupo de biotecnología agrícola, intentará reperfilar los vencimientos para mejorar la sostenibilidad de los pagos

Guardar
La firma que es controlada
La firma que es controlada por Bioceres anunció una reestructuración de su deuda. REUTERS/Agustin Marcarian

Rizobacter, una de las firmas del grupo empresario de biotecnología agrícola Bioceres, anunció un proceso de reestructuración de su deuda para mejorar el perfil y extender los plazos de sus compromisos financieros. La compañía que forma parte del holding, cuya acción se desmoronó en Wall Street, comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que comenzó las negociaciones con los tenedores de una serie de sus Obligaciones Negociables (ONs), cuyo vencimiento está previsto para el 10 de febrero y alcanza un monto de 3,8 millones de dólares.

Según confirmaron fuentes cercanas a la empresa a Infobae, “es el kick off de un proceso de reorganización de la deuda para estirar el plazo y mejorar el perfil”. Este movimiento replica la estrategia implementada previamente por San Miguel, la firma citrícola que también optó por reestructurar su deuda mediante el canje de ONs.

En los términos actuales de emisión, la compañía disponía de 30 días para negociar con los tenedores de los títulos y evitar, de esta manera, la cesación de pagos. El objetivo principal de la estrategia es modificar las condiciones originales, priorizando la extensión de los plazos y la adecuación a la capacidad de pago actual de la empresa.

“De cara al próximo vencimiento de la ON Serie VIII Clase B, previsto para el 10 de febrero de 2026, la compañía informó al mercado que los documentos de la emisión contemplan un período de gracia de 30 días“, señalaron desde Rizobacter.

En este contexto, la compañía intenta establecer un nuevo acuerdo con los bonistas a través de una petición de consentimiento, una herramienta frecuente para modificar fechas o términos de pago de la deuda corporativa. El cronograma de pagos a bonistas para 2026 también contempla un vencimiento por más de USD 160 millones en junio.

Fuentes del mercado con información directa sobre la operación aseguraron a este medio que la negociación entre las partes se encuentra encaminada. El proceso busca aportar previsibilidad a las finanzas de la compañía en un contexto de fuerte caída bursátil de Bioceres.

La acción de Bioceres perdió
La acción de Bioceres perdió más del 90% de su valor en Nasdaq durante los últimos 12 meses. REUTERS/Kylie Cooper

El desplome bursátil de Bioceres

En efecto, Bioceres Crop Solutions (BIOX), la acción de la filial que opera en el Nasdaq, registró un valor máximo de USD 6,55 por acción en febrero de 2025. Doce meses después, los papeles cotizan alrededor de USD 0,58, lo que representa una depreciación superior al 90 por ciento. Esta reducción la posiciona como una penny stock, categoría reservada para compañías cuyas acciones valen menos de USD 1, y la deja expuesta a una posible exclusión del mercado estadounidense.

Mientras tanto, la estructura local del holding evidenció problemas financieros. Bioceres S.A., la firma argentina con sede en Rosario que dio origen de BIOX, inició un proceso de convocatoria de acreedores debido a una deuda impaga que ronda los 39 millones de dólares.

El inicio de este proceso respondió al impago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un contexto marcado por una fuerte caída de los ingresos y activos financieros de la empresa. Aunque actualmente Biox y Bioceres S.A. no mantienen vínculo operativo directo, la segunda fue accionista principal de la primera hasta la reestructuración del grupo, realizada a mediados del año anterior.

La crisis también impactó en la filial tecnológica de la compañía en Estados Unidos. Recientemente trascendió que el control de ProFarm Group, empresa del grupo Bioceres Crop Solutions, pasó a manos de un consorcio de acreedores tras la ejecución de garantías por 55 millones de dólares. La empresa informó que el procedimiento legal sigue en curso y bajo apelación, y destacó la diferencia entre el valor de ejecución (USD 15 millones) y los USD 243 millones que BIOX había abonado por la adquisición de esa firma en 2022, durante un contexto favorable para el sector agrícola.

Temas Relacionados

BioceresBIOXReestructuraciónDeudaObligaciones NegociablesAgroCrisisAcciónÚltimas noticiasRizobacter

Últimas Noticias

La industria volvió a caer en diciembre pero cerró 2025 con un crecimiento de 1,6%

El índice de producción industrial manufacturero registró en el último mes del año una baja interanual del 3,9%. Solo seis de 16 ramas de actividad mejoraron en ese período

La industria volvió a caer

El Banco Central sigue comprando dólares: sumó más de USD 300 millones en la semana

La autoridad monetaria adquirió otros USD 51 millones este viernes y las reservas internacionales quedaron cerca de los USD 45.000 millones

El Banco Central sigue comprando

El dólar cerró la semana a la baja y quedó a 10% del techo de las bandas cambiarias

La divisa mayorista bajó a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero, con importante volumen operado por encima de los USD 500 millones. En el banco Nación cayó a $1.450

El dólar cerró la semana

Juicio por YPF: Argentina presentó una declaración jurada sobre el oro del Banco Central

El documento remitido ante la corte estadounidense expone la postura nacional sobre inmunidad de activos y la negativa a revelar datos sobre resguardo de reservas

Juicio por YPF: Argentina presentó

Carne, autopartes, acero, aluminio y otros puntos clave: cuáles son las definiciones que vendrán sobre el acuerdo comercial

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos sobre comercio e inversiones recíprocas elimina aranceles para miles de productos, pero deja pendientes definiciones clave sobre carne, autopartes, acero y aluminio. Algunas de esas definiciones llegarán en breve, confían las partes

Carne, autopartes, acero, aluminio y
DEPORTES
De héroe en el Celtic

De héroe en el Celtic a confidente de Cristiano y Messi: las historias detrás del éxito de Henrik Larsson

Una estrella de la Fórmula 1 habló sobre el grupo de WhatsApp que comparten todos los pilotos: “Hay algunas bromas”

La atleta que dejó tres trabajos para ser “la chica de OnlyFans” y sueña con los Juegos Olímpicos: “Mi vida cambió”

Pronóstico del Super Bowl 2026: este será el clima y cómo podría influir en el gran día

El nuevo capítulo en la “guerra fría” de los motores de la Fórmula 1 con contradicciones y una escudería acusada de filtraciones

TELESHOW
Cami Homs compartió el álbum

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

INFOBAE AMÉRICA

El récord histórico de Miguel

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

“Pasamos cuatro días con muertos en la celda”: el testimonio que expone la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador

Robots Unitree G1 EDU llegan a aulas peruanas para revolucionar la experiencia universitaria