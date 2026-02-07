Economía

Acero, aluminio, minerales críticos y el financiamiento: los temas pendientes del acuerdo comercial con EEUU

Se trata de cuestiones que están en el centro de la política económica y en la agenda geopolítica de Donald Trump

En conferencia de prensa, el Canciller, Pablo Quirno, junto al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, dijo: “Los acuerdos estos son dinámicos, no son estáticos, y EEUU está negociando con una cantidad muy importante de países al mismo tiempo. Mientras que nosotros, lo que queremos es preocuparnos sobre nuestra problemática”

En la rueda de prensa que dio sobre el acuerdo sobre comercio e inversiones con EEUU, el canciller Pablo Quirno admitió que hay varias cuestiones pendientes.

Consultado sobre el caso del acero y el aluminio, Quirno afirmó: “Los acuerdos estos son dinámicos, no son estáticos, y EEUU está negociando con una cantidad muy importante de países al mismo tiempo. Mientras que nosotros, lo que queremos es preocuparnos sobre nuestra problemática”.

“El compromiso de EEUU está firme; me han presentado una carta en el día de ayer (por el jueves) donde el compromiso de EEUU, en función de lo que fue la reunión bilateral entre nuestros presidentes será continuamente evaluado para lograr la rebaja de aranceles que esperamos tanto en acero como en aluminio. Tenemos que tener un poco más de paciencia, pero el compromiso está intacto”, dijo el Canciller.

El compromiso de no importar de países que utilicen trabajo forzado no es una “referencia elíptica” a China (Quirno)

Quirno señaló además que el compromiso de no importar de países que utilicen trabajo forzado no es una “referencia elíptica” a China, país al que EEUU sí acusó, en diversos documentos, de recurrir a trabajo forzado e incluso mano de obra semi-esclava, como hizo un documento de una comisión bipartidaria del Congreso norteamericano, que afirma que China no solo aplica subsidios sino que incluso, en el caso de plataformas como Temu y Shein, piratea diseños, violando principios de propiedad intelectual, y hasta sugirió la utilización de mano de obra forzosa de la región de Xinjiang, al noroeste de China, principal centro de la minoría uigur, el mayor grupo musulmán de la zona, objeto desde hace más de una década de la represión de Beijing, que le adjudica una serie de atentados y desde 2017 intensificó su control y persecución.

¿Referencia elíptica?

“No hay ninguna referencia elíptica. Esto no es en contra de ningún país. Es una cuestión de reglas claras y previsibles, vamos a competir en el mundo con un cierto nivel de reglas éstandar. Estar en favor de que no se realicen productos con trabajo forzado me parece que no hay es ninguna cuestión elíptica", afirmó el funcionario que anunció, el jueves, la firma del acuerdo.

Además, sobre los pasajes del acuerdo contrarios a la importación de reactores y combustible nuclear de cierto países y a favor del financiamiento de EEUU para la producción de minerales críticos, Pablo Quirno dijo que Argentina no necesita importar “ni combustible ni reactores nucleares” pues tiene “excelente tecnología” en la materia y “acceso a los minerales necesarios para producir combustible nuclear”.

Argentina no necesita importar “ni combustible ni reactores nucleares” pues tiene “excelente tecnología” en la materia y “acceso a los minerales necesarios para producir combustible nuclear” (Foto: Reuters)

La financiación de proyectos mineros por parte de EEUU, dijo, es una decisión de Washington y tiene que ver “con esta autopista de inversiones que nosotros estamos diseñando, que da previsibilidad, que le da más seguridad a que este financiamiento pueda aplicarse a proyectos que tengan un horizonte de tiempo que les permita avanzar. Y esto es un facilitador de inversiones estadounidenses en la Argentina”.

Gente de acero

Desde el sector siderúrgico reconocieron a Infobae que en el tema del acero todos los países, menos el Reino Unido, la “Madre Patria” norteamericana, están sometidos al arancel del 50% dispuesto por Donald Trump invocando la “Sección 232” del arsenal de recursos normativos de Washington.

infografia

Más allá de la amplitud con que se aplican, lo cierto es que los aranceles al acero y al aluminio castigan a la Argentina con el mismo rigor que a países que colocan mucho más productos en EEUU.

En el caso del acero, entre septiembre de 2024 y febrero 2026 (mes para el que las licencias ya fueron adjudicadas), según precisa la “International Trade Administration” del gobierno de EEUU, la media mensual de compras de EEUU al exterior fue de poco menos de dos millones de toneladas mensuales, niveles en el que la participación argentina es irrelevante.

Desde el sector siderúrgico reconocieron a Infobae que en el tema del acero todos los países, menos el Reino Unido, la “Madre Patria” norteamericana, están sometidos al arancel del 50% dispuesto por Donald Trump (Foto: Reuters)

En ese período EEUU importó 36,2 millones de toneladas de acero, de los cuales Canadá proveyó 6,1 millones (16,9% del total) Brasil 4,9 millones (13,5%), México 3,9 millones (10,8%) y Corea del Sur 3,5 m (9,7%), contra 255.461 toneladas que colocó la Argentina (0,7 por ciento).

Peor aún, las tarifas impuestas por Trump ya hicieron prácticamente desaparecer las colocaciones de acero argentino, que en enero fueron de apenas 27.745 toneladas (menos del 0,2% de las compras norteamericanas) y en febrero se reducen a cero.

Igual trato, distinto peso

EEUU impuso así un mismo y prohibitivo arancel a un supuesto socio estratégico y privilegiado, igual que el aplicado a Canadá, Brasil, México y Corea del Sur, que llegaron a colocar en su mercado entre 250 y 350.000 toneladas mensuales.

Canadá y México pertenecen al Usmca, un acuerdo comercial tripartito con EEUU, pero no es caso de Brasil y Corea del Sur ni de otros países con colocaciones muy superiores a las de la Argentina.

infografia

En el caso del aluminio, desde julio 2024 hasta enero 2026 EEUU importó 7,95 millones de toneladas a un ritmo de poco menos de 400.000 toneladas mensuales. Argentina colocó allí 235.873, un 2,9% del total y el mes pasado fueron apenas 10.600 toneladas, una proporción menguante (2,6%) del total de 415.000 toneladas que importó el país del norte.

Argentina, supuesto socio estratégio y privilegiado, recibe así el mismo trato no solo que Canadá, que colocó en igual período más de 4 millones de toneladas, sino también que Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Bahrein, que colocaron entre 350.000 y más de 700.000 toneladas cada uno.

Minerales críticos

En el caso de los “minerales críticos” y el “Proyecto Vault” de la administración Trump, Argentina participó el miércoles en Washington en una primera reunión convocada por la gestión trumpista para intentar quebrar el dominio chino tanto en el aprovisionamiento de materia prima como en el procesamiento de estos minerales críticos.

El principal atractivo argentino, para la óptica norteamericana, son el litio, del que la Argentina ya logró una masas crítica que está en pleno proceso de expansión productiva, y el cobre (Foto: Reuters)

El principal atractivo argentino, para la óptica norteamericana, son el litio, del que la Argentina ya logró una masas crítica que está en pleno proceso de expansión productiva, y el cobre, que dejó de producir a escala industrial en 2018, cuando cesó la producción Minera Alumbrera, en Catamarca.

Las perspectivas de oferta y demanda y los precios del mineral rojo, sin embargo, ya alentaron a la suiza Glencore a reiniciar, a partir de 2028, la operación en Alumbrera, y avanzar en los proyectos El Pachón y Mara (que sumados implican las inversiones por USD 14.000 millones que refirió Quirno) y junto a otros cinco proyectos cupríferos de gran escala podrían hacer que hacia mediados de la próxima década el país produzca más de un millón de toneladas anuales y se situé en el Top 10 de productores mundiales.

La principal novedad es la decisión de Trump de “quebrar” el dominio chino mediante el uso de precios mínimos, la acumulación de stocks que reduzcan la capacidad de presión china y el aporte de agencias de crédito internacional

Para eso, claro está, la posibilidad de financiamiento y compromisos de compra de EEUU serán clave. Allí, la principal novedad es la decisión de Trump de “quebrar” el dominio chino mediante el uso de precios mínimos, la acumulación de stocks que reduzcan la capacidad de presión china y el aporte de agencias oficiales como el Eximbank y la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo.

Tanto en los aranceles al acero y al aluminio como en la injerencia estatal en materia de minerales críticos Trump no parece ser muy permeable a la prédica del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre las ventajas de la apertura y el libre comercio, el “mito” de la desindustrialización o la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo.

