Qué países suscribieron acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre minerales críticos

El secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios posan durante la Cumbre Ministerial sobre Minerales Críticos. El encuentro reunió a representantes de 54 países (REUTERS/Jonathan Ernst)

Estados Unidos firmó el martes 11 nuevos marcos bilaterales o memorandos de entendimiento sobre minerales críticos con países de América Latina, Asia, África y Medio Oriente, en un esfuerzo sin precedentes por diversificar las cadenas de suministro globales y reducir la dependencia de China.

Los países que suscribieron acuerdos con Washington son Argentina, las Islas Cook, Ecuador, Guinea, Marruecos, Paraguay, Perú, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, según informó el Departamento de Estado en un comunicado emitido tras la Cumbre Ministerial sobre Minerales Críticos 2026.

El secretario de Estado, Marco Rubio, encabezó la reunión junto al vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario del Interior Doug Burgum, el secretario de Energía Chris Wright y el representante comercial Jamieson Greer. El encuentro congregó a representantes de 54 países y la Comisión Europea, incluidos 43 ministros de Relaciones Exteriores.

Estados Unidos ha firmado un total de 21 marcos o memorandos de entendimiento sobre minerales críticos en los últimos cinco meses, y completó las negociaciones de acuerdos similares con otros 17 países, según el Departamento de Estado. “Estados Unidos está demostrando un liderazgo sin precedentes en la diplomacia de minerales críticos”, señaló el comunicado.

Estos marcos bilaterales establecen las bases para que las naciones colaboren en desafíos de precios, impulsen el desarrollo, creen mercados justos, cierren brechas en cadenas de suministro prioritarias y amplíen el acceso a financiamiento.

El secretario de Estado Marco Rubio en conferencia de prensa durante la cumbre ministerial. Estados Unidos firmó 11 nuevos acuerdos bilaterales sobre minerales críticos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Entre los países que asistieron a la cumbre figuran Angola, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, República Democrática del Congo, República Dominicana, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, India, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Corea del Sur, Malasia, México, Mongolia, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Polonia, Arabia Saudita, Singapur, Suecia, Tailandia, Países Bajos, Ucrania, Reino Unido y Zambia. Sin embargo, Groenlandia y Dinamarca —el aliado de la OTAN que controla la isla ártica rica en minerales— no asistieron.

Durante la cumbre, Vance anunció que Estados Unidos busca crear un bloque comercial de tierras raras con otros países que utilice aranceles para mantener precios mínimos y defenderse del control de China sobre estos elementos, cruciales en industrias desde aviones de combate hasta teléfonos inteligentes.

“Queremos que los miembros formen un bloque comercial entre aliados y socios, uno que garantice el acceso estadounidense al poderío industrial estadounidense mientras también expande la producción en toda la zona”, declaró Vance.

La Unión Europea, Japón y México anunciaron que trabajarían con Estados Unidos en el desarrollo de políticas comerciales coordinadas y precios mínimos para apoyar el desarrollo de una cadena de suministro de minerales críticos fuera de China.

El gobierno estadounidense está movilizando recursos sin precedentes para asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos, apoyando proyectos con más de 30.000 millones de dólares en cartas de interés, inversiones, préstamos y otro tipo de apoyo en los últimos seis meses en asociación con el sector privado.

El vicepresidente JD Vance durante la Cumbre Ministerial sobre Minerales Críticos. Vance anunció la creación de un bloque comercial para contrarrestar el dominio chino (REUTERS/Jonathan Ernst)

Rubio anunció la creación del Foro sobre Compromiso Geoestratégico de Recursos (FORGE, por sus siglas en inglés) como sucesor de la Asociación de Seguridad Mineral. FORGE, que será presidido por Corea del Sur hasta junio, liderará con “acción audaz y decisiva” para abordar los desafíos continuos en el mercado global de minerales críticos.

El día antes de la cumbre ministerial, el subsecretario de Estado Landau fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre Glencore y el Consorcio de Minerales Críticos Orion, respaldado por Estados Unidos, en relación con una posible adquisición de activos en la República Democrática del Congo.

China controla el 70% de la minería de tierras raras del mundo y el 90% del procesamiento. El presidente Donald Trump anunció esta semana el Proyecto Vault, un plan para una reserva estratégica nacional de tierras raras financiado con un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos.

“Los minerales críticos y las tierras raras son esenciales para nuestras tecnologías más avanzadas y solo se volverán más importantes a medida que la inteligencia artificial, la robótica, las baterías y los dispositivos autónomos transformen nuestras economías”, señaló el Departamento de Estado.