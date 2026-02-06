Política

El Gobierno brindó detalles del acuerdo comercial con EEUU: “Implica un mercado de 340 millones de personas”

Manuel Adorni y Pablo Quirno encabezaron una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que resaltaron la consolidación de la relación bilateral con el país norteamericano. La medida deberá ser ratificada por el Congreso. Las críticas al kirchnerismo

Guardar

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto al canciller Pablo Quirno, para dar detalles sobre el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos. Allí adelantaron que el tratado deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación y destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral.

“Este acuerdo muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión”, afirmó el funcionario durante su exposición. Según detalló, el convenio incluye compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado estadounidense para distintas industrias y la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos.

Adorni señaló que el acuerdo implica “un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas”, al tiempo que destacó que se trata de un universo de “más de 340 millones de personas”. En ese sentido, remarcó que también redundará en “más y mejores productos para nuestros consumidores”.

Al detallar los sectores alcanzados, mencionó la apertura ganadera recíproca y sostuvo que Argentina “podría quintuplicar sus exportaciones de carne”, con impacto en provincias ganaderas como Buenos Aires. También indicó que Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias.

Los integrantes del Gabinete en
Los integrantes del Gabinete en la Casa Rosada, ingresando a la conferencia de prensa

En el plano industrial, el jefe de Gabinete destacó la apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos, lo que, según afirmó, habilita exportaciones de alto valor agregado y beneficia a provincias como Córdoba y Santa Fe. Bajo la misma lógica, agregó que el acuerdo alcanzará a distritos mineros como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca.

“Es un acuerdo para las veinticuatro provincias argentinas y los cuarenta y siete millones de ciudadanos que tiene este país”, afirmó. Además, sostuvo que el entendimiento “consolida nuestra posición de liderazgo regional” y marca un rumbo basado en “el capitalismo y el libre comercio”.

Adorni contrastó el acuerdo con decisiones adoptadas por gobiernos anteriores y recordó el rechazo al ALCA. “Vimos qué consecuencia tuvo esto para nuestro país: veinte años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza”, afirmó.

También cuestionó el rumbo de la política exterior en etapas previas y sostuvo que Argentina quedó relegada del escenario global, con vínculos con “regímenes de dudosa calidad democrática”. En ese marco, afirmó que el país pasó de “firmar un pacto de impunidad con la República Islámica de Irán a firmar un acuerdo de libre comercio con la primera potencia mundial”.

Manuel Adorni aclaró que el
Manuel Adorni aclaró que el acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso

Quirno, a su turno, remarcó que el acuerdo no constituye un hecho aislado. “Es el resultado de una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y de una preparación seria y sostenida en el tiempo”, indicó. En ese marco, mencionó otros avances recientes, como los acuerdos Mercosur-EFTA y Mercosur-Unión Europea, cuyo texto, según señaló, fue enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, y el acuerdo con Singapur, que será remitido próximamente.

También aludió a la profundización de vínculos con socios estratégicos a través de la membresía argentina en el Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos. Quirno destacó el trabajo de los equipos técnicos de Cancillería, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Regulación, así como el acompañamiento de la embajada argentina en Washington.

“Esta es la expresión concreta de una Argentina que decidió anticiparse, ordenarse y actuar”, sostuvo. Además, afirmó que el país consolida “un modelo de apertura, de regulación y previsibilidad” que busca transformar decisiones en resultados.

En relación con el contenido del acuerdo, el canciller subrayó su impacto comercial y el acceso al mercado estadounidense. “Nos da entrada a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”, afirmó, y señaló que se trata de bienes complementarios con la economía norteamericana.

Quirno destacó que se trata del primer tratado en América Latina que combina comercio e inversiones. Según explicó, las inversiones se canalizarán a partir de un mejor marco normativo y regulatorio y contarán con financiamiento de organismos estatales de Estados Unidos, como el Exim Bank y la Development Finance Corporation (DFC).

En ese contexto, mencionó la participación argentina en una reunión ministerial sobre minerales críticos organizada por Estados Unidos. “Es muy importante estar sentados en esa mesa cuando Argentina tiene una proyección minera de estándar mundial”, afirmó, y agregó que ese sector puede generar un fuerte ingreso de divisas y exportaciones a futuro.

El anuncio de Pablo Quirno
El anuncio de Pablo Quirno sobre el acuerdo comercial con EEUU

El reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos redefine la relación entre ambos países, al consolidar la apertura de mercados estratégicos y ofrecer el marco para una mayor cooperación en sectores productivos clave. De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, este entendimiento se orienta a reducir barreras arancelarias y no arancelarias, así como a mejorar la alineación para enfrentar prácticas comerciales consideradas desleales. El Gobierno argentino ve en el convenio un mecanismo para restablecer la presencia del país en la economía mundial, mientras la administración estadounidense resalta la modernización de la relación bilateral.

En el tramo final del documento oficial, se precisa que Argentina priorizará a Estados Unidos como socio comercial y de inversiones en cobre, litio y otros minerales críticos, favoreciendo a empresas estadounidenses frente a economías o actores que intervienen en el mercado internacional de estos recursos. Además, la nación sudamericana se comprometerá a agilizar proyectos elegibles bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y a facilitar la inversión en infraestructura minera que permita el acceso de compañías estadounidenses a este sector estratégico. Se detalla también la ampliación de la cooperación en investigaciones antidumping y compensatorias, resguardando la Información Comercial Confidencial.

La apertura de mercados incluye la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos en Estados Unidos, abarcando sectores diversos, según informó la Cancillería argentina. Esto permitirá reactivar exportaciones estimadas en USD 1.013 millones. Por otro lado, Argentina levantará tarifas para 221 posiciones arancelarias, con énfasis en maquinaria, equipos médicos y productos químicos, y reducirá al 2% las tasas aplicadas a veinte rubros, mayormente autopartes. El acuerdo contempla además cuotas para automóviles, carne y productos agrícolas.

Temas Relacionados

Javier MileiEstados UnidosArgentinaManuel AdorniPablo Quirno

Últimas Noticias

Rogelio Frigerio regresó de EEUU con buenas expectativas para emitir bonos de Entre Ríos

La provincia quiere colocar títulos por USD 500 millones a fin de reperfilar sus vencimientos de corto plazo. En Wall Street quedó una imagen favorable de los números que mostró el gobernador

Rogelio Frigerio regresó de EEUU

La CGT se movilizará el miércoles ante el Congreso cuando comience el debate por la reforma laboral

Lo decidió este mediodía el Consejo Directivo cegetista, donde no prosperaron propuestas de hacer paros generales de 12 y de 48 horas. Cómo siguen las negociaciones sindicales para cambiar el proyecto

La CGT se movilizará el

El gobierno porteño clausuró una casona de 50 habitaciones tomada frente al shopping Spinetto

El inmueble tenía peligro de derrumbe. “En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”, señaló Jorge Macri

El gobierno porteño clausuró una

Botón de arrepentimiento: las empresas podrán pedir información extra cuando el usuario quiera suspender un servicio

El Gobierno argumentó que tomó esta decisión para prevenir acciones fraudulentas y garantizar la seguridad de los clientes

Botón de arrepentimiento: las empresas

Oficializaron la reestructuración del IOSFA y separaron la obra social de los militares de la de los policías

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad atravesaba fuertes dificultades para funcionar debido a una crisis financiera. La deuda que enfrenta ronda los 200 mil millones de pesos

Oficializaron la reestructuración del IOSFA
DEPORTES
El Chavo Fucks contó qué

El Chavo Fucks contó qué pasó con Latorre tras la discusión al aire y lanzó una filosa respuesta luego de que lo mandaran a “estudiar”

Prueba piloto en el Monumental: River Plate habilitará el consumo de cerveza durante el partido frente a Tigre

Del Top 50 al servicio militar obligatorio: quién es Soon-Woo Kwon, la carta fuerte de Corea del Sur ante Argentina

Tras el conflicto, Independiente vendió a Javier Ruiz y cerró la salida de otra promesa: la lista con todos los jugadores que dejaron el club

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

TELESHOW
El desconsolado llanto de Fabián

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

INFOBAE AMÉRICA

El tren Panamá–Costa Rica avanza

El tren Panamá–Costa Rica avanza con siete estudios técnicos en simultáneo

Canal de Panamá activa sistema de alerta temprana en cuenca donde se construirá nuevo embalse

Creación de empresas en alza: enero cierra con casi 900 nuevas entidades en El Salvador

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Zelensky afirmó que la fuerza aérea ucraniana debe mejorar su defensa ante los ataques de Rusia con drones